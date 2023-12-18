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Восемь медалей завоевали пловцы Подмосковья на Кубке Сальникова - РИА Новости, 18.12.2023
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Новости Подмосковья
 
14:40 18.12.2023
https://ria.ru/20231218/medali-1916507341.html
Восемь медалей завоевали пловцы Подмосковья на Кубке Сальникова
Восемь медалей завоевали пловцы Подмосковья на Кубке Сальникова - РИА Новости, 18.12.2023
Восемь медалей завоевали пловцы Подмосковья на Кубке Сальникова
Две золотые, четыре серебряные и две бронзовые медали завоевали спортсмены Московской области на XVII международном Кубке Владимира Сальникова по плаванию,... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T14:40
2023-12-18T14:40
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
юлия ефимова
владимир сальников
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Две золотые, четыре серебряные и две бронзовые медали завоевали спортсмены Московской области на XVII международном Кубке Владимира Сальникова по плаванию, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона. На высшую ступень пьедестала за дистанцию 200 метров на спине поднялся Евгений Рылов. Еще одно золото на счету Юлии Ефимовой за дистанцию 50 метров брассом. Кроме того, в ее копилке серебро в стометровке брассом. По информации пресс-службы, серебро завоевали Александр Степанов в заплыве на 500 метров и 1,5 тысячи метров вольным стилем и Дарья Рогожинова в комплексном плавании на 400 метров. Пловцы Герман Зажирский стал третьим в заплыве на 200 метров баттерфляем и Роман Акимов, который замкнул тройку лидеров на дистанции 400 метров вольным стилем. Таким образом, спортсмены принесли бронзу сборной. Международные соревнования "Кубок Владимира Сальникова" по плаванию прошли с 16 по 18 декабря в Санкт-Петербурге. В соревнованиях поучаствовали свыше 500 спортсменов из 12 стран мира. Всего в рамках турнира было организовано 40 заплывов, а на трибунах за состязаниями наблюдали порядка 1,5 тысячи зрителей каждый день. Призовой фонд Кубка достиг 12,5 миллиона рублей.
https://ria.ru/20231215/gimnasty-1915989431.html
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московская область (подмосковье), юлия ефимова, владимир сальников
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Юлия Ефимова, Владимир Сальников

Восемь медалей завоевали пловцы Подмосковья на Кубке Сальникова

© Фото : пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской областиПризеры Кубка Владимира Сальникова по плаванию
Призеры Кубка Владимира Сальникова по плаванию - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© Фото : пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Призеры Кубка Владимира Сальникова по плаванию
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Две золотые, четыре серебряные и две бронзовые медали завоевали спортсмены Московской области на XVII международном Кубке Владимира Сальникова по плаванию, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.
На высшую ступень пьедестала за дистанцию 200 метров на спине поднялся Евгений Рылов. Еще одно золото на счету Юлии Ефимовой за дистанцию 50 метров брассом. Кроме того, в ее копилке серебро в стометровке брассом.
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По информации пресс-службы, серебро завоевали Александр Степанов в заплыве на 500 метров и 1,5 тысячи метров вольным стилем и Дарья Рогожинова в комплексном плавании на 400 метров.
Пловцы Герман Зажирский стал третьим в заплыве на 200 метров баттерфляем и Роман Акимов, который замкнул тройку лидеров на дистанции 400 метров вольным стилем. Таким образом, спортсмены принесли бронзу сборной.
Международные соревнования "Кубок Владимира Сальникова" по плаванию прошли с 16 по 18 декабря в Санкт-Петербурге.
В соревнованиях поучаствовали свыше 500 спортсменов из 12 стран мира. Всего в рамках турнира было организовано 40 заплывов, а на трибунах за состязаниями наблюдали порядка 1,5 тысячи зрителей каждый день. Призовой фонд Кубка достиг 12,5 миллиона рублей.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Юлия ЕфимоваВладимир Сальников
 
 
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