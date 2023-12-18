https://ria.ru/20231218/nikola-1916044510.html
"Праздник непослушания". Почему в России любили именно Николу Зимнего
"Праздник непослушания". Почему в России любили именно Николу Зимнего - РИА Новости, 18.12.2023
"Праздник непослушания". Почему в России любили именно Николу Зимнего
Православные верующие в понедельник вечером готовятся к встрече Дня памяти святителя Николая Чудотворца. С Николой Зимним — как называли его в народе — связано... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T08:00
2023-12-18T08:00
2023-12-18T11:55
религия
россия
николай чудотворец
санта-клаус
аналитика - религия и мировоззрение
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости, Сергей Проскурин. Православные верующие в понедельник вечером готовятся к встрече Дня памяти святителя Николая Чудотворца. С Николой Зимним — как называли его в народе — связано множество традиций, в том числе позабытых. О самых интересных — в материале РИА Новости.Грек на русской землеСтол ломится от угощений. Вся семья в сборе. Дети бегают, то и дело заглядывая под подушку в ожидании заветного чуда — подарка. Смеркается, на улицу с песнями-плясками выходит молодежь. Веселая толпа передвигается от дома к дому и поздравляет соседей.Новый год или Рождество — не иначе. В наши дни именно так отмечают эти праздники. А каких-нибудь полтора-два столетия назад с подобным, если не большим размахом справляли Николу Зимнего.В церковном календаре это День памяти святителя Николая Мирликийского Чудотворца — 19 декабря. И вот парадокс: буйство яств и развлечений в самый разгар Рождественского поста, когда устав строго велит воздерживаться от скоромной пищи и всякой праздности.Церковные каноны даже "в продолжение святок (праздничный период от Рождества до Крещения Господня) запрещали заводить игрища, производить по улицам пляски и петь соблазнительные песни". Закономерен вопрос: почему же строгое предписание не действовало 19-го числа?Ответ простой: в Русской церкви, пожалуй, нет более популярного и всеми почитаемого святого, чем Николай Чудотворец. Больше всего храмов посвящено именно ему.Хотя, казалось бы, он так далек от северных краев — родился и жил в Малой Азии в IV веке, когда Руси еще и в помине не было.Однако с принятием христианства "Житие святителя Николая" быстро распространилось по русским землям. Его читали на богослужении в храмах, а в народе передавали изустно. Больше всего людям нравились рассказы о чудесах и добрых делах, которые совершал святой.Вот один их них. В городе Миры жил нищий вдовец с тремя дочерями. Никто не брал их замуж без приданого. Безутешный отец решил отдать девушек в блудницы, чтобы хоть немного заработать.О том прознал святитель Николай. И три ночи подряд незаметно приходил к их дому, бросая в окно по мешочку с золотом. Старик, желая выяснить, кто его благодетель, подкараулил святого. Но тот уговорил сохранить все в тайне."Зарекомендовал себя"Со временем от этого предания пошло поверье — получить маленький подарок от Чудотворца может каждый. А образ "Николы с мешочком" стал одним из самых популярных в средневековой иконографии. Позже он превратился в культ Санта-Клауса — главного рождественского персонажа.На Руси была похожая легенда. Кое-где начало зимних святок (окончание Рождественского поста) приурочивали не к Рождеству Христову, а к Николиному дню.Некоторые даже считали Угодника одним из Святой Троицы. Все потому, что раньше были широко распространены тройные иконки, на которых изображены вместе Спаситель, Богородица и Чудотворец.А в отдаленных губерниях святого порой и вовсе путали с Христом. Девятнадцатого декабря Никола Зимний, как Спаситель, "спускается с небесных полей на оснеженную землю и шествует по лицу земли Русской, обходя ее — обыденкой (в один день) — из конца в конец. И убегают от него, еще загодя, все духи тьмы", — так говорили крестьяне русскому писателю и фольклористу XIX века Аполлону Коринфскому.С точки зрения вероучения, это невежество. Но, как отмечают священнослужители, оно глубоко укорененное в привязанности к образу Николая Чудотворца. У народа осталась о нем добрая память.Свеча-невеста и никольский напитокПотому люди со спокойной душой и нарушали многодневный пост. Многолюдное веселье — никольщина — продолжалось три-четыре дня, а то и более.О чрезвычайной популярности святого свидетельствует и то, что на Руси его чествовали два раза в год: зимой и весной. Церковь 22 мая празднует перенесение мощей Николая Чудотворца из Мир Ликийских в итальянский город Бари. В народе этот день называли Никола Вешний."Но поскольку весна — период напряженных полевых работ, повеселиться от души не всегда удавалось. Зимой же у крестьян было гораздо больше свободного времени", — указывает фольклорист Екатерина Дорохова.На Николу Зимнего в деревнях и селах устраивали братчины — пиры, на которые собирались все от мала до велика. Главный обряд — "сучение свечи": на стол подавали сотовый мед, а после трапезы из воска катали свечку."На приграничных с Белоруссией землях был и другой обычай, — добавляет Дорохова. — Там в любой деревне с давних времен было принято хранить большую толстую свечу из грубого воска. В течение года она стояла в доме у одной хозяйки. А на Николу Зимнего ее торжественно переносили в другую избу".По словам фольклориста, это напоминало свадьбу: для свечи шили платье, как для невесты. Прежние хозяева несли ее новым — как на выданье. И праздничное застолье организовывали.Пили пиво, считавшееся постным напитком. Его варили в большом котле, куда каждый крестьянин вносил свою лепту — ингредиент. Наливали всем желающим.В советские времена эти шумные традиции быстро забылись. Однако, по словам ученых, в отдаленных деревнях и селах по сей день отмечают Николу Зимнего. Не исключено, что некогда самый любимый на Руси праздник вновь станет популярным.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, николай чудотворец, санта-клаус, аналитика - религия и мировоззрение
Религия, Россия, Николай Чудотворец, Санта-Клаус, Аналитика - Религия и мировоззрение
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости, Сергей Проскурин. Православные верующие в понедельник вечером готовятся к встрече Дня памяти святителя Николая Чудотворца. С Николой Зимним — как называли его в народе — связано множество традиций, в том числе позабытых. О самых интересных — в материале РИА Новости.
