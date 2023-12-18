https://ria.ru/20231218/navalnyy-1916485391.html

Владимирский облсуд выяснит, где находится Навальный

Владимирский облсуд выяснит, где находится Навальный - РИА Новости, 18.12.2023

Владимирский облсуд выяснит, где находится Навальный

Владимирский областной суд вновь отложил рассмотрение апелляционных жалоб на решения районного суда по искам Алексея Навального к исправительной колонии №6, в... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T13:45

2023-12-18T13:45

2023-12-18T13:45

происшествия

владимирская область

алексей навальный

дмитрий песков

сша

россия

игнат артеменко

московский городской суд

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РЯЗАНЬ, 18 дек - РИА Новости. Владимирский областной суд вновь отложил рассмотрение апелляционных жалоб на решения районного суда по искам Алексея Навального к исправительной колонии №6, в структуры ФСИН направят запросы для установления его местонахождения, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. Навальный отбывал наказание во Владимирской области, в исправительной колонии №6 строгого режима. В августе этого года решением Мосгорсуда ему назначено 19 лет колонии особого режима. В минувшую пятницу Владимирский облсуд отложил на понедельник рассмотрение апелляционных жалоб по трем искам Навального, так как не удалось обеспечить участие осужденного в видеоконференцсвязи. "Судебные заседания отложились. Два дела <…> на 11 января, одно дело <…> на 16 января. Причина <…> невозможность обеспечить его (Навального - ред.) участие посредством видеоконференцсвязи. Будет направлен запрос для установления его местонахождения", - сообщили в суде, уточнив, что запросы направят во ФСИН и региональное управление ведомства. После заявлений Госдепа США, который обеспокоили сообщения о "пропаже" Навального, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет "ни намерения, ни возможности" отслеживать пребывание Навального в заключении. По словам Пескова, в Кремле считают "вмешательство кого бы то ни было" в эту ситуацию "недопустимым и невозможным". В заключение Навальный попал после того, как в феврале 2021 года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. В марте прошлого года Лефортовский суд Москвы приговорил Навального совокупно с предыдущим делом к девяти годам колонии строгого режима за мошенничество и неуважение к суду. Второй эпизод дела касался оскорбления судьи Веры Акимовой, выносившей приговор за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко - по итогам процесса Навальный получил штраф в 850 тысяч рублей. В мае 2022 года Мосгорсуд признал решение райсуда законным, и в июне Навального перевели из ИК-2 в исправительную колонию №6 строгого режима, также расположенную во Владимирской области. В августе этого года Мосгорсуд на выездном заседании в колонии №6 во Владимирской области признал Навального виновным в создании экстремистского сообщества, финансировании экстремистской деятельности и еще ряде преступлений, назначив 19 колонии особого режима. В сентябре первый апелляционный суд общей юрисдикции признал приговор законным.

https://ria.ru/20231215/peskov-1916001013.html

https://ria.ru/20231116/rosfinmonitoring-1909832317.html

https://ria.ru/20230927/prigovor-1898997806.html

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происшествия, владимирская область, алексей навальный, дмитрий песков, сша, россия, игнат артеменко, московский городской суд, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), владимирский областной суд