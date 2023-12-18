Путин проведет расширенное заседание коллегии Минобороны 19 декабря
Кремль: Путин проведет расширенное заседание коллегии Минобороны 19 декабря
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин, министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов
Президент РФ Владимир Путин, министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 19 декабря проведет расширенное заседание коллегии Минобороны, сообщает пресс-служба Кремля.
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"Девятнадцатого декабря Владимир Путин проведет расширенное заседание коллегии Министерства обороны. На заседании в Национальном центре управления обороной будут подведены итоги деятельности Вооруженных Сил РФ в 2023 году, поставлены задачи на следующий год, а также определены приоритеты дальнейшего развития армии и флота России", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с основным докладом выступит министр обороны Сергей Шойгу. Кроме того, в заседании примут участие командования военных округов, видов и родов войск ВС РФ, руководители центральных органов военного управления и представители федеральных органов исполнительной власти.
"В ходе посещения Национального центра управления обороной президент также ознакомится с современными и перспективными образцами техники, вооружений, боеприпасов и средств защиты", - добавляется в сообщении.