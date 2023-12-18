Рейтинг@Mail.ru
Источник: в Петербурге дворник погиб из-за упавших с крыши сосулек - РИА Новости, 18.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:26 18.12.2023 (обновлено: 20:27 18.12.2023)
https://ria.ru/20231218/dvornik-1916475863.html
Источник: в Петербурге дворник погиб из-за упавших с крыши сосулек
Источник: в Петербурге дворник погиб из-за упавших с крыши сосулек - РИА Новости, 18.12.2023
Источник: в Петербурге дворник погиб из-за упавших с крыши сосулек
Дворник погиб в Калининском районе Петербурга из-за падения на него с крыши дом сосулек и снега, сообщил РИА Новости в понедельник источник в экстренных службах РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T13:26
2023-12-18T20:27
происшествия
санкт-петербург
калининский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874537276_0:89:3077:1820_1920x0_80_0_0_0076c44c7b4d0b25e092e61998de8d05.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 дек - РИА Новости. Дворник погиб в Калининском районе Петербурга из-за падения на него с крыши дом сосулек и снега, сообщил РИА Новости в понедельник источник в экстренных службах города. "Тело дворника было обнаружено сегодня по адресу проспект Мечникова, дом 10. Предварительно, его прибило снежными массами и сосульками, упавшими с крыши", - сообщил собеседник агентства. Он добавил, что прибывшие на место медики зафиксировали травму головы. В пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга РИА Новости сообщили, что начали проверку по этому поводу.
https://ria.ru/20231212/zanyatiya-1915388438.html
санкт-петербург
калининский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874537276_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_d9306904530f590a075b57d53c506314.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, калининский район
Происшествия, Санкт-Петербург, Калининский район
Источник: в Петербурге дворник погиб из-за упавших с крыши сосулек

Источник: дворника в Петербурге убило упавшей с крыши сосулькой

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 дек - РИА Новости. Дворник погиб в Калининском районе Петербурга из-за падения на него с крыши дом сосулек и снега, сообщил РИА Новости в понедельник источник в экстренных службах города.
«
"Тело дворника было обнаружено сегодня по адресу проспект Мечникова, дом 10. Предварительно, его прибило снежными массами и сосульками, упавшими с крыши", - сообщил собеседник агентства.
Он добавил, что прибывшие на место медики зафиксировали травму головы.
В пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга РИА Новости сообщили, что начали проверку по этому поводу.
Город Ульяновск - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
Школы Ульяновска могут отменить занятия для младших классов из-за мороза
12 декабря, 18:47
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургКалининский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала