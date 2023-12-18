https://ria.ru/20231218/letchitsy-1916575659.html

Путин отметил мастерство летчиц боевых машин

Путин отметил мастерство летчиц боевых машин - РИА Новости, 18.12.2023

Путин отметил мастерство летчиц боевых машин

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что министр обороны РФ Сергей Шойгу докладывал ему о блестящих полётах летчиц на боевых машинах. РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T18:53

2023-12-18T18:53

2023-12-18T18:53

россия

владимир путин

сергей шойгу

безопасность

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что министр обороны РФ Сергей Шойгу докладывал ему о блестящих полётах летчиц на боевых машинах. "Вон у нас в летных училищах девочки уже летают на боевых машинах", - сказал Путин на встрече с победителями и наставниками Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы". Президент отметил, что о том, что девушки "блестяще делают это", ему докладывал министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Хотя казалось всегда, что это чисто мужская профессия... Грани стираются сегодня. Конечно, есть какие-то ограничения связанные со здоровьем, знаете, с физиологией, связанные, может быть, там с семьёй", - уточнил Путин.

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россия

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Кирилл Волков

россия, владимир путин, сергей шойгу, безопасность