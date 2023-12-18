Рейтинг@Mail.ru
В Южной Корее рассказали о ракете КНДР - РИА Новости, 18.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:37 18.12.2023
https://ria.ru/20231218/kndr-1916383175.html
В Южной Корее рассказали о ракете КНДР
В Южной Корее рассказали о ракете КНДР - РИА Новости, 18.12.2023
В Южной Корее рассказали о ракете КНДР
КНДР запустила, предположительно, баллистическую ракету большой дальности в сторону Японского моря, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи. РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T03:37
2023-12-18T03:37
в мире
южная корея
япония
японское море
кндр (северная корея)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/11/1810171783_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e3ae3e82b10a4442f33dcd0fa07127c.jpg
СЕУЛ, 18 дек – РИА Новости. КНДР запустила, предположительно, баллистическую ракету большой дальности в сторону Японского моря, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи. Министерство обороны Японии ранее информировало, что Северная Корея запустила баллистическую ракету, которая, предположительно, упадет в 9.37 по местному времени (3.37 мск) за пределами исключительной экономической зоны Японии, как ожидается, в районе северного острова Хоккайдо. Предположительно, баллистическая ракета была выпущена в 08.24 (02.24 мск) по навесной траектории, отмечали японские военные. "Наши военные засекли пуск Северной Кореей сегодня, 18 декабря, из района Пхеньяна в 8.24 (02.24 мск), предположительно, баллистической ракеты большой дальности в сторону Японского моря", - говорится в сообщении военных Южной Кореи. Отмечается, что разведывательные службы Южной Кореи, США и Японии вместе анализируют данные по ракете и делятся ими, усиливая готовность. Дальность, высота и скорость полета ракеты пока не сообщаются. Ранее первый заместитель советника национальной безопасности при президенте Южной Кореи Ким Тхэ Хё заявил, что, по мнению Сеула, КНДР может в декабре запустить межконтинентальную баллистическую ракету (МБР). Последний испытательный пуск твердотопливной МБР "Хвасон-18" Северная Корея провела в июле.
https://ria.ru/20231202/kndr-1913295237.html
https://ria.ru/20231217/raketa-1916330364.html
южная корея
япония
японское море
кндр (северная корея)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/11/1810171783_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_9feb511ce58313b3e67d964246248450.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, южная корея, япония, японское море, кндр (северная корея)
В мире, Южная Корея, Япония, Японское море, КНДР (Северная Корея)
В Южной Корее рассказали о ракете КНДР

Военные Южной Кореи: КНДР запустила баллистическую ракету большой дальности

© AP Photo / Lee Jin-manТрансляция кадров запуска северо-корейской баллистической ракеты в Сеуле
Трансляция кадров запуска северо-корейской баллистической ракеты в Сеуле - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© AP Photo / Lee Jin-man
Трансляция кадров запуска северо-корейской баллистической ракеты в Сеуле. Архивное фото
Читать ria.ru в
СЕУЛ, 18 дек – РИА Новости. КНДР запустила, предположительно, баллистическую ракету большой дальности в сторону Японского моря, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
Министерство обороны Японии ранее информировало, что Северная Корея запустила баллистическую ракету, которая, предположительно, упадет в 9.37 по местному времени (3.37 мск) за пределами исключительной экономической зоны Японии, как ожидается, в районе северного острова Хоккайдо. Предположительно, баллистическая ракета была выпущена в 08.24 (02.24 мск) по навесной траектории, отмечали японские военные.
Запуск северокорейской ракеты-носителя Чхоллима-1 с разведывательным спутником Манригён-1 - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
КНДР пригрозила нейтрализовать американские спутники
2 декабря, 04:31
"Наши военные засекли пуск Северной Кореей сегодня, 18 декабря, из района Пхеньяна в 8.24 (02.24 мск), предположительно, баллистической ракеты большой дальности в сторону Японского моря", - говорится в сообщении военных Южной Кореи.
Отмечается, что разведывательные службы Южной Кореи, США и Японии вместе анализируют данные по ракете и делятся ими, усиливая готовность. Дальность, высота и скорость полета ракеты пока не сообщаются.
Ранее первый заместитель советника национальной безопасности при президенте Южной Кореи Ким Тхэ Хё заявил, что, по мнению Сеула, КНДР может в декабре запустить межконтинентальную баллистическую ракету (МБР). Последний испытательный пуск твердотопливной МБР "Хвасон-18" Северная Корея провела в июле.
Запуск баллистической ракеты - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
СМИ: КНДР запустила в сторону Японского моря баллистическую ракету
17 декабря, 16:49
 
В миреЮжная КореяЯпонияЯпонское мореКНДР (Северная Корея)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала