https://ria.ru/20231218/ukraina-1916569159.html

Эрдоган предложил активизировать процесс по урегулированию на Украине

Эрдоган предложил активизировать процесс по урегулированию на Украине - РИА Новости, 18.12.2023

Эрдоган предложил активизировать процесс по урегулированию на Украине

Турция готова вновь активизировать стамбульский процесс по урегулированию на Украине, заявил в понедельник президент Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T18:25

2023-12-18T18:25

2023-12-18T18:40

специальная военная операция на украине

в мире

украина

турция

реджеп тайип эрдоган

ситуация в днр и лнр

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СТАМБУЛ, 18 дек - РИА Новости. Турция готова вновь активизировать стамбульский процесс по урегулированию на Украине, заявил в понедельник президент Реджеп Тайип Эрдоган."Мы обращаем внимание на необходимость уделить внимание усилиям по дипломатическому решению конфликта на Украине. Мы готовы вновь активизировать завершенный наполовину стамбульский процесс в случае наличия просьбы от сторон", - заявил Эрдоган на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.Президент России Владимир Путин заявил в четверг, что в ходе переговоров в Стамбуле в марте 2022 года были согласованы вопросы демилитаризации на Украине, но "потом эти договоренности выбросили в печку", и сейчас можно договориться или решить вопрос силовым путем.Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20231117/erdogan-1910197431.html

https://ria.ru/20230830/buduschee-1893005692.html

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, турция, реджеп тайип эрдоган, ситуация в днр и лнр