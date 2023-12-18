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Врачи пытаются сохранить жизнь пойманному в Приморье амурскому тигру - РИА Новости, 18.12.2023
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08:23 18.12.2023
https://ria.ru/20231218/tigr-1916392303.html
Врачи пытаются сохранить жизнь пойманному в Приморье амурскому тигру
Врачи пытаются сохранить жизнь пойманному в Приморье амурскому тигру - РИА Новости, 18.12.2023
Врачи пытаются сохранить жизнь пойманному в Приморье амурскому тигру
Специалисты по итогам обследования амурского тигра, таскавшего собак в селе в Приморье, выяснили, что у него ограничена подвижность суставов передних лап, есть... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T08:23
2023-12-18T08:23
россия
хабаровский край
сергей арамилев
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 18 дек - РИА Новости. Специалисты по итогам обследования амурского тигра, таскавшего собак в селе в Приморье, выяснили, что у него ограничена подвижность суставов передних лап, есть угроза его жизни, сообщил РИА Новости гендиректор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев. Минлесхоз Приморья 17 декабря сообщил, что в районе села Дмитриевка поймали тигра, которого не удавалось отогнать от населенного пункта, – там он нападал на собак. Это оказался молодой самец весом 150-170 килограммов. Арамилев сообщал РИА Новости, что в совокупности тигр задавил пять собак, в том числе это произошло по вине хозяев, которые не прислушались к рекомендациям закрывать псов на ночь, пока шла операция по поимке хищника. Зверя доставили в центр реабилитации тигров и других редких животных в приморском селе Алексеевка. "Установлено, что у тигра ограничена подвижность суставов передних конечностей, на одной точно есть последствия перелома. Ограниченность подвижности может быть следствием травмы либо заболевания", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что не исключен вариант, что травму хищник получил уже после того, как произошли осложнения. "Взяты анализы. Последствия проблем с конечностями серьезные, и речи о возвращении в дикую природу тигра не идет. Он останется в реабилитационном центре. Сейчас важно сохранить жизнь тигру. Если две недели назад инспекторы охотнадзора отмечали, что активно передвигался, хоть и хромал, то сейчас это прогрессирует. Ему сложно передвигаться даже в условиях вольера. Есть угроза жизни, так как причину (проблем с лапами) мы пока не знаем", - отметил Арамилев. Он также рассказал, что так как сложности есть сразу с двумя конечностями, вероятно, это не последствия травмы. С другой стороны, травмы сразу двух лап возможны, например, при попадании под машину. "Мы проведем дополнительные исследования. Тигр не выглядит исхудавшим. Причина его прихода в село – не нехватка кормовой базы, а проблемы с передними конечностями. При ограниченной подвижности хищник не может охотиться на копытных", - добавил собеседник. Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области, Еврейской автономной области. По результатам сплошного учета, в России обитают порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.
https://ria.ru/20231217/tigr-1916292576.html
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россия, хабаровский край, сергей арамилев, общество
Россия, Хабаровский край, Сергей Арамилев, Общество
Врачи пытаются сохранить жизнь пойманному в Приморье амурскому тигру

Врачи пытаются сохранить жизнь пойманному у приморского села Дмитриевка тигру

© Фото : Минлесхоз Приморья/TelegramАмурский тигр, отловленный и отправленный на обследование в центр реабилитации в Приморье
Амурский тигр, отловленный и отправленный на обследование в центр реабилитации в Приморье - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© Фото : Минлесхоз Приморья/Telegram
Амурский тигр, отловленный и отправленный на обследование в центр реабилитации в Приморье
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 18 дек - РИА Новости. Специалисты по итогам обследования амурского тигра, таскавшего собак в селе в Приморье, выяснили, что у него ограничена подвижность суставов передних лап, есть угроза его жизни, сообщил РИА Новости гендиректор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.
Минлесхоз Приморья 17 декабря сообщил, что в районе села Дмитриевка поймали тигра, которого не удавалось отогнать от населенного пункта, – там он нападал на собак. Это оказался молодой самец весом 150-170 килограммов. Арамилев сообщал РИА Новости, что в совокупности тигр задавил пять собак, в том числе это произошло по вине хозяев, которые не прислушались к рекомендациям закрывать псов на ночь, пока шла операция по поимке хищника. Зверя доставили в центр реабилитации тигров и других редких животных в приморском селе Алексеевка.
«
"Установлено, что у тигра ограничена подвижность суставов передних конечностей, на одной точно есть последствия перелома. Ограниченность подвижности может быть следствием травмы либо заболевания", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что не исключен вариант, что травму хищник получил уже после того, как произошли осложнения.
"Взяты анализы. Последствия проблем с конечностями серьезные, и речи о возвращении в дикую природу тигра не идет. Он останется в реабилитационном центре. Сейчас важно сохранить жизнь тигру. Если две недели назад инспекторы охотнадзора отмечали, что активно передвигался, хоть и хромал, то сейчас это прогрессирует. Ему сложно передвигаться даже в условиях вольера. Есть угроза жизни, так как причину (проблем с лапами) мы пока не знаем", - отметил Арамилев.
Амурский тигр, отловленный в Хабаровском крае
В Хабаровском крае отловили тигра, беспокоившего жителей села
17 декабря, 12:23
Он также рассказал, что так как сложности есть сразу с двумя конечностями, вероятно, это не последствия травмы. С другой стороны, травмы сразу двух лап возможны, например, при попадании под машину.
"Мы проведем дополнительные исследования. Тигр не выглядит исхудавшим. Причина его прихода в село – не нехватка кормовой базы, а проблемы с передними конечностями. При ограниченной подвижности хищник не может охотиться на копытных", - добавил собеседник.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области, Еврейской автономной области. По результатам сплошного учета, в России обитают порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.
Тигренок с травмами лап, найденный на трассе в Хабаровском крае - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
Найденный на трассе в Хабаровском крае тигренок идет на поправку
15 декабря, 05:11
 
РоссияХабаровский крайСергей АрамилевОбщество
 
 
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