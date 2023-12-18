https://ria.ru/20231218/lechenie-1916519677.html
Онколог рассказал, как лечение помогает пациентам с метастазами
Онколог рассказал, как лечение помогает пациентам с метастазами - РИА Новости, 18.12.2023
Онколог рассказал, как лечение помогает пациентам с метастазами
Многие пациенты с метастазами благодаря развитию онкологической службы в России теперь живут годами, хотя раньше для них была доступна лишь паллиативная помощь, РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T15:25
2023-12-18T15:25
2023-12-18T15:25
общество
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андрей каприн
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Многие пациенты с метастазами благодаря развитию онкологической службы в России теперь живут годами, хотя раньше для них была доступна лишь паллиативная помощь, заявил генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России, главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ Андрей Каприн. "Мы сейчас занимаемся метастатическими больными, раньше это (была - ред.) только паллиативная помощь или хоспис, сейчас многие метастатические пациенты живут годами", - сказал Каприн на пресс-конференции, посвященной 125-летнему юбилею Московского научно-исследовательского онкологического института имени П. А. Герцена. Он отметил, что сейчас пациентов после лечения онкологических заболеваний реабилитируют и социализируют, чтобы они полноценно жили годами. Так, например, при распространенном раке почки выживаемость в среднем у пациентов составляет 5 лет и более, уточнил Каприн.
https://ria.ru/20231114/onkologiya-1909351241.html
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общество, россия, здоровье - общество, андрей каприн
Общество, Россия, Здоровье - Общество, Андрей Каприн
Онколог рассказал, как лечение помогает пациентам с метастазами
Онколог Каприн: многие пациенты с метастазами живут годами благодаря лечению
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Многие пациенты с метастазами благодаря развитию онкологической службы в России теперь живут годами, хотя раньше для них была доступна лишь паллиативная помощь, заявил генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России, главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.
"Мы сейчас занимаемся метастатическими больными, раньше это (была - ред.) только паллиативная помощь или хоспис, сейчас многие метастатические пациенты живут годами", - сказал Каприн на пресс-конференции, посвященной 125-летнему юбилею Московского научно-исследовательского онкологического института имени П. А. Герцена.
Он отметил, что сейчас пациентов после лечения онкологических заболеваний реабилитируют и социализируют, чтобы они полноценно жили годами. Так, например, при распространенном раке почки выживаемость в среднем у пациентов составляет 5 лет и более, уточнил Каприн.
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