https://ria.ru/20231218/lechenie-1916519677.html

Онколог рассказал, как лечение помогает пациентам с метастазами

Онколог рассказал, как лечение помогает пациентам с метастазами - РИА Новости, 18.12.2023

Онколог рассказал, как лечение помогает пациентам с метастазами

Многие пациенты с метастазами благодаря развитию онкологической службы в России теперь живут годами, хотя раньше для них была доступна лишь паллиативная помощь, РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T15:25

2023-12-18T15:25

2023-12-18T15:25

общество

россия

здоровье - общество

андрей каприн

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Многие пациенты с метастазами благодаря развитию онкологической службы в России теперь живут годами, хотя раньше для них была доступна лишь паллиативная помощь, заявил генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России, главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ Андрей Каприн. "Мы сейчас занимаемся метастатическими больными, раньше это (была - ред.) только паллиативная помощь или хоспис, сейчас многие метастатические пациенты живут годами", - сказал Каприн на пресс-конференции, посвященной 125-летнему юбилею Московского научно-исследовательского онкологического института имени П. А. Герцена. Он отметил, что сейчас пациентов после лечения онкологических заболеваний реабилитируют и социализируют, чтобы они полноценно жили годами. Так, например, при распространенном раке почки выживаемость в среднем у пациентов составляет 5 лет и более, уточнил Каприн.

https://ria.ru/20231114/onkologiya-1909351241.html

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общество, россия, здоровье - общество, андрей каприн