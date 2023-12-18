https://ria.ru/20231218/peterburg-1916489331.html

Власти уточнили, кем был погибший от падения наледи в Петербурге

Власти уточнили, кем был погибший от падения наледи в Петербурге - РИА Новости, 18.12.2023

Власти уточнили, кем был погибший от падения наледи в Петербурге

Житель Санкт-Петербурга, который погиб от падения наледи, не работал дворником, а сосульки, предположительно, упали с самостоятельно переоборудованного жильцами РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T13:58

2023-12-18T13:58

2023-12-18T13:58

происшествия

санкт-петербург

александр колесов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 дек – РИА Новости. Житель Санкт-Петербурга, который погиб от падения наледи, не работал дворником, а сосульки, предположительно, упали с самостоятельно переоборудованного жильцами балкона, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Калининского района. Источник в экстренных службах в понедельник рассказал РИА Новости, что на проспекте Мечникова, 10 обнаружили тело дворника, которого, по предварительным данным, "прибило снежными массами и сосульками, упавшими с крыши". В пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга РИА Новости сообщили, что начали проверку по этому поводу. "Это не дворник. Погиб мужчина 1992 года рождения, который около пяти утра вышел в один из магазинов, расположенных на первом этаже дома", - сказала собеседница агентства. По ее словам, наледь, вероятнее всего, упала на мужчину с крыши застекленного балкона на седьмом этаже, который жильцы самостоятельно переоборудовали из лоджии. "Дом на Мечникова, 10 имеет плоскую крышу, а очистка карнизных свесов от снега и наледи проводилась в субботу", - пояснила представитель районных властей. В Петербурге на выходных установилась оттепель с положительной температурой, которая понизится до нулевой только в среду, сообщал главный синоптик города Александр Колесов.

https://ria.ru/20231215/mchs-1915950986.html

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происшествия, санкт-петербург, александр колесов