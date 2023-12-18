https://ria.ru/20231218/putin-1916574874.html

Путин пообещал, что постарается посетить "Алые паруса"

Путин пообещал, что постарается посетить "Алые паруса" - РИА Новости, 18.12.2023

Путин пообещал, что постарается посетить "Алые паруса"

Президент России Владимир Путин пообещал, что постарается посетить ежегодный праздник "Алые паруса" в Санкт-Петербурге. РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T18:51

2023-12-18T18:51

2023-12-18T19:33

общество

санкт-петербург

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915812263_0:143:3133:1905_1920x0_80_0_0_f2fc90903b5b18b03dcba5393d3a8eb6.jpg

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал, что постарается посетить ежегодный праздник "Алые паруса" в Санкт-Петербурге."Я обязательно воспользуюсь вашим приглашением, но только надо будет заранее мне в график вставить, но я постараюсь. Скажу аккуратно, я постараюсь это сделать. Но в любом случае, я вам благодарен за приглашение", - сказал Путин на встрече с победителями и наставниками чемпионата "Профессионалы".Он отметил, что "Алые паруса" - это выдающееся зрелище. Путин напомнил, что традиция праздника зародилась еще в Ленинграде, до того, как Санкт-Петербургу было возвращено его историческое название, а после была возрождена банком "Россия" и администрацией города."Праздник, конечно, шикарный, замечательный, много раз завоевывал призы лучшего массового мероприятия Европы. И, думаю, что и в мире-то такого нет, на самом деле", - подчеркнул президент.Путин также сообщил, что попросит губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова превратить в традицию приглашение победителей чемпионата "Профессионалы" на "Алые паруса".Заканчивающие школу подростки и их родители традиционно широко празднуют в июне выпускной, а в Петербурге этот праздник каждый год превращается в общегородское торжество "Алые паруса". Ленинградские школьники 27 июня 1968 года впервые увидели на Неве корабль под алыми парусами, ставший впоследствии эмблемой праздника. Традиция прервалась в 1979 году и была возрождена лишь спустя 25 лет.

https://ria.ru/20231129/ege-1912616769.html

https://ria.ru/20231123/trudoustroystvo-1911419922.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, санкт-петербург