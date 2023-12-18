Рейтинг@Mail.ru
Сальдо рассказал о возможности восстановления Каховской плотины - РИА Новости, 18.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:32 18.12.2023 (обновлено: 12:28 18.12.2023)
https://ria.ru/20231218/plotina-1916386935.html
Сальдо рассказал о возможности восстановления Каховской плотины
Сальдо рассказал о возможности восстановления Каховской плотины - РИА Новости, 18.12.2023
Сальдо рассказал о возможности восстановления Каховской плотины
Каховскую плотину, разрушенную ракетными ударами ВСУ, можно восстановить с помощью современных технологий и сохранившихся документов, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T05:32
2023-12-18T12:28
херсонская область
россия
владимир сальдо
вооруженные силы украины
общество
разрушение каховской гэс
каховская гэс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/06/1876382387_43:0:2786:1543_1920x0_80_0_0_cc68e83e774b449492bfaae7eec38553.jpg
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Каховскую плотину, разрушенную ракетными ударами ВСУ, можно восстановить с помощью современных технологий и сохранившихся документов, заявил в интервью РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.&quot;Проектная документация на Каховскую плотину большей частью в архивах московских институтов сохранилась&quot;, — сказал он.По мнению Сальдо, от этого можно оттолкнуться, а опереться уже на современные условия и восстановить объект и так называемое шлюзовое хозяйство, через которое пропускались корабли.Новые технологии позволят сделать плотину "еще краше, привлекательнее и полезнее", полагает губернатор."Я как профессионал вам скажу: для этой цели проектанты садятся и разрабатывают проект. В проектной организации это займет какое-то время, не будем говорить какое, я думаю, что нормативное, даже быстрее", — заявил он.Сами же строительные работы можно будет провести довольно быстро, отметил губернатор. Так, если некогда Каховскую плотину построили за три года, то сейчас это можно сделать значительно быстрее, уверен он.Глава региона объяснил, что для начала предстоит провести геодезические замеры и техническое обследование оставшихся конструкций, после чего можно будет приступить к проектированию.Кроме того, Сальдо напомнил, что с самого начала у плотины было два назначения: выработка электроэнергии и создание Каховского водохранилища. Для первой цели потребуется построить машинный зал и установить турбины."Часть плотины, которая земляная, она сохранилась, разрушена только та часть, которая железобетонная, которую целенаправленно в течение нескольких месяцев по указанию киевской клики обстреливали из американских "Хаймарсов", из ствольной артиллерии били в одну точку. И эта одна точка в конце концов не выдержала, и плотина разрушилась", — заключил собеседник агентства.В ночь на 6 июня обстрелы со стороны украинских войск привели к разрушению Каховской ГЭС. Начался нерегулируемый сброс воды, города Новая Каховка, Алешки, Голая Пристань, десятки сел и поселков оказались полностью затопленными. Президент Владимир Путин назвал разрушение плотины варварской акцией Киева и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.Читайте полный текст интервью Владимира Сальдо &gt;&gt;
https://ria.ru/20231218/ges-1916385084.html
https://ria.ru/20231010/uscherb-1901782240.html
херсонская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/06/1876382387_629:0:2686:1543_1920x0_80_0_0_aecc5cf1bdbb5e076073f4bf6902a9de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонская область , россия, владимир сальдо, вооруженные силы украины, общество, разрушение каховской гэс, каховская гэс
Херсонская область , Россия, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Общество, Разрушение Каховской ГЭС, Каховская ГЭС
Сальдо рассказал о возможности восстановления Каховской плотины

Сальдо заявил о возможности восстановить Каховскую плотину, проект сохранился

© AP Photo / Ukrainian Presidential OfficeПоследствия обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ. Стоп-кадр видео
Последствия обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Office
Последствия обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ. Стоп-кадр видео. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Каховскую плотину, разрушенную ракетными ударами ВСУ, можно восстановить с помощью современных технологий и сохранившихся документов, заявил в интервью РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«

"Проектная документация на Каховскую плотину большей частью в архивах московских институтов сохранилась", — сказал он.

По мнению Сальдо, от этого можно оттолкнуться, а опереться уже на современные условия и восстановить объект и так называемое шлюзовое хозяйство, через которое пропускались корабли.
Новые технологии позволят сделать плотину "еще краше, привлекательнее и полезнее", полагает губернатор.
Разрушения Каховской ГЭС. Фото со спутника - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
Сальдо рассказал, почему ВСУ разрушили Каховскую ГЭС
Вчера, 04:34
"Я как профессионал вам скажу: для этой цели проектанты садятся и разрабатывают проект. В проектной организации это займет какое-то время, не будем говорить какое, я думаю, что нормативное, даже быстрее", — заявил он.
Сами же строительные работы можно будет провести довольно быстро, отметил губернатор. Так, если некогда Каховскую плотину построили за три года, то сейчас это можно сделать значительно быстрее, уверен он.
Глава региона объяснил, что для начала предстоит провести геодезические замеры и техническое обследование оставшихся конструкций, после чего можно будет приступить к проектированию.
Место разрушения Каховской ГЭС. Кадр видео
Стала известна сумма экологического ущерба от разрушения Каховской ГЭС
10 октября, 14:56
Кроме того, Сальдо напомнил, что с самого начала у плотины было два назначения: выработка электроэнергии и создание Каховского водохранилища. Для первой цели потребуется построить машинный зал и установить турбины.
"Часть плотины, которая земляная, она сохранилась, разрушена только та часть, которая железобетонная, которую целенаправленно в течение нескольких месяцев по указанию киевской клики обстреливали из американских "Хаймарсов", из ствольной артиллерии били в одну точку. И эта одна точка в конце концов не выдержала, и плотина разрушилась", — заключил собеседник агентства.
В ночь на 6 июня обстрелы со стороны украинских войск привели к разрушению Каховской ГЭС. Начался нерегулируемый сброс воды, города Новая Каховка, Алешки, Голая Пристань, десятки сел и поселков оказались полностью затопленными. Президент Владимир Путин назвал разрушение плотины варварской акцией Киева и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.
Читайте полный текст интервью Владимира Сальдо >>
Последствия украинских ударов по Каховской ГЭСПоследствия украинских ударов по Каховской ГЭС
Инфографика
 
Херсонская областьРоссияВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныОбществоРазрушение Каховской ГЭСКаховская ГЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала