https://ria.ru/20231218/medali-1916507341.html

Восемь медалей завоевали пловцы Подмосковья на Кубке Сальникова

Восемь медалей завоевали пловцы Подмосковья на Кубке Сальникова - РИА Новости, 18.12.2023

Восемь медалей завоевали пловцы Подмосковья на Кубке Сальникова

Две золотые, четыре серебряные и две бронзовые медали завоевали спортсмены Московской области на XVII международном Кубке Владимира Сальникова по плаванию,... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T14:40

2023-12-18T14:40

2023-12-18T14:40

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

юлия ефимова

владимир сальников

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Две золотые, четыре серебряные и две бронзовые медали завоевали спортсмены Московской области на XVII международном Кубке Владимира Сальникова по плаванию, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона. На высшую ступень пьедестала за дистанцию 200 метров на спине поднялся Евгений Рылов. Еще одно золото на счету Юлии Ефимовой за дистанцию 50 метров брассом. Кроме того, в ее копилке серебро в стометровке брассом. По информации пресс-службы, серебро завоевали Александр Степанов в заплыве на 500 метров и 1,5 тысячи метров вольным стилем и Дарья Рогожинова в комплексном плавании на 400 метров. Пловцы Герман Зажирский стал третьим в заплыве на 200 метров баттерфляем и Роман Акимов, который замкнул тройку лидеров на дистанции 400 метров вольным стилем. Таким образом, спортсмены принесли бронзу сборной. Международные соревнования "Кубок Владимира Сальникова" по плаванию прошли с 16 по 18 декабря в Санкт-Петербурге. В соревнованиях поучаствовали свыше 500 спортсменов из 12 стран мира. Всего в рамках турнира было организовано 40 заплывов, а на трибунах за состязаниями наблюдали порядка 1,5 тысячи зрителей каждый день. Призовой фонд Кубка достиг 12,5 миллиона рублей.

https://ria.ru/20231215/gimnasty-1915989431.html

https://radiosputnik.ru/20230925/sport-1898559609.html

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московская область (подмосковье), юлия ефимова, владимир сальников