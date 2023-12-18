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ЕС намерен ослабить контроль над импортом предметов роскоши, пишут СМИ - РИА Новости, 18.12.2023
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10:08 18.12.2023 (обновлено: 10:22 18.12.2023) дополняется ...
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ЕС намерен ослабить контроль над импортом предметов роскоши, пишут СМИ
ЕС намерен ослабить контроль над импортом предметов роскоши, пишут СМИ - РИА Новости, 18.12.2023
ЕС намерен ослабить контроль над импортом предметов роскоши, пишут СМИ
ЕС намерен ослабить контроль над импортом предметов роскоши и позволить своим гражданам оставлять автомобили, на которых они выезжают из РФ, однако отмечается,... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T10:08
2023-12-18T10:22
россия
евросоюз
в мире
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. ЕС намерен ослабить контроль над импортом предметов роскоши и позволить своим гражданам оставлять автомобили, на которых они выезжают из РФ, однако отмечается, что страна, чью границу они будут пересекать, должна дать свое согласие на это, пишет газета Financial Times."Наблюдается ослабление контроля над импортом предметов роскоши. Гражданам ЕС теперь будет разрешено оставлять автомобили, на которых они выезжают из России, при условии, что страна, чью границу они пересекают, согласна", - пишет издание в статье, посвященной теме нового пакета санкций против РФ.По словам неназванных дипломатов, несколько стран попросили о таком послаблении. Эти страны не называются, однако издание отмечает, что речь идет не о тех странах, которые граничат с РФ."Мы позволим это только в очень, очень конкретных случаях", - заявил дипломат одной из пограничных с РФ стран.
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россия, евросоюз, в мире
Россия, Евросоюз, В мире
ЕС намерен ослабить контроль над импортом предметов роскоши, пишут СМИ

FT: ЕС хочет позволить европейцам оставлять авто, на которых они въезжают из РФ

© РИА Новости / Сергей Степанов | Перейти в медиабанкПешеходный пункт пропуска "Нарва-2" на эстонско-российской границе
Пешеходный пункт пропуска Нарва-2 на эстонско-российской границе - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости / Сергей Степанов
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Пешеходный пункт пропуска "Нарва-2" на эстонско-российской границе. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. ЕС намерен ослабить контроль над импортом предметов роскоши и позволить своим гражданам оставлять автомобили, на которых они выезжают из РФ, однако отмечается, что страна, чью границу они будут пересекать, должна дать свое согласие на это, пишет газета Financial Times.
«
"Наблюдается ослабление контроля над импортом предметов роскоши. Гражданам ЕС теперь будет разрешено оставлять автомобили, на которых они выезжают из России, при условии, что страна, чью границу они пересекают, согласна", - пишет издание в статье, посвященной теме нового пакета санкций против РФ.
По словам неназванных дипломатов, несколько стран попросили о таком послаблении. Эти страны не называются, однако издание отмечает, что речь идет не о тех странах, которые граничат с РФ.
"Мы позволим это только в очень, очень конкретных случаях", - заявил дипломат одной из пограничных с РФ стран.
 
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