Сальдо рассказал, почему ВСУ разрушили Каховскую ГЭС
Сальдо: перед ВСУ стояло конкретное задание - разрушить Каховскую ГЭС
© Фото : Planet/TwitterРазрушения Каховской ГЭС. Фото со спутника
© Фото : Planet/Twitter
Разрушения Каховской ГЭС. Фото со спутника. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Перед украинскими войсками было поставлено конкретное задание: разрушить Каховскую ГЭС как транспортный узел, ракетные удары наносились в одну точку на протяжении долгого времени, заявил в интервью РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
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"Каховская плотина во время проведения спецоперации, во время боевых действий, которые шли на территории Херсонской области, она подвергалась постоянным обстрелам, потому что по ее конструкциям проходил и автомобильный путь, и железнодорожный, сухопутные. И также там было шлюзовое хозяйство, предназначенное для пропуска кораблей из Каховского водохранилища в нижнюю часть Днепра. Поэтому задание у вооруженных сил Украины было конкретное: привести ее к такому состоянию, чтобы она все-таки перестала служить автомобильным, железнодорожным транспортным узлом, и разрушить", - заявил Сальдо.
По его словам, разрушение плотины со стороны ВСУ - "величайшее преступление", которое нарушило экологическое равновесие.
"И поэтому били конкретно, долгое время пытались поразить ракетами, это ракеты "хаймерсы" в основном и ствольная артиллерия. Вот они били, били в одну точку, пока эта точка достигла критического состояния, и последний удар был нанесен именно 6 июня, когда ночью было несколько обстрелов, и уже сама критическая точка, она не выдержала нагрузки, и плотину прорвало. И потом уже вместе с выходом воды из Каховского водохранилища были разрушены машинный зал гидроэлектростанции и все те технические объекты, которые обслуживали плотину и Каховское водохранилище", - рассказал губернатор.
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС. Президент России Владимир Путин назвал разрушение ГЭС варварской акцией киевского режима и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.