https://ria.ru/20231218/kherson-1916428886.html

В Херсонскую область возвращается все больше жителей, сообщил Сальдо

В Херсонскую область возвращается все больше жителей, сообщил Сальдо - РИА Новости, 18.12.2023

В Херсонскую область возвращается все больше жителей, сообщил Сальдо

Все больше жителей, вынужденно покинувших свои дома, возвращаются в Херсонскую область, рассказал в интервью РИА Новости губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T11:04

2023-12-18T11:04

2023-12-18T12:26

специальная военная операция на украине

херсонская область

россия

владимир сальдо

безопасность

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Все больше жителей, вынужденно покинувших свои дома, возвращаются в Херсонскую область, рассказал в интервью РИА Новости губернатор Владимир Сальдо. По его словам, экономика России до такой степени сильна, что даже в условиях реальных боевых действий возможна мирная жизнь. "Все те, кто все-таки был вынужден уехать, даже с левобережья дальше, уже начали все больше и больше стремиться вернуться. Они поняли, что все равно жизнь возможна, даже во время проведения специальной военной операции. Даже в прибрежные районы жители постепенно возвращаются. Потому что те, кто там остался, они видят военных, они видят русскую армию, они видят, что это армия-защитница, и они не боятся находиться рядом. Они совместно живут, и можно уже сказать, что лозунг "Народ и армия едины", он воплощается в Херсонской области", — подчеркнул губернатор. Кроме того, в Херсонскую область переезжают и из других российских регионов, отметил он. Сальдо поблагодарил президента Владимира Путина за решения, которые он принимает в отношении улучшения жизни в Херсонской области и создания хорошей экономической платформы.Херсонская область стала российским регионом по итогам референдума, 87,05 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает легитимность этого волеизъявления и продолжает обстреливать территорию. Сейчас российская армия контролирует 75 процентов Херсонской области, ВСУ удерживают правый берег, включая областной центр город Херсон. Читайте полный текст интервью Владимира Сальдо >>

https://ria.ru/20231218/kherson-1916397436.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

херсонская область , россия, владимир сальдо, безопасность, ситуация в днр и лнр