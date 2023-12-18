https://ria.ru/20231218/ges-1916385084.html

Сальдо рассказал, почему ВСУ разрушили Каховскую ГЭС

Сальдо рассказал, почему ВСУ разрушили Каховскую ГЭС - РИА Новости, 18.12.2023

Сальдо рассказал, почему ВСУ разрушили Каховскую ГЭС

Перед украинскими войсками было поставлено конкретное задание: разрушить Каховскую ГЭС как транспортный узел, ракетные удары наносились в одну точку на... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T04:34

2023-12-18T04:34

2023-12-18T12:28

специальная военная операция на украине

херсонская область

россия

владимир сальдо

вооруженные силы украины

каховская гэс

разрушение каховской гэс

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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Перед украинскими войсками было поставлено конкретное задание: разрушить Каховскую ГЭС как транспортный узел, ракетные удары наносились в одну точку на протяжении долгого времени, заявил в интервью РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "Каховская плотина во время проведения спецоперации, во время боевых действий, которые шли на территории Херсонской области, она подвергалась постоянным обстрелам, потому что по ее конструкциям проходил и автомобильный путь, и железнодорожный, сухопутные. И также там было шлюзовое хозяйство, предназначенное для пропуска кораблей из Каховского водохранилища в нижнюю часть Днепра. Поэтому задание у вооруженных сил Украины было конкретное: привести ее к такому состоянию, чтобы она все-таки перестала служить автомобильным, железнодорожным транспортным узлом, и разрушить", - заявил Сальдо. По его словам, разрушение плотины со стороны ВСУ - "величайшее преступление", которое нарушило экологическое равновесие. "И поэтому били конкретно, долгое время пытались поразить ракетами, это ракеты "хаймерсы" в основном и ствольная артиллерия. Вот они били, били в одну точку, пока эта точка достигла критического состояния, и последний удар был нанесен именно 6 июня, когда ночью было несколько обстрелов, и уже сама критическая точка, она не выдержала нагрузки, и плотину прорвало. И потом уже вместе с выходом воды из Каховского водохранилища были разрушены машинный зал гидроэлектростанции и все те технические объекты, которые обслуживали плотину и Каховское водохранилище", - рассказал губернатор. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС. Президент России Владимир Путин назвал разрушение ГЭС варварской акцией киевского режима и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.Читайте полный текст интервью Владимира Сальдо >>

https://ria.ru/20231117/uscherb-1910002408.html

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