https://ria.ru/20231218/premiya-1916486283.html
В России учредят премию в области музейного дела имени Лихачева
В России учредят премию в области музейного дела имени Лихачева - РИА Новости, 18.12.2023
В России учредят премию в области музейного дела имени Лихачева
Министерство культуры РФ учредит ежегодную Национальную премию в области музейного дела имени Дмитрия Лихачева, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова. РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T13:49
2023-12-18T13:49
2023-12-18T14:09
культура
россия
дмитрий лихачев
ольга любимова
российская академия наук
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Министерство культуры РФ учредит ежегодную Национальную премию в области музейного дела имени Дмитрия Лихачева, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова. "Чтобы отметить представителей самых разных музейных профессий – хранителей и методистов, реставраторов и научных сотрудников, смотрителей и экскурсоводов – мы приняли решение учредить ежегодную Национальную премию в области музейного дела имени Дмитрия Сергеевича Лихачева", - сказала она на стратегической сессии проекта "Музейные маршруты России" в Москве. Вручение награды будет проходить на возобновленном в 2024 году фестивале "Интермузей". По словам директора департамента музеев и внешних связей Минкультуры РФ Елены Харламовой, уже есть предложения по формированию профессионального сообщества, которое будет выбирать победителей."Мы в конце января объявим все правила, все регламенты… Надеемся, что с 1 февраля начнется прием заявок на соискание по разным номинациями", - сказала Харламова, добавив, что в премии предусмотрено более десяти номинаций.Дмитрий Лихачев (1906-1999) — выдающийся ученый-филолог, культуролог, искусствовед, академик РАН. Автор около 500 научных и множества публицистических трудов. Внес значительный вклад в изучение древнерусской литературы и искусства.
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россия, дмитрий лихачев, ольга любимова, российская академия наук
Культура, Россия, Дмитрий Лихачев, Ольга Любимова, Российская академия наук
В России учредят премию в области музейного дела имени Лихачева
Минкультуры учредит ежегодную Национальную премию в области музейного дела
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Министерство культуры РФ учредит ежегодную Национальную премию в области музейного дела имени Дмитрия Лихачева, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.
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"Чтобы отметить представителей самых разных музейных профессий – хранителей и методистов, реставраторов и научных сотрудников, смотрителей и экскурсоводов – мы приняли решение учредить ежегодную Национальную премию в области музейного дела имени Дмитрия Сергеевича Лихачева", - сказала она на стратегической сессии проекта "Музейные маршруты России" в Москве.
Международный день музеев
Вручение награды будет проходить на возобновленном в 2024 году фестивале "Интермузей".
По словам директора департамента музеев и внешних связей Минкультуры РФ Елены Харламовой, уже есть предложения по формированию профессионального сообщества, которое будет выбирать победителей.
"Мы в конце января объявим все правила, все регламенты… Надеемся, что с 1 февраля начнется прием заявок на соискание по разным номинациями", - сказала Харламова, добавив, что в премии предусмотрено более десяти номинаций.
Дмитрий Лихачев (1906-1999) — выдающийся ученый-филолог, культуролог, искусствовед, академик РАН
. Автор около 500 научных и множества публицистических трудов. Внес значительный вклад в изучение древнерусской литературы и искусства.