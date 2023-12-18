Путин пообещал, что постарается посетить "Алые паруса"
Путин пообещал, что постарается посетить праздник "Алые паруса" в Петербурге
Президент РФ Владимир Путин
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал, что постарается посетить ежегодный праздник "Алые паруса" в Санкт-Петербурге.
"Я обязательно воспользуюсь вашим приглашением, но только надо будет заранее мне в график вставить, но я постараюсь. Скажу аккуратно, я постараюсь это сделать. Но в любом случае, я вам благодарен за приглашение", - сказал Путин на встрече с победителями и наставниками чемпионата "Профессионалы".
Он отметил, что "Алые паруса" - это выдающееся зрелище. Путин напомнил, что традиция праздника зародилась еще в Ленинграде, до того, как Санкт-Петербургу было возвращено его историческое название, а после была возрождена банком "Россия" и администрацией города.
"Праздник, конечно, шикарный, замечательный, много раз завоевывал призы лучшего массового мероприятия Европы. И, думаю, что и в мире-то такого нет, на самом деле", - подчеркнул президент.
Путин также сообщил, что попросит губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова превратить в традицию приглашение победителей чемпионата "Профессионалы" на "Алые паруса".
Заканчивающие школу подростки и их родители традиционно широко празднуют в июне выпускной, а в Петербурге этот праздник каждый год превращается в общегородское торжество "Алые паруса". Ленинградские школьники 27 июня 1968 года впервые увидели на Неве корабль под алыми парусами, ставший впоследствии эмблемой праздника. Традиция прервалась в 1979 году и была возрождена лишь спустя 25 лет.