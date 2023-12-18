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МБР КНДР была пущена по навесной траектории, пишут СМИ - РИА Новости, 18.12.2023
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04:58 18.12.2023
https://ria.ru/20231218/raketa-1916385659.html
МБР КНДР была пущена по навесной траектории, пишут СМИ
МБР КНДР была пущена по навесной траектории, пишут СМИ - РИА Новости, 18.12.2023
МБР КНДР была пущена по навесной траектории, пишут СМИ
Межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) КНДР была пущена по навесной траектории, пролетела 1000 километров и упала в Японское море, передает агентство... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T04:58
2023-12-18T04:58
в мире
японское море
южная корея
сеул
кндр (северная корея)
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СЕУЛ, 18 дек – РИА Новости. Межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) КНДР была пущена по навесной траектории, пролетела 1000 километров и упала в Японское море, передает агентство Рёнхап со ссылкой на южнокорейских военных. Ранее сообщалось, что КНДР пустила, предположительно, баллистическую ракету большой дальности в сторону Японского (Восточного) моря. Как сообщил объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, МБР КНДР была пущена по навесной траектории, то есть под высоким углом, пролетела 1000 километров и упала в Японское море. Первый заместитель советника национальной безопасности при президенте Южной Кореи Ким Тхэ Хё ранее заявил, что, по мнению Сеула, КНДР может в декабре запустить межконтинентальную баллистическую ракету (МБР). Последний испытательный пуск твердотопливной МБР "Хвасон-18" Северная Корея провела в июле.
https://ria.ru/20231218/raketa-1916384640.html
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японское море
южная корея
сеул
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в мире, японское море, южная корея, сеул, кндр (северная корея)
В мире, Японское море, Южная Корея, Сеул, КНДР (Северная Корея)
МБР КНДР была пущена по навесной траектории, пишут СМИ

Рёнхап: МБР КНДР была пущена по навесной траектории, пролетела тысячу км

© AP Photo / Lee Jin-manТрансляция кадров запуска северо-корейской баллистической ракеты в Сеуле
Трансляция кадров запуска северо-корейской баллистической ракеты в Сеуле - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© AP Photo / Lee Jin-man
Трансляция кадров запуска северо-корейской баллистической ракеты в Сеуле. Архивное фото
Читать ria.ru в
СЕУЛ, 18 дек – РИА Новости. Межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) КНДР была пущена по навесной траектории, пролетела 1000 километров и упала в Японское море, передает агентство Рёнхап со ссылкой на южнокорейских военных.
Ранее сообщалось, что КНДР пустила, предположительно, баллистическую ракету большой дальности в сторону Японского (Восточного) моря.
Люди возле экрана, транслирующего репортаж о запуске КНДР баллистической ракеты. - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
Ракета КНДР упала за пределами исключительной экономической зоны Японии
Вчера, 04:09
Как сообщил объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, МБР КНДР была пущена по навесной траектории, то есть под высоким углом, пролетела 1000 километров и упала в Японское море.
Первый заместитель советника национальной безопасности при президенте Южной Кореи Ким Тхэ Хё ранее заявил, что, по мнению Сеула, КНДР может в декабре запустить межконтинентальную баллистическую ракету (МБР). Последний испытательный пуск твердотопливной МБР "Хвасон-18" Северная Корея провела в июле.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
Япония созывает совет нацбезопасности из-за пуска ракеты КНДР
Вчера, 03:50
 
В миреЯпонское мореЮжная КореяСеулКНДР (Северная Корея)
 
 
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