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Попова заявила об отсутствии пандемии, связанной с микоплазменной инфекцией - РИА Новости, 18.12.2023
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13:58 18.12.2023 (обновлено: 14:13 18.12.2023)
https://ria.ru/20231218/popova-1916489561.html
Попова заявила об отсутствии пандемии, связанной с микоплазменной инфекцией
Попова заявила об отсутствии пандемии, связанной с микоплазменной инфекцией - РИА Новости, 18.12.2023
Попова заявила об отсутствии пандемии, связанной с микоплазменной инфекцией
Никакой новой пандемии, связанной с микоплазменной инфекцией, нет, новых мутаций в известных штаммах микоплазмы не выявлено, заявила глава Роспотребнадзора Анна РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T13:58
2023-12-18T14:13
анна попова
здоровье - общество
китай
европа
франция
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Никакой новой пандемии, связанной с микоплазменной инфекцией, нет, новых мутаций в известных штаммах микоплазмы не выявлено, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Это никакая не новая пандемия. Это отголоски пережитой нами пандемии, потому что она нанесла ущерб нашему иммунитету... Никаких новых мутаций в известных нам штаммах микоплазмы нет", - сказала Попова в эфире радио "Комсомольская правда".Она отметила, что нет оснований предполагать, что микоплазменная инфекция стала полностью устойчивой к препаратам.В середине октября представители национальной комиссии здравоохранения Китая сообщили о росте заболеваемости респираторными заболеваниями в стране. Китайские власти объяснили этот рост отменой ограничений, связанных с COVID-19, и циркуляцией известных патогенов, включая грипп, микоплазменную пневмонию (бактериальная инфекция, которая обычно поражает детей младшего возраста), респираторно-синцитиальный вирус и COVID-19. В конце ноября ряд СМИ сообщили о невыявленной пневмонии у детей на севере Китая. Также стало известно о всплеске заболеваемости в некоторых странах Европы, в том числе Франции, Германии и Нидерландах.
https://ria.ru/20231207/mikoplazma-1914303459.html
https://ria.ru/20231206/mikoplazma-1914187647.html
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анна попова, здоровье - общество, китай, европа, франция, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19
Анна Попова, Здоровье - Общество, Китай, Европа, Франция, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Коронавирус COVID-19
Попова заявила об отсутствии пандемии, связанной с микоплазменной инфекцией

Попова: никакой новой пандемии, связанной с микоплазменной инфекцией, нет

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГлавный государственный санитарный врач РФ Анна Попова
Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Никакой новой пандемии, связанной с микоплазменной инфекцией, нет, новых мутаций в известных штаммах микоплазмы не выявлено, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«
"Это никакая не новая пандемия. Это отголоски пережитой нами пандемии, потому что она нанесла ущерб нашему иммунитету... Никаких новых мутаций в известных нам штаммах микоплазмы нет", - сказала Попова в эфире радио "Комсомольская правда".
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Она отметила, что нет оснований предполагать, что микоплазменная инфекция стала полностью устойчивой к препаратам.
В середине октября представители национальной комиссии здравоохранения Китая сообщили о росте заболеваемости респираторными заболеваниями в стране. Китайские власти объяснили этот рост отменой ограничений, связанных с COVID-19, и циркуляцией известных патогенов, включая грипп, микоплазменную пневмонию (бактериальная инфекция, которая обычно поражает детей младшего возраста), респираторно-синцитиальный вирус и COVID-19. В конце ноября ряд СМИ сообщили о невыявленной пневмонии у детей на севере Китая. Также стало известно о всплеске заболеваемости в некоторых странах Европы, в том числе Франции, Германии и Нидерландах.
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Анна ПоповаЗдоровье - ОбществоКитайЕвропаФранцияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Коронавирус COVID-19
 
 
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