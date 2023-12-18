https://ria.ru/20231218/sanktsii-1916607395.html

ЕС ввел санкции против председателя Мосгордумы Шапошникова

ЕС ввел санкции против председателя Мосгордумы Шапошникова - РИА Новости, 18.12.2023

ЕС ввел санкции против председателя Мосгордумы Шапошникова

Евросоюз включил в санкционный список председателя Московской городской думы и члена партии "Единая Россия" Алексея Шапошникова, следует из информации,... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T23:03

2023-12-18T23:03

2023-12-18T23:03

политика

алексей шапошников

евросоюз

московская городская дума

единая россия

в мире

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Евросоюз включил в санкционный список председателя Московской городской думы и члена партии "Единая Россия" Алексея Шапошникова, следует из информации, размещенной в официальном журнале Евросоюза. В документе указывается, что Шапошников публично поддержал специальную военную операцию, а также материально поддерживает бойцов СВО. По мнению ЕС, таким образом он поддерживает "действия и политику, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины". Всего в списке оказались 147 фигурантов, включая 61 физлицо и 86 организаций.

https://ria.ru/20231215/putin-1915886410.html

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политика, алексей шапошников, евросоюз, московская городская дума, единая россия, в мире, санкции в отношении россии