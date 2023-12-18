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В Херсонскую область возвращается все больше жителей, сообщил Сальдо - РИА Новости, 18.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:04 18.12.2023 (обновлено: 12:26 18.12.2023)
https://ria.ru/20231218/kherson-1916428886.html
В Херсонскую область возвращается все больше жителей, сообщил Сальдо
В Херсонскую область возвращается все больше жителей, сообщил Сальдо - РИА Новости, 18.12.2023
В Херсонскую область возвращается все больше жителей, сообщил Сальдо
Все больше жителей, вынужденно покинувших свои дома, возвращаются в Херсонскую область, рассказал в интервью РИА Новости губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T11:04
2023-12-18T12:26
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
владимир сальдо
безопасность
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Все больше жителей, вынужденно покинувших свои дома, возвращаются в Херсонскую область, рассказал в интервью РИА Новости губернатор Владимир Сальдо. По его словам, экономика России до такой степени сильна, что даже в условиях реальных боевых действий возможна мирная жизнь. "Все те, кто все-таки был вынужден уехать, даже с левобережья дальше, уже начали все больше и больше стремиться вернуться. Они поняли, что все равно жизнь возможна, даже во время проведения специальной военной операции. Даже в прибрежные районы жители постепенно возвращаются. Потому что те, кто там остался, они видят военных, они видят русскую армию, они видят, что это армия-защитница, и они не боятся находиться рядом. Они совместно живут, и можно уже сказать, что лозунг "Народ и армия едины", он воплощается в Херсонской области", — подчеркнул губернатор. Кроме того, в Херсонскую область переезжают и из других российских регионов, отметил он. Сальдо поблагодарил президента Владимира Путина за решения, которые он принимает в отношении улучшения жизни в Херсонской области и создания хорошей экономической платформы.Херсонская область стала российским регионом по итогам референдума, 87,05 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает легитимность этого волеизъявления и продолжает обстреливать территорию. Сейчас российская армия контролирует 75 процентов Херсонской области, ВСУ удерживают правый берег, включая областной центр город Херсон. Читайте полный текст интервью Владимира Сальдо &gt;&gt;
https://ria.ru/20231218/kherson-1916397436.html
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херсонская область , россия, владимир сальдо, безопасность, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Владимир Сальдо, Безопасность, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Херсонскую область возвращается все больше жителей, сообщил Сальдо

Сальдо: все больше покинувших Херсонскую область жителей возвращаются в регион

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкГубернатор Херсонской области Владимир Сальдо
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Все больше жителей, вынужденно покинувших свои дома, возвращаются в Херсонскую область, рассказал в интервью РИА Новости губернатор Владимир Сальдо.
По его словам, экономика России до такой степени сильна, что даже в условиях реальных боевых действий возможна мирная жизнь.
"Все те, кто все-таки был вынужден уехать, даже с левобережья дальше, уже начали все больше и больше стремиться вернуться. Они поняли, что все равно жизнь возможна, даже во время проведения специальной военной операции. Даже в прибрежные районы жители постепенно возвращаются. Потому что те, кто там остался, они видят военных, они видят русскую армию, они видят, что это армия-защитница, и они не боятся находиться рядом. Они совместно живут, и можно уже сказать, что лозунг "Народ и армия едины", он воплощается в Херсонской области", — подчеркнул губернатор.
Кроме того, в Херсонскую область переезжают и из других российских регионов, отметил он.
Сальдо поблагодарил президента Владимира Путина за решения, которые он принимает в отношении улучшения жизни в Херсонской области и создания хорошей экономической платформы.
Херсонская область стала российским регионом по итогам референдума, 87,05 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает легитимность этого волеизъявления и продолжает обстреливать территорию. Сейчас российская армия контролирует 75 процентов Херсонской области, ВСУ удерживают правый берег, включая областной центр город Херсон.
Читайте полный текст интервью Владимира Сальдо >>
Херсон - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
Сальдо: у мужчин в Херсоне нет возможности выехать за пределы региона
Вчера, 09:14
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРоссияВладимир СальдоБезопасностьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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