https://ria.ru/20231218/plotina-1916386935.html

Сальдо рассказал о возможности восстановления Каховской плотины

Сальдо рассказал о возможности восстановления Каховской плотины - РИА Новости, 18.12.2023

Сальдо рассказал о возможности восстановления Каховской плотины

Каховскую плотину, разрушенную ракетными ударами ВСУ, можно восстановить с помощью современных технологий и сохранившихся документов, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T05:32

2023-12-18T05:32

2023-12-18T12:28

херсонская область

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владимир сальдо

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каховская гэс

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Каховскую плотину, разрушенную ракетными ударами ВСУ, можно восстановить с помощью современных технологий и сохранившихся документов, заявил в интервью РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо."Проектная документация на Каховскую плотину большей частью в архивах московских институтов сохранилась", — сказал он.По мнению Сальдо, от этого можно оттолкнуться, а опереться уже на современные условия и восстановить объект и так называемое шлюзовое хозяйство, через которое пропускались корабли.Новые технологии позволят сделать плотину "еще краше, привлекательнее и полезнее", полагает губернатор."Я как профессионал вам скажу: для этой цели проектанты садятся и разрабатывают проект. В проектной организации это займет какое-то время, не будем говорить какое, я думаю, что нормативное, даже быстрее", — заявил он.Сами же строительные работы можно будет провести довольно быстро, отметил губернатор. Так, если некогда Каховскую плотину построили за три года, то сейчас это можно сделать значительно быстрее, уверен он.Глава региона объяснил, что для начала предстоит провести геодезические замеры и техническое обследование оставшихся конструкций, после чего можно будет приступить к проектированию.Кроме того, Сальдо напомнил, что с самого начала у плотины было два назначения: выработка электроэнергии и создание Каховского водохранилища. Для первой цели потребуется построить машинный зал и установить турбины."Часть плотины, которая земляная, она сохранилась, разрушена только та часть, которая железобетонная, которую целенаправленно в течение нескольких месяцев по указанию киевской клики обстреливали из американских "Хаймарсов", из ствольной артиллерии били в одну точку. И эта одна точка в конце концов не выдержала, и плотина разрушилась", — заключил собеседник агентства.В ночь на 6 июня обстрелы со стороны украинских войск привели к разрушению Каховской ГЭС. Начался нерегулируемый сброс воды, города Новая Каховка, Алешки, Голая Пристань, десятки сел и поселков оказались полностью затопленными. Президент Владимир Путин назвал разрушение плотины варварской акцией Киева и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.Читайте полный текст интервью Владимира Сальдо >>

https://ria.ru/20231218/ges-1916385084.html

https://ria.ru/20231010/uscherb-1901782240.html

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херсонская область , россия, владимир сальдо, вооруженные силы украины, общество, разрушение каховской гэс, каховская гэс