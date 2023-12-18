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ВСУ специально атакуют медучреждения новых регионов России, заявил Мурашко
ВСУ специально атакуют медучреждения новых регионов России, заявил Мурашко - РИА Новости, 18.12.2023
ВСУ специально атакуют медучреждения новых регионов России, заявил Мурашко
Украинские войска целенаправленно атакуют медицинские объекты в новых регионах России, прекрасно зная, что это гражданские здания, заявил министр... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T11:08
2023-12-18T11:08
2023-12-18T11:08
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михаил мурашко
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Украинские войска целенаправленно атакуют медицинские объекты в новых регионах России, прекрасно зная, что это гражданские здания, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Атаки на медицинские объекты весь этот период продолжаются... медицинские здания, в том числе те, которые уже были отремонтированы, также повторно подвергаются налетам, причём это целенаправленно, прекрасно знают, что это медицинские организации",- сказал Мурашко в Совете Федерации на заседании парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима. На прошлой неделе сообщалось, что ВСУ в пятницу утром обстреляли автомобиль скорой помощи на трассе Алешки-Раденск в Херсонской области, бригада медиков не пострадала, автомобиль получил значительные повреждения.
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происшествия, россия, херсонская область , михаил мурашко, совет федерации рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Херсонская область , Михаил Мурашко, Совет Федерации РФ, Вооруженные силы Украины
ВСУ специально атакуют медучреждения новых регионов России, заявил Мурашко
Мурашко: ВСУ целенаправленно атакуют медицинские объекты в новых регионах РФ