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Сальдо: у мужчин в Херсоне нет возможности выехать за пределы региона - РИА Новости, 18.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:14 18.12.2023 (обновлено: 12:27 18.12.2023)
https://ria.ru/20231218/kherson-1916397436.html
Сальдо: у мужчин в Херсоне нет возможности выехать за пределы региона
Сальдо: у мужчин в Херсоне нет возможности выехать за пределы региона - РИА Новости, 18.12.2023
Сальдо: у мужчин в Херсоне нет возможности выехать за пределы региона
Украинские власти ограничили для мужчин возможность выезда за пределы оккупированной ими части Херсонской области, рассказал в интервью РИА Новости глава... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T09:14
2023-12-18T12:27
специальная военная операция на украине
херсон
в мире
владимир сальдо
вооруженные силы украины
общество
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Украинские власти ограничили для мужчин возможность выезда за пределы оккупированной ими части Херсонской области, рассказал в интервью РИА Новости глава региона Владимир Сальдо. "Нет даже возможности уехать сейчас из территории Херсонской области у мужчин, которые там остались. И уехать за границу практически нет возможности - в любой точке оставшейся Украины их могут поймать и отправить на смерть", - подчеркнул Сальдо. В целом, рассказал он, жители правобережной части Херсонской области "начали понимать, что их обманывают". "И даже тех, кто ждал, их называют "ждунами", возвращения ВСУ, они уже в это плохо верят. Они могут сравнить, как они прожили несколько месяцев с начала специальной военной операции, когда Херсон был освобожден, и мы начали там выстраивать мирную, подчеркиваю, мирную жизнь, и то, что сейчас происходит на территории Херсона и правобережья, именно той части Херсонской области, которая уже конституционно вошла в состав Российской Федерации", - отметил губернатор. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.Читайте полный текст интервью Владимира Сальдо &gt;&gt;
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херсон, в мире, владимир сальдо, вооруженные силы украины, общество
Специальная военная операция на Украине, Херсон, В мире, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Общество
Сальдо: у мужчин в Херсоне нет возможности выехать за пределы региона

Сальдо: украинские власти в Херсоне ограничили для мужчин возможность уехать

CC BY 2.0 / Carpetblogger / War memorialХерсон
Херсон - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
CC BY 2.0 / Carpetblogger / War memorial
Херсон. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Украинские власти ограничили для мужчин возможность выезда за пределы оккупированной ими части Херсонской области, рассказал в интервью РИА Новости глава региона Владимир Сальдо.
«
"Нет даже возможности уехать сейчас из территории Херсонской области у мужчин, которые там остались. И уехать за границу практически нет возможности - в любой точке оставшейся Украины их могут поймать и отправить на смерть", - подчеркнул Сальдо.
В целом, рассказал он, жители правобережной части Херсонской области "начали понимать, что их обманывают".
"И даже тех, кто ждал, их называют "ждунами", возвращения ВСУ, они уже в это плохо верят. Они могут сравнить, как они прожили несколько месяцев с начала специальной военной операции, когда Херсон был освобожден, и мы начали там выстраивать мирную, подчеркиваю, мирную жизнь, и то, что сейчас происходит на территории Херсона и правобережья, именно той части Херсонской области, которая уже конституционно вошла в состав Российской Федерации", - отметил губернатор.
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
Читайте полный текст интервью Владимира Сальдо >>
Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
Сальдо рассказал о мародерстве и грабеже в подконтрольном Украине Херсоне
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонВ миреВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныОбщество
 
 
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