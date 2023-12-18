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Шойгу поручил выполнить просьбу бойца СВО Рудакова позаботиться о его семье - РИА Новости, 19.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
22:35 18.12.2023 (обновлено: 01:45 19.12.2023)
https://ria.ru/20231218/shoygu-1916605313.html
Шойгу поручил выполнить просьбу бойца СВО Рудакова позаботиться о его семье
Шойгу поручил выполнить просьбу бойца СВО Рудакова позаботиться о его семье - РИА Новости, 19.12.2023
Шойгу поручил выполнить просьбу бойца СВО Рудакова позаботиться о его семье
Министр обороны Сергей Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу погибшего военнослужащего Романа Рудакова позаботиться о его семье, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-18T22:35
2023-12-19T01:45
специальная военная операция на украине
россия
общество
сергей шойгу
батайск
украина
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу погибшего военнослужащего Романа Рудакова позаботиться о его семье, сообщили в пресс-службе российского военного ведомства."Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу военнослужащего Романа Рудакова "позаботиться о матери, сестре и брате", — говорится в заявлении.После освобождения Марьинки российские военные нашли в разрушенном доме послание на кирпиче: "Кто меня найдет — позаботьтесь о моей матери, сестре и брате. Рудаков Роман Александрович. Город Батайск".До отправки на фронт Рудаков говорил РИА Новости, что ему страшно только за семью, а за себя он не боится, нужно Родину защищать. Он получил повестку и пришел в предварительный пункт сбора в Батайске в сентябре прошлого года, спустя три месяца после увольнения в запас. Тогда он рассказал агентству, что служил в Нацгвардии, казачьих лагерях, по специальности — старший экспедитор.Ранее в понедельник телеканал RT со ссылкой на источник сообщил, что члены семьи Рудакова обратились в полицию с просьбой защитить их, поскольку им стали угрожать расправой. Как заявили в МВД, эти сообщения, предварительно, поступали с территории Украины.
https://ria.ru/20231218/svo-1916459967.html
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Погибший в зоне СВО боец о страхе за семью
Погибший в зоне СВО боец о страхе за семью
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россия, общество, сергей шойгу, батайск, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Общество, Сергей Шойгу, Батайск, Украина
Шойгу поручил выполнить просьбу бойца СВО Рудакова позаботиться о его семье

Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу военного с надписи в Марьинке

© Фото : соцсетиРоман Рудаков
Роман Рудаков - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© Фото : соцсети
Роман Рудаков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу погибшего военнослужащего Романа Рудакова позаботиться о его семье, сообщили в пресс-службе российского военного ведомства.
"Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу военнослужащего Романа Рудакова "позаботиться о матери, сестре и брате", — говорится в заявлении.
После освобождения Марьинки российские военные нашли в разрушенном доме послание на кирпиче: "Кто меня найдет — позаботьтесь о моей матери, сестре и брате. Рудаков Роман Александрович. Город Батайск".
До отправки на фронт Рудаков говорил РИА Новости, что ему страшно только за семью, а за себя он не боится, нужно Родину защищать. Он получил повестку и пришел в предварительный пункт сбора в Батайске в сентябре прошлого года, спустя три месяца после увольнения в запас. Тогда он рассказал агентству, что служил в Нацгвардии, казачьих лагерях, по специальности — старший экспедитор.
Ранее в понедельник телеканал RT со ссылкой на источник сообщил, что члены семьи Рудакова обратились в полицию с просьбой защитить их, поскольку им стали угрожать расправой. Как заявили в МВД, эти сообщения, предварительно, поступали с территории Украины.
Надпись на стене в Марьинке Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
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Вчера, 12:54
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияОбществоСергей ШойгуБатайскУкраина
 
 
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