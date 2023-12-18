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Владимирский облсуд выяснит, где находится Навальный - РИА Новости, 18.12.2023
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13:45 18.12.2023
https://ria.ru/20231218/navalnyy-1916485391.html
Владимирский облсуд выяснит, где находится Навальный
Владимирский облсуд выяснит, где находится Навальный - РИА Новости, 18.12.2023
Владимирский облсуд выяснит, где находится Навальный
Владимирский областной суд вновь отложил рассмотрение апелляционных жалоб на решения районного суда по искам Алексея Навального к исправительной колонии №6, в... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T13:45
2023-12-18T13:45
происшествия
владимирская область
алексей навальный
дмитрий песков
сша
россия
игнат артеменко
московский городской суд
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РЯЗАНЬ, 18 дек - РИА Новости. Владимирский областной суд вновь отложил рассмотрение апелляционных жалоб на решения районного суда по искам Алексея Навального к исправительной колонии №6, в структуры ФСИН направят запросы для установления его местонахождения, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. Навальный отбывал наказание во Владимирской области, в исправительной колонии №6 строгого режима. В августе этого года решением Мосгорсуда ему назначено 19 лет колонии особого режима. В минувшую пятницу Владимирский облсуд отложил на понедельник рассмотрение апелляционных жалоб по трем искам Навального, так как не удалось обеспечить участие осужденного в видеоконференцсвязи. "Судебные заседания отложились. Два дела &lt;…&gt; на 11 января, одно дело &lt;…&gt; на 16 января. Причина &lt;…&gt; невозможность обеспечить его (Навального - ред.) участие посредством видеоконференцсвязи. Будет направлен запрос для установления его местонахождения", - сообщили в суде, уточнив, что запросы направят во ФСИН и региональное управление ведомства. После заявлений Госдепа США, который обеспокоили сообщения о "пропаже" Навального, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет "ни намерения, ни возможности" отслеживать пребывание Навального в заключении. По словам Пескова, в Кремле считают "вмешательство кого бы то ни было" в эту ситуацию "недопустимым и невозможным". В заключение Навальный попал после того, как в феврале 2021 года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. В марте прошлого года Лефортовский суд Москвы приговорил Навального совокупно с предыдущим делом к девяти годам колонии строгого режима за мошенничество и неуважение к суду. Второй эпизод дела касался оскорбления судьи Веры Акимовой, выносившей приговор за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко - по итогам процесса Навальный получил штраф в 850 тысяч рублей. В мае 2022 года Мосгорсуд признал решение райсуда законным, и в июне Навального перевели из ИК-2 в исправительную колонию №6 строгого режима, также расположенную во Владимирской области. В августе этого года Мосгорсуд на выездном заседании в колонии №6 во Владимирской области признал Навального виновным в создании экстремистского сообщества, финансировании экстремистской деятельности и еще ряде преступлений, назначив 19 колонии особого режима. В сентябре первый апелляционный суд общей юрисдикции признал приговор законным.
https://ria.ru/20231215/peskov-1916001013.html
https://ria.ru/20231116/rosfinmonitoring-1909832317.html
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происшествия, владимирская область, алексей навальный, дмитрий песков, сша, россия, игнат артеменко, московский городской суд, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), владимирский областной суд
Происшествия, Владимирская область, Алексей Навальный, Дмитрий Песков, США, Россия, Игнат Артеменко, Московский городской суд, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Владимирский областной суд
Владимирский облсуд выяснит, где находится Навальный

Владимирский облсуд направит запрос для установления местонахождения Навального

© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда | Перейти в медиабанкАлексей Навальный, отбывающий наказание в исправительной колонии № 2 города Покров Владимирской области, участвует по видеосвязи в заседании Московского городского суда
Алексей Навальный, отбывающий наказание в исправительной колонии № 2 города Покров Владимирской области, участвует по видеосвязи в заседании Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда
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Алексей Навальный, отбывающий наказание в исправительной колонии № 2 города Покров Владимирской области, участвует по видеосвязи в заседании Московского городского суда. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 18 дек - РИА Новости. Владимирский областной суд вновь отложил рассмотрение апелляционных жалоб на решения районного суда по искам Алексея Навального к исправительной колонии №6, в структуры ФСИН направят запросы для установления его местонахождения, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Навальный отбывал наказание во Владимирской области, в исправительной колонии №6 строгого режима. В августе этого года решением Мосгорсуда ему назначено 19 лет колонии особого режима. В минувшую пятницу Владимирский облсуд отложил на понедельник рассмотрение апелляционных жалоб по трем искам Навального, так как не удалось обеспечить участие осужденного в видеоконференцсвязи.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
Песков ответил на вопрос о Навальном
15 декабря, 13:09
«
"Судебные заседания отложились. Два дела <…> на 11 января, одно дело <…> на 16 января. Причина <…> невозможность обеспечить его (Навального - ред.) участие посредством видеоконференцсвязи. Будет направлен запрос для установления его местонахождения", - сообщили в суде, уточнив, что запросы направят во ФСИН и региональное управление ведомства.
После заявлений Госдепа США, который обеспокоили сообщения о "пропаже" Навального, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет "ни намерения, ни возможности" отслеживать пребывание Навального в заключении. По словам Пескова, в Кремле считают "вмешательство кого бы то ни было" в эту ситуацию "недопустимым и невозможным".
В заключение Навальный попал после того, как в феврале 2021 года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. В марте прошлого года Лефортовский суд Москвы приговорил Навального совокупно с предыдущим делом к девяти годам колонии строгого режима за мошенничество и неуважение к суду. Второй эпизод дела касался оскорбления судьи Веры Акимовой, выносившей приговор за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко - по итогам процесса Навальный получил штраф в 850 тысяч рублей.
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В мае 2022 года Мосгорсуд признал решение райсуда законным, и в июне Навального перевели из ИК-2 в исправительную колонию №6 строгого режима, также расположенную во Владимирской области.
В августе этого года Мосгорсуд на выездном заседании в колонии №6 во Владимирской области признал Навального виновным в создании экстремистского сообщества, финансировании экстремистской деятельности и еще ряде преступлений, назначив 19 колонии особого режима. В сентябре первый апелляционный суд общей юрисдикции признал приговор законным.
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ПроисшествияВладимирская областьАлексей НавальныйДмитрий ПесковСШАРоссияИгнат АртеменкоМосковский городской судФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Владимирский областной суд
 
 
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