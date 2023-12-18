Сальдо: у мужчин в Херсоне нет возможности выехать за пределы региона
Сальдо: украинские власти в Херсоне ограничили для мужчин возможность уехать
Херсон. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Украинские власти ограничили для мужчин возможность выезда за пределы оккупированной ими части Херсонской области, рассказал в интервью РИА Новости глава региона Владимир Сальдо.
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"Нет даже возможности уехать сейчас из территории Херсонской области у мужчин, которые там остались. И уехать за границу практически нет возможности - в любой точке оставшейся Украины их могут поймать и отправить на смерть", - подчеркнул Сальдо.
В целом, рассказал он, жители правобережной части Херсонской области "начали понимать, что их обманывают".
"И даже тех, кто ждал, их называют "ждунами", возвращения ВСУ, они уже в это плохо верят. Они могут сравнить, как они прожили несколько месяцев с начала специальной военной операции, когда Херсон был освобожден, и мы начали там выстраивать мирную, подчеркиваю, мирную жизнь, и то, что сейчас происходит на территории Херсона и правобережья, именно той части Херсонской области, которая уже конституционно вошла в состав Российской Федерации", - отметил губернатор.
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.