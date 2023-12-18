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Путин рассчитывает встретиться с главами стран СНГ в конце декабря
Путин рассчитывает встретиться с главами стран СНГ в конце декабря - РИА Новости, 18.12.2023
Путин рассчитывает встретиться с главами стран СНГ в конце декабря
Владимир Путин заявил, что рассчитывает провести неформальную встречу с главами стран СНГ в Санкт-Петербурге в конце декабря. РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T11:32
2023-12-18T11:32
2023-12-18T12:18
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Владимир Путин заявил, что рассчитывает провести неформальную встречу с главами стран СНГ в Санкт-Петербурге в конце декабря."Просил бы вас передать самые теплые приветствия руководителям своих государств, с которыми рассчитываю увидеться совсем скоро — в конце декабря на заседании Высшего Евразийского экономического совета и традиционной неформальной встрече лидеров СНГ в Санкт-Петербурге", — сказал президент в своем обращении к участникам заседания Совета глав правительств Содружества Независимых Государств.Путин напомнил, что 1 января председательство в объединении переходит к России, планируется продолжать и развивать практику проведения совместных мероприятий по самым разным направлениям искусства, образования и науки."Будем всячески поощрять реализацию кино- и телепроектов, организацию конкурсов классической и популярной музыки. Напомню, что Россия уже выдвинула целый ряд соответствующих инициатив, включая создание Евразийской академии киноискусств, учреждение Евразийской кинопремии и возрождение международного фестиваля песни "Интервидение", — добавил президент.Кроме того, в ходе своего председательства Россия уделит особое внимание вопросу сбережения русского языка.Как сообщал в конце ноября генсек СНГ Сергей Лебедев, неформальный саммит пройдет 26 декабря в Петербурге. Такая встреча стала уже традиционной. По словам Лебедева, Путин пригласил своих коллег на саммит, чтобы "пообщаться в неформальной обстановке, обсудить актуальные вопросы, обменяться мнениями".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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санкт-петербург, снг, россия, владимир путин, политика
Санкт-Петербург, СНГ, Россия, Владимир Путин, Политика
Путин рассчитывает встретиться с главами стран СНГ в конце декабря
Путин планирует встретиться с главами СНГ на неформальном саммите в Петербурге
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости.
Владимир Путин заявил, что рассчитывает провести неформальную встречу
с главами стран СНГ в Санкт-Петербурге в конце декабря.
"Просил бы вас передать самые теплые приветствия руководителям своих государств, с которыми рассчитываю увидеться совсем скоро — в конце декабря на заседании Высшего Евразийского экономического совета и традиционной неформальной встрече лидеров СНГ в Санкт-Петербурге", — сказал президент в своем обращении к участникам заседания Совета глав правительств Содружества Независимых Государств.
Путин напомнил, что 1 января председательство в объединении переходит к России
, планируется продолжать и развивать практику проведения совместных мероприятий по самым разным направлениям искусства, образования и науки.
"Будем всячески поощрять реализацию кино- и телепроектов, организацию конкурсов классической и популярной музыки. Напомню, что Россия уже выдвинула целый ряд соответствующих инициатив, включая создание Евразийской академии киноискусств, учреждение Евразийской кинопремии и возрождение международного фестиваля песни "Интервидение", — добавил президент.
Кроме того, в ходе своего председательства Россия уделит особое внимание вопросу сбережения русского языка.
Как сообщал в конце ноября генсек СНГ Сергей Лебедев, неформальный саммит пройдет 26 декабря в Петербурге. Такая встреча стала уже традиционной. По словам Лебедева, Путин пригласил своих коллег на саммит, чтобы "пообщаться в неформальной обстановке, обсудить актуальные вопросы, обменяться мнениями".
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