https://ria.ru/20231218/raketa-1916385659.html

МБР КНДР была пущена по навесной траектории, пишут СМИ

МБР КНДР была пущена по навесной траектории, пишут СМИ - РИА Новости, 18.12.2023

МБР КНДР была пущена по навесной траектории, пишут СМИ

Межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) КНДР была пущена по навесной траектории, пролетела 1000 километров и упала в Японское море, передает агентство... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T04:58

2023-12-18T04:58

2023-12-18T04:58

в мире

японское море

южная корея

сеул

кндр (северная корея)

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СЕУЛ, 18 дек – РИА Новости. Межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) КНДР была пущена по навесной траектории, пролетела 1000 километров и упала в Японское море, передает агентство Рёнхап со ссылкой на южнокорейских военных. Ранее сообщалось, что КНДР пустила, предположительно, баллистическую ракету большой дальности в сторону Японского (Восточного) моря. Как сообщил объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, МБР КНДР была пущена по навесной траектории, то есть под высоким углом, пролетела 1000 километров и упала в Японское море. Первый заместитель советника национальной безопасности при президенте Южной Кореи Ким Тхэ Хё ранее заявил, что, по мнению Сеула, КНДР может в декабре запустить межконтинентальную баллистическую ракету (МБР). Последний испытательный пуск твердотопливной МБР "Хвасон-18" Северная Корея провела в июле.

https://ria.ru/20231218/raketa-1916384640.html

https://ria.ru/20231218/yaponiya-1916383593.html

японское море

южная корея

сеул

кндр (северная корея)

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в мире, японское море, южная корея, сеул, кндр (северная корея)