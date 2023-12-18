https://ria.ru/20231218/pakhmutova-1916526017.html

Пахмутову выписали из больницы

Пахмутову выписали из больницы - РИА Новости, 18.12.2023

Пахмутову выписали из больницы

Композитор Александра Пахмутова чувствует себя хорошо, в понедельник ее выписали из больницы, сообщил РИА Новости директор фонда Пахмутовой Евгений Малышко... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T15:47

2023-12-18T15:47

2023-12-18T15:47

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александра пахмутова

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Композитор Александра Пахмутова чувствует себя хорошо, в понедельник ее выписали из больницы, сообщил РИА Новости директор фонда Пахмутовой Евгений Малышко. Ранее он сообщал, что Пахмутова лечится под присмотром врачей от простуды и проходит плановое обследование. "Спасибо всем, кто волновался и беспокоился о здоровье Александры Николаевны. У Александры Николаевны все в порядке… Александра Николаевна находится дома", - сказал собеседник агентства. Малышко уточнил, что Пахмутову выписали в понедельник. "Забрал сегодня Александру Николаевну из больницы. Все благополучно, все замечательно. Не верьте никаким слухам", - добавил он. По его словам, Пахмутова находится в бодром состоянии духа, а также в хорошем настроении, возвращается к своим творческим планам.

https://ria.ru/20231109/pakhmutova-1908329977.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

новости культуры, здоровье - общество, александра пахмутова