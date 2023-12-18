https://ria.ru/20231218/most-1916383050.html
Сальдо рассказал, когда можно будет восстановить Антоновский мост
Сальдо рассказал, когда можно будет восстановить Антоновский мост - РИА Новости, 18.12.2023
Сальдо рассказал, когда можно будет восстановить Антоновский мост
Антоновский мост в Херсонской области можно быстро восстановить - инженерные возможности для этого есть, но сделать это можно будет, только когда появятся... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T03:32
2023-12-18T03:32
2023-12-18T12:28
херсонская область
херсон
россия
владимир сальдо
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1d/1881069933_0:83:3072:1811_1920x0_80_0_0_02b9e61120f734c73f114460cec85886.jpg
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Антоновский мост в Херсонской области можно быстро восстановить - инженерные возможности для этого есть, но сделать это можно будет, только когда появятся условия с точки зрения безопасности для строителей, заявил в интервью РИА Новости глава региона Владимир Сальдо. "Вы сейчас задали вопрос мне как инженеру-строителю. Я, вообще-то, по профессии не совсем политик, а больше хозяйственник, инженер-экономист. Все можно восстановить. Можно восстановить и Антоновский мост, и железнодорожный мост, который тоже есть поблизости, возле Херсона. То, что он сейчас разрушен, разрушения, связанные с войной, нас толкают на более современные технологии - строительные в том числе", - заявил Сальдо. Как отметил губернатор Херсонской области, промышленный и строительный комплекс России "способны творить чудеса". В пример он привел построенный в свое время Крымский мост. "Точно так же и Антоновский мост. Когда мы дадим возможность строителям безопасно работать, они его восстановят достаточно быстро. Также быстро они могут восстановить и железнодорожный мост, и сообщение между херсонским правым берегом и левым берегом будет значительно упрощено… Поэтому возможностей инженерных у нас много. Надо создать условия для их реализации - это уже дело военных. Военные свое дело сделают, за ними придут строители. Сразу же", - подчеркнул он.Читайте полный текст интервью Владимира Сальдо >>
https://ria.ru/20231217/saldo-1916293318.html
херсонская область
херсон
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1d/1881069933_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_d4f0a6b4c6fd11d6b3066aadf5653e0c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , херсон, россия, владимир сальдо, общество
Херсонская область , Херсон, Россия, Владимир Сальдо, Общество
Сальдо рассказал, когда можно будет восстановить Антоновский мост
Сальдо: Антоновский мост можно быстро восстановить, когда будет безопасно