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Пахмутову выписали из больницы - РИА Новости, 18.12.2023
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Культура
 
15:47 18.12.2023
https://ria.ru/20231218/pakhmutova-1916526017.html
Пахмутову выписали из больницы
Пахмутову выписали из больницы - РИА Новости, 18.12.2023
Пахмутову выписали из больницы
Композитор Александра Пахмутова чувствует себя хорошо, в понедельник ее выписали из больницы, сообщил РИА Новости директор фонда Пахмутовой Евгений Малышко... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T15:47
2023-12-18T15:47
культура
новости культуры
здоровье - общество
александра пахмутова
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Композитор Александра Пахмутова чувствует себя хорошо, в понедельник ее выписали из больницы, сообщил РИА Новости директор фонда Пахмутовой Евгений Малышко. Ранее он сообщал, что Пахмутова лечится под присмотром врачей от простуды и проходит плановое обследование. "Спасибо всем, кто волновался и беспокоился о здоровье Александры Николаевны. У Александры Николаевны все в порядке… Александра Николаевна находится дома", - сказал собеседник агентства. Малышко уточнил, что Пахмутову выписали в понедельник. "Забрал сегодня Александру Николаевну из больницы. Все благополучно, все замечательно. Не верьте никаким слухам", - добавил он. По его словам, Пахмутова находится в бодром состоянии духа, а также в хорошем настроении, возвращается к своим творческим планам.
https://ria.ru/20231109/pakhmutova-1908329977.html
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новости культуры, здоровье - общество, александра пахмутова
Культура, Новости культуры, Здоровье - Общество, Александра Пахмутова
Пахмутову выписали из больницы

Директор фонда Пахмутовой сообщил, что композитора выписали из больницы

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкКомпозитор Александра Пахмутова
Композитор Александра Пахмутова - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Композитор Александра Пахмутова. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Композитор Александра Пахмутова чувствует себя хорошо, в понедельник ее выписали из больницы, сообщил РИА Новости директор фонда Пахмутовой Евгений Малышко. Ранее он сообщал, что Пахмутова лечится под присмотром врачей от простуды и проходит плановое обследование.
"Спасибо всем, кто волновался и беспокоился о здоровье Александры Николаевны. У Александры Николаевны все в порядке… Александра Николаевна находится дома", - сказал собеседник агентства.
Малышко уточнил, что Пахмутову выписали в понедельник. "Забрал сегодня Александру Николаевну из больницы. Все благополучно, все замечательно. Не верьте никаким слухам", - добавил он. По его словам, Пахмутова находится в бодром состоянии духа, а также в хорошем настроении, возвращается к своим творческим планам.
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