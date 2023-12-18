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Путин проведет расширенное заседание коллегии Минобороны 19 декабря - РИА Новости, 18.12.2023
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17:03 18.12.2023 (обновлено: 17:11 18.12.2023)
https://ria.ru/20231218/mo-1916549883.html
Путин проведет расширенное заседание коллегии Минобороны 19 декабря
Путин проведет расширенное заседание коллегии Минобороны 19 декабря - РИА Новости, 18.12.2023
Путин проведет расширенное заседание коллегии Минобороны 19 декабря
Президент России Владимир Путин 19 декабря проведет расширенное заседание коллегии Минобороны, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T17:03
2023-12-18T17:11
безопасность
владимир путин
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
сергей шойгу
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 19 декабря проведет расширенное заседание коллегии Минобороны, сообщает пресс-служба Кремля."Девятнадцатого декабря Владимир Путин проведет расширенное заседание коллегии Министерства обороны. На заседании в Национальном центре управления обороной будут подведены итоги деятельности Вооруженных Сил РФ в 2023 году, поставлены задачи на следующий год, а также определены приоритеты дальнейшего развития армии и флота России", - говорится в сообщении.Отмечается, что с основным докладом выступит министр обороны Сергей Шойгу. Кроме того, в заседании примут участие командования военных округов, видов и родов войск ВС РФ, руководители центральных органов военного управления и представители федеральных органов исполнительной власти."В ходе посещения Национального центра управления обороной президент также ознакомится с современными и перспективными образцами техники, вооружений, боеприпасов и средств защиты", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20231218/putin-1916531602.html
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безопасность, владимир путин, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, сергей шойгу
Безопасность, Владимир Путин, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Сергей Шойгу
Путин проведет расширенное заседание коллегии Минобороны 19 декабря

Кремль: Путин проведет расширенное заседание коллегии Минобороны 19 декабря

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин, министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов
Президент РФ Владимир Путин, министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин, министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 19 декабря проведет расширенное заседание коллегии Минобороны, сообщает пресс-служба Кремля.
«
"Девятнадцатого декабря Владимир Путин проведет расширенное заседание коллегии Министерства обороны. На заседании в Национальном центре управления обороной будут подведены итоги деятельности Вооруженных Сил РФ в 2023 году, поставлены задачи на следующий год, а также определены приоритеты дальнейшего развития армии и флота России", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с основным докладом выступит министр обороны Сергей Шойгу. Кроме того, в заседании примут участие командования военных округов, видов и родов войск ВС РФ, руководители центральных органов военного управления и представители федеральных органов исполнительной власти.
"В ходе посещения Национального центра управления обороной президент также ознакомится с современными и перспективными образцами техники, вооружений, боеприпасов и средств защиты", - добавляется в сообщении.
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БезопасностьВладимир ПутинМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияСергей Шойгу
 
 
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