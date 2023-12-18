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Путин отметил мастерство летчиц боевых машин - РИА Новости, 18.12.2023
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18:53 18.12.2023
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Путин отметил мастерство летчиц боевых машин
Путин отметил мастерство летчиц боевых машин - РИА Новости, 18.12.2023
Путин отметил мастерство летчиц боевых машин
Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что министр обороны РФ Сергей Шойгу докладывал ему о блестящих полётах летчиц на боевых машинах. РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T18:53
2023-12-18T18:53
россия
владимир путин
сергей шойгу
безопасность
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что министр обороны РФ Сергей Шойгу докладывал ему о блестящих полётах летчиц на боевых машинах. "Вон у нас в летных училищах девочки уже летают на боевых машинах", - сказал Путин на встрече с победителями и наставниками Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы". Президент отметил, что о том, что девушки "блестяще делают это", ему докладывал министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Хотя казалось всегда, что это чисто мужская профессия... Грани стираются сегодня. Конечно, есть какие-то ограничения связанные со здоровьем, знаете, с физиологией, связанные, может быть, там с семьёй", - уточнил Путин.
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россия, владимир путин, сергей шойгу, безопасность
Россия, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Безопасность
Путин отметил мастерство летчиц боевых машин

Путин: Шойгу докладывал, что летчицы боевых машин блестяще управляют ими

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу в Кремле с победителями и наставниками Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы"
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу в Кремле с победителями и наставниками Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству Профессионалы - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу в Кремле с победителями и наставниками Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы"
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что министр обороны РФ Сергей Шойгу докладывал ему о блестящих полётах летчиц на боевых машинах.
"Вон у нас в летных училищах девочки уже летают на боевых машинах", - сказал Путин на встрече с победителями и наставниками Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы".
Президент отметил, что о том, что девушки "блестяще делают это", ему докладывал министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Хотя казалось всегда, что это чисто мужская профессия... Грани стираются сегодня. Конечно, есть какие-то ограничения связанные со здоровьем, знаете, с физиологией, связанные, может быть, там с семьёй", - уточнил Путин.
Выпуск в Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков имени Героя Советского Союза А. К. Серова - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
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РоссияВладимир ПутинСергей ШойгуБезопасность
 
 
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