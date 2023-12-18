https://ria.ru/20231218/ukraina-1916569159.html
Эрдоган предложил активизировать процесс по урегулированию на Украине
Эрдоган предложил активизировать процесс по урегулированию на Украине - РИА Новости, 18.12.2023
Эрдоган предложил активизировать процесс по урегулированию на Украине
Турция готова вновь активизировать стамбульский процесс по урегулированию на Украине, заявил в понедельник президент Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T18:25
2023-12-18T18:25
2023-12-18T18:40
специальная военная операция на украине
в мире
украина
турция
реджеп тайип эрдоган
ситуация в днр и лнр
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СТАМБУЛ, 18 дек - РИА Новости. Турция готова вновь активизировать стамбульский процесс по урегулированию на Украине, заявил в понедельник президент Реджеп Тайип Эрдоган."Мы обращаем внимание на необходимость уделить внимание усилиям по дипломатическому решению конфликта на Украине. Мы готовы вновь активизировать завершенный наполовину стамбульский процесс в случае наличия просьбы от сторон", - заявил Эрдоган на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.Президент России Владимир Путин заявил в четверг, что в ходе переговоров в Стамбуле в марте 2022 года были согласованы вопросы демилитаризации на Украине, но "потом эти договоренности выбросили в печку", и сейчас можно договориться или решить вопрос силовым путем.Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20231117/erdogan-1910197431.html
https://ria.ru/20230830/buduschee-1893005692.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, турция, реджеп тайип эрдоган, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Ситуация в ДНР и ЛНР
Эрдоган предложил активизировать процесс по урегулированию на Украине
Эрдоган: Турция готова активизировать процесс по урегулированию на Украине