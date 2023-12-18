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ЕС ввел санкции против председателя Мосгордумы Шапошникова - РИА Новости, 18.12.2023
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23:03 18.12.2023
https://ria.ru/20231218/sanktsii-1916607395.html
ЕС ввел санкции против председателя Мосгордумы Шапошникова
ЕС ввел санкции против председателя Мосгордумы Шапошникова - РИА Новости, 18.12.2023
ЕС ввел санкции против председателя Мосгордумы Шапошникова
Евросоюз включил в санкционный список председателя Московской городской думы и члена партии "Единая Россия" Алексея Шапошникова, следует из информации,... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T23:03
2023-12-18T23:03
политика
алексей шапошников
евросоюз
московская городская дума
единая россия
в мире
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Евросоюз включил в санкционный список председателя Московской городской думы и члена партии "Единая Россия" Алексея Шапошникова, следует из информации, размещенной в официальном журнале Евросоюза. В документе указывается, что Шапошников публично поддержал специальную военную операцию, а также материально поддерживает бойцов СВО. По мнению ЕС, таким образом он поддерживает "действия и политику, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины". Всего в списке оказались 147 фигурантов, включая 61 физлицо и 86 организаций.
https://ria.ru/20231215/putin-1915886410.html
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политика, алексей шапошников, евросоюз, московская городская дума, единая россия, в мире, санкции в отношении россии
Политика, Алексей Шапошников, Евросоюз, Московская городская дума, Единая Россия, В мире, Санкции в отношении России
ЕС ввел санкции против председателя Мосгордумы Шапошникова

ЕС в 12-ом пакете ввел санкции против председателя Мосгордумы Шапошникова

© AP Photo / Francisco SecoФлаг возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаг возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© AP Photo / Francisco Seco
Флаг возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Евросоюз включил в санкционный список председателя Московской городской думы и члена партии "Единая Россия" Алексея Шапошникова, следует из информации, размещенной в официальном журнале Евросоюза.
В документе указывается, что Шапошников публично поддержал специальную военную операцию, а также материально поддерживает бойцов СВО. По мнению ЕС, таким образом он поддерживает "действия и политику, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".
Всего в списке оказались 147 фигурантов, включая 61 физлицо и 86 организаций.
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