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Путин рассчитывает встретиться с главами стран СНГ в конце декабря

Путин рассчитывает встретиться с главами стран СНГ в конце декабря - РИА Новости, 18.12.2023

Путин рассчитывает встретиться с главами стран СНГ в конце декабря

Владимир Путин заявил, что рассчитывает провести неформальную встречу с главами стран СНГ в Санкт-Петербурге в конце декабря. РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T11:32

2023-12-18T11:32

2023-12-18T12:18

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россия

владимир путин

политика

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Владимир Путин заявил, что рассчитывает провести неформальную встречу с главами стран СНГ в Санкт-Петербурге в конце декабря."Просил бы вас передать самые теплые приветствия руководителям своих государств, с которыми рассчитываю увидеться совсем скоро — в конце декабря на заседании Высшего Евразийского экономического совета и традиционной неформальной встрече лидеров СНГ в Санкт-Петербурге", — сказал президент в своем обращении к участникам заседания Совета глав правительств Содружества Независимых Государств.Путин напомнил, что 1 января председательство в объединении переходит к России, планируется продолжать и развивать практику проведения совместных мероприятий по самым разным направлениям искусства, образования и науки."Будем всячески поощрять реализацию кино- и телепроектов, организацию конкурсов классической и популярной музыки. Напомню, что Россия уже выдвинула целый ряд соответствующих инициатив, включая создание Евразийской академии киноискусств, учреждение Евразийской кинопремии и возрождение международного фестиваля песни "Интервидение", — добавил президент.Кроме того, в ходе своего председательства Россия уделит особое внимание вопросу сбережения русского языка.Как сообщал в конце ноября генсек СНГ Сергей Лебедев, неформальный саммит пройдет 26 декабря в Петербурге. Такая встреча стала уже традиционной. По словам Лебедева, Путин пригласил своих коллег на саммит, чтобы "пообщаться в неформальной обстановке, обсудить актуальные вопросы, обменяться мнениями".

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Кирилл Волков

санкт-петербург, снг, россия, владимир путин, политика