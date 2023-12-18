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Орбан подарил Эрдогану коня во время визита в Будапешт - РИА Новости, 18.12.2023
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17:37 18.12.2023 (обновлено: 18:32 18.12.2023)
https://ria.ru/20231218/kon-1916559134.html
Орбан подарил Эрдогану коня во время визита в Будапешт
Орбан подарил Эрдогану коня во время визита в Будапешт - РИА Новости, 18.12.2023
Орбан подарил Эрдогану коня во время визита в Будапешт
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подарил коня президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану во время его визита в Будапешт, об этом политик сам сообщил в... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T17:37
2023-12-18T18:32
в мире
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будапешт
турция
реджеп тайип эрдоган
виктор орбан
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БУДАПЕШТ, 18 дек — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подарил коня президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану во время его визита в Будапешт, об этом политик сам сообщил в соцсети Facebook*."Подарок от одной конной нации другой конной нации: Аристократ, жеребец породы нониус конного завода Мезехедьеш", — написал он и сопроводил пост фотографией.В понедельник Эрдоган прибыл в Венгрию с официальным визитом. Он намерен встретиться с президентом страны Каталин Новак, премьером Орбаном и другими представителями местных властей. Глава государства также примет участие в заседании венгерско-турецкого совета стратегического сотрудничества высокого уровня. Его будут сопровождать члены правительства. Как ранее заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, на этом мероприятии будет подписано соглашение об установлении приоритетного стратегического партнерства и взаимопомощи в чрезвычайных ситуациях между двумя странами.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, венгрия, будапешт, турция, реджеп тайип эрдоган, виктор орбан, каталин новак
В мире, Венгрия, Будапешт, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Виктор Орбан, Каталин Новак
Орбан подарил Эрдогану коня во время визита в Будапешт

Орбан подарил Эрдогану коня по кличке Аристократ во время его визита в Будапешт

© Фото : соцсети премьер-министра Венгрии Виктора ОрбанаКонь по кличке Аристократ, подаренный премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану
Конь по кличке Аристократ, подаренный премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© Фото : соцсети премьер-министра Венгрии Виктора Орбана
Конь по кличке Аристократ, подаренный премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 18 дек — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подарил коня президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану во время его визита в Будапешт, об этом политик сам сообщил в соцсети Facebook*.
"Подарок от одной конной нации другой конной нации: Аристократ, жеребец породы нониус конного завода Мезехедьеш", — написал он и сопроводил пост фотографией.
© Фото : соцсети премьер-министра Венгрии Виктора ОрбанаПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан подарил находящемуся с визитом в Будапеште президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану коня по кличке Аристократ
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подарил находящемуся с визитом в Будапеште президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану коня по кличке Аристократ - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© Фото : соцсети премьер-министра Венгрии Виктора Орбана
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подарил находящемуся с визитом в Будапеште президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану коня по кличке Аристократ
В понедельник Эрдоган прибыл в Венгрию с официальным визитом. Он намерен встретиться с президентом страны Каталин Новак, премьером Орбаном и другими представителями местных властей.
Глава государства также примет участие в заседании венгерско-турецкого совета стратегического сотрудничества высокого уровня. Его будут сопровождать члены правительства.
Как ранее заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, на этом мероприятии будет подписано соглашение об установлении приоритетного стратегического партнерства и взаимопомощи в чрезвычайных ситуациях между двумя странами.
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
Орбан рассказал, что молился за победу Эрдогана на выборах в Турции
2 июня, 12:02
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
В миреВенгрияБудапештТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВиктор ОрбанКаталин Новак
 
 
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