Стол ломится от угощений. Вся семья в сборе. Дети бегают, то и дело заглядывая под подушку в ожидании заветного чуда — подарка. Смеркается, на улицу с песнями-плясками выходит молодежь. Веселая толпа передвигается от дома к дому и поздравляет соседей.
Новый год или Рождество — не иначе. В наши дни именно так отмечают эти праздники. А каких-нибудь полтора-два столетия назад с подобным, если не большим размахом справляли Николу Зимнего.
В церковном календаре это День памяти святителя Николая Мирликийского Чудотворца — 19 декабря. И вот парадокс: буйство яств и развлечений в самый разгар Рождественского поста, когда устав строго велит воздерживаться от скоромной пищи и всякой праздности.
Церковные каноны даже "в продолжение святок (праздничный период от Рождества до Крещения Господня) запрещали заводить игрища, производить по улицам пляски и петь соблазнительные песни". Закономерен вопрос: почему же строгое предписание не действовало 19-го числа?
Ответ простой: в Русской церкви, пожалуй, нет более популярного и всеми почитаемого святого, чем Николай Чудотворец. Больше всего храмов посвящено именно ему.
Хотя, казалось бы, он так далек от северных краев — родился и жил в Малой Азии в IV веке, когда Руси еще и в помине не было.
Однако с принятием христианства "Житие святителя Николая" быстро распространилось по русским землям. Его читали на богослужении в храмах, а в народе передавали изустно. Больше всего людям нравились рассказы о чудесах и добрых делах, которые совершал святой.
Вот один их них. В городе Миры жил нищий вдовец с тремя дочерями. Никто не брал их замуж без приданого. Безутешный отец решил отдать девушек в блудницы, чтобы хоть немного заработать.
О том прознал святитель Николай. И три ночи подряд незаметно приходил к их дому, бросая в окно по мешочку с золотом. Старик, желая выяснить, кто его благодетель, подкараулил святого. Но тот уговорил сохранить все в тайне.
Со временем от этого предания пошло поверье — получить маленький подарок от Чудотворца может каждый. А образ "Николы с мешочком" стал одним из самых популярных в средневековой иконографии. Позже он превратился в культ Санта-Клауса
— главного рождественского персонажа.
На Руси была похожая легенда. Кое-где начало зимних святок (окончание Рождественского поста) приурочивали не к Рождеству Христову, а к Николиному дню.
Некоторые даже считали Угодника одним из Святой Троицы. Все потому, что раньше были широко распространены тройные иконки, на которых изображены вместе Спаситель, Богородица и Чудотворец.
А в отдаленных губерниях святого порой и вовсе путали с Христом. Девятнадцатого декабря Никола Зимний, как Спаситель, "спускается с небесных полей на оснеженную землю и шествует по лицу земли Русской, обходя ее — обыденкой (в один день) — из конца в конец. И убегают от него, еще загодя, все духи тьмы", — так говорили крестьяне русскому писателю и фольклористу XIX века Аполлону Коринфскому.
С точки зрения вероучения, это невежество. Но, как отмечают священнослужители, оно глубоко укорененное в привязанности к образу Николая Чудотворца. У народа осталась о нем добрая память.
Свеча-невеста и никольский напиток
Потому люди со спокойной душой и нарушали многодневный пост. Многолюдное веселье — никольщина — продолжалось три-четыре дня, а то и более.
О чрезвычайной популярности святого свидетельствует и то, что на Руси его чествовали два раза в год: зимой и весной. Церковь 22 мая празднует перенесение мощей Николая Чудотворца из Мир Ликийских в итальянский город Бари
. В народе этот день называли Никола Вешний.
"Но поскольку весна — период напряженных полевых работ, повеселиться от души не всегда удавалось. Зимой же у крестьян было гораздо больше свободного времени", — указывает фольклорист Екатерина Дорохова.
На Николу Зимнего в деревнях и селах устраивали братчины — пиры, на которые собирались все от мала до велика. Главный обряд — "сучение свечи": на стол подавали сотовый мед, а после трапезы из воска катали свечку.
"На приграничных с Белоруссией
землях был и другой обычай, — добавляет Дорохова. — Там в любой деревне с давних времен было принято хранить большую толстую свечу из грубого воска. В течение года она стояла в доме у одной хозяйки. А на Николу Зимнего ее торжественно переносили в другую избу".
По словам фольклориста, это напоминало свадьбу: для свечи шили платье, как для невесты. Прежние хозяева несли ее новым — как на выданье. И праздничное застолье организовывали.
Пили пиво, считавшееся постным напитком. Его варили в большом котле, куда каждый крестьянин вносил свою лепту — ингредиент. Наливали всем желающим.
В советские времена эти шумные традиции быстро забылись. Однако, по словам ученых, в отдаленных деревнях и селах по сей день отмечают Николу Зимнего. Не исключено, что некогда самый любимый на Руси праздник вновь станет популярным.
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