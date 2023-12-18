https://ria.ru/20231218/kndr-1916383175.html

В Южной Корее рассказали о ракете КНДР

В Южной Корее рассказали о ракете КНДР - РИА Новости, 18.12.2023

В Южной Корее рассказали о ракете КНДР

КНДР запустила, предположительно, баллистическую ракету большой дальности в сторону Японского моря, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи. РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T03:37

2023-12-18T03:37

2023-12-18T03:37

в мире

южная корея

япония

японское море

кндр (северная корея)

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СЕУЛ, 18 дек – РИА Новости. КНДР запустила, предположительно, баллистическую ракету большой дальности в сторону Японского моря, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи. Министерство обороны Японии ранее информировало, что Северная Корея запустила баллистическую ракету, которая, предположительно, упадет в 9.37 по местному времени (3.37 мск) за пределами исключительной экономической зоны Японии, как ожидается, в районе северного острова Хоккайдо. Предположительно, баллистическая ракета была выпущена в 08.24 (02.24 мск) по навесной траектории, отмечали японские военные. "Наши военные засекли пуск Северной Кореей сегодня, 18 декабря, из района Пхеньяна в 8.24 (02.24 мск), предположительно, баллистической ракеты большой дальности в сторону Японского моря", - говорится в сообщении военных Южной Кореи. Отмечается, что разведывательные службы Южной Кореи, США и Японии вместе анализируют данные по ракете и делятся ими, усиливая готовность. Дальность, высота и скорость полета ракеты пока не сообщаются. Ранее первый заместитель советника национальной безопасности при президенте Южной Кореи Ким Тхэ Хё заявил, что, по мнению Сеула, КНДР может в декабре запустить межконтинентальную баллистическую ракету (МБР). Последний испытательный пуск твердотопливной МБР "Хвасон-18" Северная Корея провела в июле.

https://ria.ru/20231202/kndr-1913295237.html

https://ria.ru/20231217/raketa-1916330364.html

южная корея

япония

японское море

кндр (северная корея)

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в мире, южная корея, япония, японское море, кндр (северная корея)