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Путин пообещал, что постарается посетить "Алые паруса" - РИА Новости, 18.12.2023
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18:51 18.12.2023 (обновлено: 19:33 18.12.2023)
https://ria.ru/20231218/putin-1916574874.html
Путин пообещал, что постарается посетить "Алые паруса"
Путин пообещал, что постарается посетить "Алые паруса" - РИА Новости, 18.12.2023
Путин пообещал, что постарается посетить "Алые паруса"
Президент России Владимир Путин пообещал, что постарается посетить ежегодный праздник "Алые паруса" в Санкт-Петербурге. РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T18:51
2023-12-18T19:33
общество
санкт-петербург
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал, что постарается посетить ежегодный праздник "Алые паруса" в Санкт-Петербурге."Я обязательно воспользуюсь вашим приглашением, но только надо будет заранее мне в график вставить, но я постараюсь. Скажу аккуратно, я постараюсь это сделать. Но в любом случае, я вам благодарен за приглашение", - сказал Путин на встрече с победителями и наставниками чемпионата "Профессионалы".Он отметил, что "Алые паруса" - это выдающееся зрелище. Путин напомнил, что традиция праздника зародилась еще в Ленинграде, до того, как Санкт-Петербургу было возвращено его историческое название, а после была возрождена банком "Россия" и администрацией города."Праздник, конечно, шикарный, замечательный, много раз завоевывал призы лучшего массового мероприятия Европы. И, думаю, что и в мире-то такого нет, на самом деле", - подчеркнул президент.Путин также сообщил, что попросит губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова превратить в традицию приглашение победителей чемпионата "Профессионалы" на "Алые паруса".Заканчивающие школу подростки и их родители традиционно широко празднуют в июне выпускной, а в Петербурге этот праздник каждый год превращается в общегородское торжество "Алые паруса". Ленинградские школьники 27 июня 1968 года впервые увидели на Неве корабль под алыми парусами, ставший впоследствии эмблемой праздника. Традиция прервалась в 1979 году и была возрождена лишь спустя 25 лет.
https://ria.ru/20231129/ege-1912616769.html
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общество, санкт-петербург
Общество, Санкт-Петербург
Путин пообещал, что постарается посетить "Алые паруса"

Путин пообещал, что постарается посетить праздник "Алые паруса" в Петербурге

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал, что постарается посетить ежегодный праздник "Алые паруса" в Санкт-Петербурге.
"Я обязательно воспользуюсь вашим приглашением, но только надо будет заранее мне в график вставить, но я постараюсь. Скажу аккуратно, я постараюсь это сделать. Но в любом случае, я вам благодарен за приглашение", - сказал Путин на встрече с победителями и наставниками чемпионата "Профессионалы".
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Он отметил, что "Алые паруса" - это выдающееся зрелище. Путин напомнил, что традиция праздника зародилась еще в Ленинграде, до того, как Санкт-Петербургу было возвращено его историческое название, а после была возрождена банком "Россия" и администрацией города.
"Праздник, конечно, шикарный, замечательный, много раз завоевывал призы лучшего массового мероприятия Европы. И, думаю, что и в мире-то такого нет, на самом деле", - подчеркнул президент.
Путин также сообщил, что попросит губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова превратить в традицию приглашение победителей чемпионата "Профессионалы" на "Алые паруса".
Заканчивающие школу подростки и их родители традиционно широко празднуют в июне выпускной, а в Петербурге этот праздник каждый год превращается в общегородское торжество "Алые паруса". Ленинградские школьники 27 июня 1968 года впервые увидели на Неве корабль под алыми парусами, ставший впоследствии эмблемой праздника. Традиция прервалась в 1979 году и была возрождена лишь спустя 25 лет.
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