В Южной Корее рассказали о ракете КНДР
Военные Южной Кореи: КНДР запустила баллистическую ракету большой дальности
© AP Photo / Lee Jin-manТрансляция кадров запуска северо-корейской баллистической ракеты в Сеуле
© AP Photo / Lee Jin-man
Трансляция кадров запуска северо-корейской баллистической ракеты в Сеуле. Архивное фото
СЕУЛ, 18 дек – РИА Новости. КНДР запустила, предположительно, баллистическую ракету большой дальности в сторону Японского моря, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
Министерство обороны Японии ранее информировало, что Северная Корея запустила баллистическую ракету, которая, предположительно, упадет в 9.37 по местному времени (3.37 мск) за пределами исключительной экономической зоны Японии, как ожидается, в районе северного острова Хоккайдо. Предположительно, баллистическая ракета была выпущена в 08.24 (02.24 мск) по навесной траектории, отмечали японские военные.
"Наши военные засекли пуск Северной Кореей сегодня, 18 декабря, из района Пхеньяна в 8.24 (02.24 мск), предположительно, баллистической ракеты большой дальности в сторону Японского моря", - говорится в сообщении военных Южной Кореи.
Отмечается, что разведывательные службы Южной Кореи, США и Японии вместе анализируют данные по ракете и делятся ими, усиливая готовность. Дальность, высота и скорость полета ракеты пока не сообщаются.
Ранее первый заместитель советника национальной безопасности при президенте Южной Кореи Ким Тхэ Хё заявил, что, по мнению Сеула, КНДР может в декабре запустить межконтинентальную баллистическую ракету (МБР). Последний испытательный пуск твердотопливной МБР "Хвасон-18" Северная Корея провела в июле.