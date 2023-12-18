https://ria.ru/20231218/kon-1916559134.html

Орбан подарил Эрдогану коня во время визита в Будапешт

Орбан подарил Эрдогану коня во время визита в Будапешт - РИА Новости, 18.12.2023

Орбан подарил Эрдогану коня во время визита в Будапешт

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подарил коня президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану во время его визита в Будапешт, об этом политик сам сообщил в... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T17:37

2023-12-18T17:37

2023-12-18T18:32

в мире

венгрия

будапешт

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реджеп тайип эрдоган

виктор орбан

каталин новак

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БУДАПЕШТ, 18 дек — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подарил коня президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану во время его визита в Будапешт, об этом политик сам сообщил в соцсети Facebook*."Подарок от одной конной нации другой конной нации: Аристократ, жеребец породы нониус конного завода Мезехедьеш", — написал он и сопроводил пост фотографией.В понедельник Эрдоган прибыл в Венгрию с официальным визитом. Он намерен встретиться с президентом страны Каталин Новак, премьером Орбаном и другими представителями местных властей. Глава государства также примет участие в заседании венгерско-турецкого совета стратегического сотрудничества высокого уровня. Его будут сопровождать члены правительства. Как ранее заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, на этом мероприятии будет подписано соглашение об установлении приоритетного стратегического партнерства и взаимопомощи в чрезвычайных ситуациях между двумя странами.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230602/turtsiya-1875731923.html

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в мире, венгрия, будапешт, турция, реджеп тайип эрдоган, виктор орбан, каталин новак