"Роскосмос" запланировал полет "Прогресса МС-26" на 15 февраля
"Роскосмос" запланировал полет грузового корабля "Прогресс МС-26" на 15 февраля
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПодготовка к запуску ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс" на Байконуре
Подготовка к запуску ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс" на Байконуре. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Следующий грузовой корабль "Прогресс МС-26" полетит к Международной космической станции 15 февраля, сообщил "Роскосмос".
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"Старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" с кораблем "Прогресс МС-26" планируется на 15 февраля 2024 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас в монтажно-испытательном корпусе 254-й площадки на Байконуре идёт подготовка корабля к старту. В понедельник его транспортировали в вакуумную камеру для испытаний на герметичность. На прошлой неделе были выполнены комплексные испытания для проверки готовности бортовых систем корабля к выведению на орбиту и стыковке с МКС.
Предыдущий грузовик "Прогресс МС-25" был запущен с Байконура на ракете "Союз-2.1а" 1 декабря и пристыковался к МКС 3 декабря.