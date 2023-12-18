https://ria.ru/20231218/progress-1916560659.html

"Роскосмос" запланировал полет "Прогресса МС-26" на 15 февраля

"Роскосмос" запланировал полет "Прогресса МС-26" на 15 февраля - РИА Новости, 18.12.2023

"Роскосмос" запланировал полет "Прогресса МС-26" на 15 февраля

Следующий грузовой корабль "Прогресс МС-26" полетит к Международной космической станции 15 февраля, сообщил "Роскосмос". РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T17:43

2023-12-18T17:43

2023-12-18T17:43

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Следующий грузовой корабль "Прогресс МС-26" полетит к Международной космической станции 15 февраля, сообщил "Роскосмос". "Старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" с кораблем "Прогресс МС-26" планируется на 15 февраля 2024 года", - говорится в сообщении. Отмечается, что сейчас в монтажно-испытательном корпусе 254-й площадки на Байконуре идёт подготовка корабля к старту. В понедельник его транспортировали в вакуумную камеру для испытаний на герметичность. На прошлой неделе были выполнены комплексные испытания для проверки готовности бортовых систем корабля к выведению на орбиту и стыковке с МКС. Предыдущий грузовик "Прогресс МС-25" был запущен с Байконура на ракете "Союз-2.1а" 1 декабря и пристыковался к МКС 3 декабря.

https://ria.ru/20231213/nauka-1915412141.html

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Ольга Фомченкова

космос - риа наука, байконур (город), роскосмос, союз, прогресс-мс, россия