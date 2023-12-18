Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган предложил активизировать процесс по урегулированию на Украине - РИА Новости, 18.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:25 18.12.2023 (обновлено: 18:40 18.12.2023)
https://ria.ru/20231218/ukraina-1916569159.html
Эрдоган предложил активизировать процесс по урегулированию на Украине
Эрдоган предложил активизировать процесс по урегулированию на Украине - РИА Новости, 18.12.2023
Эрдоган предложил активизировать процесс по урегулированию на Украине
Турция готова вновь активизировать стамбульский процесс по урегулированию на Украине, заявил в понедельник президент Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T18:25
2023-12-18T18:40
специальная военная операция на украине
в мире
украина
турция
реджеп тайип эрдоган
ситуация в днр и лнр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/03/1875958887_295:0:1752:820_1920x0_80_0_0_305c4c485fd2d4d423af447caeb5b8e8.jpg
СТАМБУЛ, 18 дек - РИА Новости. Турция готова вновь активизировать стамбульский процесс по урегулированию на Украине, заявил в понедельник президент Реджеп Тайип Эрдоган."Мы обращаем внимание на необходимость уделить внимание усилиям по дипломатическому решению конфликта на Украине. Мы готовы вновь активизировать завершенный наполовину стамбульский процесс в случае наличия просьбы от сторон", - заявил Эрдоган на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.Президент России Владимир Путин заявил в четверг, что в ходе переговоров в Стамбуле в марте 2022 года были согласованы вопросы демилитаризации на Украине, но "потом эти договоренности выбросили в печку", и сейчас можно договориться или решить вопрос силовым путем.Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20231117/erdogan-1910197431.html
https://ria.ru/20230830/buduschee-1893005692.html
украина
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/03/1875958887_115:0:1934:1364_1920x0_80_0_0_632aff734f02f1db778a5778a9f8fe04.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, турция, реджеп тайип эрдоган, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Ситуация в ДНР и ЛНР
Эрдоган предложил активизировать процесс по урегулированию на Украине

Эрдоган: Турция готова активизировать процесс по урегулированию на Украине

© Фото : @RTErdogan / TwitterРеджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© Фото : @RTErdogan / Twitter
Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 18 дек - РИА Новости. Турция готова вновь активизировать стамбульский процесс по урегулированию на Украине, заявил в понедельник президент Реджеп Тайип Эрдоган.
"Мы обращаем внимание на необходимость уделить внимание усилиям по дипломатическому решению конфликта на Украине. Мы готовы вновь активизировать завершенный наполовину стамбульский процесс в случае наличия просьбы от сторон", - заявил Эрдоган на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
Турция может говорить и с Россией, и с Украиной, заявил Эрдоган
17 ноября, 21:35
Президент России Владимир Путин заявил в четверг, что в ходе переговоров в Стамбуле в марте 2022 года были согласованы вопросы демилитаризации на Украине, но "потом эти договоренности выбросили в печку", и сейчас можно договориться или решить вопрос силовым путем.
Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.
Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Флаги Турции и России - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
Будущее Турции зависит от России
30 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала