Владимирский облсуд выяснит, где находится Навальный
Владимирский облсуд направит запрос для установления местонахождения Навального
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда | Перейти в медиабанкАлексей Навальный, отбывающий наказание в исправительной колонии № 2 города Покров Владимирской области, участвует по видеосвязи в заседании Московского городского суда
Алексей Навальный, отбывающий наказание в исправительной колонии № 2 города Покров Владимирской области, участвует по видеосвязи в заседании Московского городского суда. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 18 дек - РИА Новости. Владимирский областной суд вновь отложил рассмотрение апелляционных жалоб на решения районного суда по искам Алексея Навального к исправительной колонии №6, в структуры ФСИН направят запросы для установления его местонахождения, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Навальный отбывал наказание во Владимирской области, в исправительной колонии №6 строгого режима. В августе этого года решением Мосгорсуда ему назначено 19 лет колонии особого режима. В минувшую пятницу Владимирский облсуд отложил на понедельник рассмотрение апелляционных жалоб по трем искам Навального, так как не удалось обеспечить участие осужденного в видеоконференцсвязи.
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"Судебные заседания отложились. Два дела <…> на 11 января, одно дело <…> на 16 января. Причина <…> невозможность обеспечить его (Навального - ред.) участие посредством видеоконференцсвязи. Будет направлен запрос для установления его местонахождения", - сообщили в суде, уточнив, что запросы направят во ФСИН и региональное управление ведомства.
После заявлений Госдепа США, который обеспокоили сообщения о "пропаже" Навального, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет "ни намерения, ни возможности" отслеживать пребывание Навального в заключении. По словам Пескова, в Кремле считают "вмешательство кого бы то ни было" в эту ситуацию "недопустимым и невозможным".
В заключение Навальный попал после того, как в феврале 2021 года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. В марте прошлого года Лефортовский суд Москвы приговорил Навального совокупно с предыдущим делом к девяти годам колонии строгого режима за мошенничество и неуважение к суду. Второй эпизод дела касался оскорбления судьи Веры Акимовой, выносившей приговор за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко - по итогам процесса Навальный получил штраф в 850 тысяч рублей.
В мае 2022 года Мосгорсуд признал решение райсуда законным, и в июне Навального перевели из ИК-2 в исправительную колонию №6 строгого режима, также расположенную во Владимирской области.
В августе этого года Мосгорсуд на выездном заседании в колонии №6 во Владимирской области признал Навального виновным в создании экстремистского сообщества, финансировании экстремистской деятельности и еще ряде преступлений, назначив 19 колонии особого режима. В сентябре первый апелляционный суд общей юрисдикции признал приговор законным.