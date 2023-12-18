https://ria.ru/20231218/popova-1916489561.html

Попова заявила об отсутствии пандемии, связанной с микоплазменной инфекцией

Попова заявила об отсутствии пандемии, связанной с микоплазменной инфекцией - РИА Новости, 18.12.2023

Попова заявила об отсутствии пандемии, связанной с микоплазменной инфекцией

Никакой новой пандемии, связанной с микоплазменной инфекцией, нет, новых мутаций в известных штаммах микоплазмы не выявлено, заявила глава Роспотребнадзора Анна РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T13:58

2023-12-18T13:58

2023-12-18T14:13

анна попова

здоровье - общество

китай

европа

франция

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Никакой новой пандемии, связанной с микоплазменной инфекцией, нет, новых мутаций в известных штаммах микоплазмы не выявлено, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Это никакая не новая пандемия. Это отголоски пережитой нами пандемии, потому что она нанесла ущерб нашему иммунитету... Никаких новых мутаций в известных нам штаммах микоплазмы нет", - сказала Попова в эфире радио "Комсомольская правда".Она отметила, что нет оснований предполагать, что микоплазменная инфекция стала полностью устойчивой к препаратам.В середине октября представители национальной комиссии здравоохранения Китая сообщили о росте заболеваемости респираторными заболеваниями в стране. Китайские власти объяснили этот рост отменой ограничений, связанных с COVID-19, и циркуляцией известных патогенов, включая грипп, микоплазменную пневмонию (бактериальная инфекция, которая обычно поражает детей младшего возраста), респираторно-синцитиальный вирус и COVID-19. В конце ноября ряд СМИ сообщили о невыявленной пневмонии у детей на севере Китая. Также стало известно о всплеске заболеваемости в некоторых странах Европы, в том числе Франции, Германии и Нидерландах.

https://ria.ru/20231207/mikoplazma-1914303459.html

https://ria.ru/20231206/mikoplazma-1914187647.html

китай

европа

франция

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анна попова, здоровье - общество, китай, европа, франция, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19