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"Роскосмос" запланировал полет "Прогресса МС-26" на 15 февраля - РИА Новости, 18.12.2023
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17:43 18.12.2023
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"Роскосмос" запланировал полет "Прогресса МС-26" на 15 февраля
"Роскосмос" запланировал полет "Прогресса МС-26" на 15 февраля - РИА Новости, 18.12.2023
"Роскосмос" запланировал полет "Прогресса МС-26" на 15 февраля
Следующий грузовой корабль "Прогресс МС-26" полетит к Международной космической станции 15 февраля, сообщил "Роскосмос". РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T17:43
2023-12-18T17:43
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Следующий грузовой корабль "Прогресс МС-26" полетит к Международной космической станции 15 февраля, сообщил "Роскосмос". "Старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" с кораблем "Прогресс МС-26" планируется на 15 февраля 2024 года", - говорится в сообщении. Отмечается, что сейчас в монтажно-испытательном корпусе 254-й площадки на Байконуре идёт подготовка корабля к старту. В понедельник его транспортировали в вакуумную камеру для испытаний на герметичность. На прошлой неделе были выполнены комплексные испытания для проверки готовности бортовых систем корабля к выведению на орбиту и стыковке с МКС. Предыдущий грузовик "Прогресс МС-25" был запущен с Байконура на ракете "Союз-2.1а" 1 декабря и пристыковался к МКС 3 декабря.
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космос - риа наука, байконур (город), роскосмос, союз, прогресс-мс, россия
Космос - РИА Наука, Байконур (город), Роскосмос, Союз, Прогресс-МС, Россия
"Роскосмос" запланировал полет "Прогресса МС-26" на 15 февраля

"Роскосмос" запланировал полет грузового корабля "Прогресс МС-26" на 15 февраля

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПодготовка к запуску ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс" на Байконуре
Подготовка к запуску ракеты-носителя Союз-2.1а с транспортным грузовым кораблем Прогресс на Байконуре - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Подготовка к запуску ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс" на Байконуре. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Следующий грузовой корабль "Прогресс МС-26" полетит к Международной космической станции 15 февраля, сообщил "Роскосмос".
«
"Старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" с кораблем "Прогресс МС-26" планируется на 15 февраля 2024 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас в монтажно-испытательном корпусе 254-й площадки на Байконуре идёт подготовка корабля к старту. В понедельник его транспортировали в вакуумную камеру для испытаний на герметичность. На прошлой неделе были выполнены комплексные испытания для проверки готовности бортовых систем корабля к выведению на орбиту и стыковке с МКС.
Предыдущий грузовик "Прогресс МС-25" был запущен с Байконура на ракете "Союз-2.1а" 1 декабря и пристыковался к МКС 3 декабря.
Запуск РН «Союз-2.1А» С ТГК «Прогресс МС-09» с космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
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