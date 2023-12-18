https://ria.ru/20231218/mo-1916549883.html

Путин проведет расширенное заседание коллегии Минобороны 19 декабря

Путин проведет расширенное заседание коллегии Минобороны 19 декабря - РИА Новости, 18.12.2023

Путин проведет расширенное заседание коллегии Минобороны 19 декабря

Президент России Владимир Путин 19 декабря проведет расширенное заседание коллегии Минобороны, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T17:03

2023-12-18T17:03

2023-12-18T17:11

безопасность

владимир путин

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

сергей шойгу

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 19 декабря проведет расширенное заседание коллегии Минобороны, сообщает пресс-служба Кремля."Девятнадцатого декабря Владимир Путин проведет расширенное заседание коллегии Министерства обороны. На заседании в Национальном центре управления обороной будут подведены итоги деятельности Вооруженных Сил РФ в 2023 году, поставлены задачи на следующий год, а также определены приоритеты дальнейшего развития армии и флота России", - говорится в сообщении.Отмечается, что с основным докладом выступит министр обороны Сергей Шойгу. Кроме того, в заседании примут участие командования военных округов, видов и родов войск ВС РФ, руководители центральных органов военного управления и представители федеральных органов исполнительной власти."В ходе посещения Национального центра управления обороной президент также ознакомится с современными и перспективными образцами техники, вооружений, боеприпасов и средств защиты", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20231218/putin-1916531602.html

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безопасность, владимир путин, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, сергей шойгу