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ЕС ввел санкции против председателя Мосгордумы Шапошникова
ЕС ввел санкции против председателя Мосгордумы Шапошникова - РИА Новости, 18.12.2023
ЕС ввел санкции против председателя Мосгордумы Шапошникова
Евросоюз включил в санкционный список председателя Московской городской думы и члена партии "Единая Россия" Алексея Шапошникова, следует из информации,... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T23:03
2023-12-18T23:03
2023-12-18T23:03
политика
алексей шапошников
евросоюз
московская городская дума
единая россия
в мире
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Евросоюз включил в санкционный список председателя Московской городской думы и члена партии "Единая Россия" Алексея Шапошникова, следует из информации, размещенной в официальном журнале Евросоюза. В документе указывается, что Шапошников публично поддержал специальную военную операцию, а также материально поддерживает бойцов СВО. По мнению ЕС, таким образом он поддерживает "действия и политику, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины". Всего в списке оказались 147 фигурантов, включая 61 физлицо и 86 организаций.
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политика, алексей шапошников, евросоюз, московская городская дума, единая россия, в мире, санкции в отношении россии
Политика, Алексей Шапошников, Евросоюз, Московская городская дума, Единая Россия, В мире, Санкции в отношении России
ЕС ввел санкции против председателя Мосгордумы Шапошникова
ЕС в 12-ом пакете ввел санкции против председателя Мосгордумы Шапошникова