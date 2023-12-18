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Песков прокомментировал небыстрое снижение цен на яйца и курятину - РИА Новости, 18.12.2023
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13:01 18.12.2023 (обновлено: 13:50 18.12.2023)
https://ria.ru/20231218/peskov-1916464744.html
Песков прокомментировал небыстрое снижение цен на яйца и курятину
Песков прокомментировал небыстрое снижение цен на яйца и курятину - РИА Новости, 18.12.2023
Песков прокомментировал небыстрое снижение цен на яйца и курятину
Медленное снижение цен на яйца и курятину объясняется рыночными процессами, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T13:01
2023-12-18T13:50
россия
экономика
дмитрий песков
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Медленное снижение цен на яйца и курятину объясняется рыночными процессами, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Энергичные меры принимаются, рынок это такой, достаточно подвижный. Существует целый ряд причин, коими был обусловлен рост. Почему говорят о том, что моментально нельзя обеспечить снижение цен — есть определенная емкость рынка, процесс насыщения, инерция. Товар поступает в опт, пока опт отразится на рознице, проходит время. Поэтому это тоже вполне естественные процессы", — сказал представитель Кремля.Он подчеркнул, что правительство и Минсельхоз еще до прямой линии президента энергично работали, чтобы урегулировать ситуацию.Песков напомнил, что власти оперативно наладили контакты с другими странами, чтобы за счет импорта насытить рынок и перейти к снижению цен.Куриные яйца в России с начала года подорожали на 46 процентов. Владимир Путин объяснил рост цен тем, что увеличился спрос, а производство не выросло, а также вовремя не открыли импорт. По его мнению, ситуация с ценами на яйца "будет улучшаться".
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россия, экономика, дмитрий песков
Россия, Экономика, Дмитрий Песков
Песков прокомментировал небыстрое снижение цен на яйца и курятину

Песков назвал небыстрое снижение цен на яйца и курятину естественным процессом

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЯйца
Яйца - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Яйца. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Медленное снижение цен на яйца и курятину объясняется рыночными процессами, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«
"Энергичные меры принимаются, рынок это такой, достаточно подвижный. Существует целый ряд причин, коими был обусловлен рост. Почему говорят о том, что моментально нельзя обеспечить снижение цен — есть определенная емкость рынка, процесс насыщения, инерция. Товар поступает в опт, пока опт отразится на рознице, проходит время. Поэтому это тоже вполне естественные процессы", — сказал представитель Кремля.
Он подчеркнул, что правительство и Минсельхоз еще до прямой линии президента энергично работали, чтобы урегулировать ситуацию.
Песков напомнил, что власти оперативно наладили контакты с другими странами, чтобы за счет импорта насытить рынок и перейти к снижению цен.
Куриные яйца в России с начала года подорожали на 46 процентов. Владимир Путин объяснил рост цен тем, что увеличился спрос, а производство не выросло, а также вовремя не открыли импорт. По его мнению, ситуация с ценами на яйца "будет улучшаться".
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