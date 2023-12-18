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Сальдо рассказал, когда можно будет восстановить Антоновский мост

Сальдо рассказал, когда можно будет восстановить Антоновский мост - РИА Новости, 18.12.2023

Сальдо рассказал, когда можно будет восстановить Антоновский мост

Антоновский мост в Херсонской области можно быстро восстановить - инженерные возможности для этого есть, но сделать это можно будет, только когда появятся... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T03:32

2023-12-18T03:32

2023-12-18T12:28

херсонская область

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россия

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Антоновский мост в Херсонской области можно быстро восстановить - инженерные возможности для этого есть, но сделать это можно будет, только когда появятся условия с точки зрения безопасности для строителей, заявил в интервью РИА Новости глава региона Владимир Сальдо. "Вы сейчас задали вопрос мне как инженеру-строителю. Я, вообще-то, по профессии не совсем политик, а больше хозяйственник, инженер-экономист. Все можно восстановить. Можно восстановить и Антоновский мост, и железнодорожный мост, который тоже есть поблизости, возле Херсона. То, что он сейчас разрушен, разрушения, связанные с войной, нас толкают на более современные технологии - строительные в том числе", - заявил Сальдо. Как отметил губернатор Херсонской области, промышленный и строительный комплекс России "способны творить чудеса". В пример он привел построенный в свое время Крымский мост. "Точно так же и Антоновский мост. Когда мы дадим возможность строителям безопасно работать, они его восстановят достаточно быстро. Также быстро они могут восстановить и железнодорожный мост, и сообщение между херсонским правым берегом и левым берегом будет значительно упрощено… Поэтому возможностей инженерных у нас много. Надо создать условия для их реализации - это уже дело военных. Военные свое дело сделают, за ними придут строители. Сразу же", - подчеркнул он.Читайте полный текст интервью Владимира Сальдо >>

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