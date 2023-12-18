https://ria.ru/20231218/dvornik-1916475863.html
Источник: в Петербурге дворник погиб из-за упавших с крыши сосулек
Источник: в Петербурге дворник погиб из-за упавших с крыши сосулек - РИА Новости, 18.12.2023
Источник: в Петербурге дворник погиб из-за упавших с крыши сосулек
Дворник погиб в Калининском районе Петербурга из-за падения на него с крыши дом сосулек и снега, сообщил РИА Новости в понедельник источник в экстренных службах РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T13:26
2023-12-18T13:26
2023-12-18T20:27
происшествия
санкт-петербург
калининский район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 дек - РИА Новости. Дворник погиб в Калининском районе Петербурга из-за падения на него с крыши дом сосулек и снега, сообщил РИА Новости в понедельник источник в экстренных службах города. "Тело дворника было обнаружено сегодня по адресу проспект Мечникова, дом 10. Предварительно, его прибило снежными массами и сосульками, упавшими с крыши", - сообщил собеседник агентства. Он добавил, что прибывшие на место медики зафиксировали травму головы. В пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга РИА Новости сообщили, что начали проверку по этому поводу.
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происшествия, санкт-петербург, калининский район
Происшествия, Санкт-Петербург, Калининский район
Источник: в Петербурге дворник погиб из-за упавших с крыши сосулек
Источник: дворника в Петербурге убило упавшей с крыши сосулькой