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Диетолог рассказала, стоит ли сесть на диету перед новогодними праздниками
Диетолог рассказала, стоит ли сесть на диету перед новогодними праздниками - РИА Новости, 18.12.2023
Диетолог рассказала, стоит ли сесть на диету перед новогодними праздниками
Садиться на диету за несколько дней до новогодних праздников не рекомендуется, так как это может нанести вред здоровью, если хочется немного сбросить вес, то... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T06:08
2023-12-18T06:08
2023-12-18T06:08
общество
татьяна залетова
новый год
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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Садиться на диету за несколько дней до новогодних праздников не рекомендуется, так как это может нанести вред здоровью, если хочется немного сбросить вес, то лучше поработать над уменьшением жидкости в теле, а для этого отказаться от соли и соленых продуктов, заявила РИА Новости врач-диетолог, заведующая отделением дневного стационара Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Татьяна Залетова. "Влезть в новогоднее платье достаточно частая проблема, особенно для молодых женщин. Но если похудеть к новому году не получилось, резко ограничивать себя в еде за несколько дней до новогоднего застолья все-таки не нужно", - сказала Залетова. Она пояснила, что резкое ограничение в питании с последующим добавлением в рацион жирных продуктов в сочетании с газированными напитками может привести к проблемам со здоровьем. Если все же хочется немного скинуть вес, то лучше поработать над уменьшением жидкости в теле, а не жира, уточнила специалист. Для этого, по ее словам, следует убрать все соленые продукты из рациона и недосаливать еду. Также нужно стараться пить побольше воды, так быстрее произойдет очищение организма, отметила Залетова.
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общество, татьяна залетова, новый год, здоровье - общество
Общество, Татьяна Залетова, Новый год, Здоровье - Общество
Диетолог рассказала, стоит ли сесть на диету перед новогодними праздниками
Диетолог: садиться на диету незадолго до новогодних праздников не рекомендуется
МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Садиться на диету за несколько дней до новогодних праздников не рекомендуется, так как это может нанести вред здоровью, если хочется немного сбросить вес, то лучше поработать над уменьшением жидкости в теле, а для этого отказаться от соли и соленых продуктов, заявила РИА Новости врач-диетолог, заведующая отделением дневного стационара Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Татьяна Залетова.
«
"Влезть в новогоднее платье достаточно частая проблема, особенно для молодых женщин. Но если похудеть к новому году не получилось, резко ограничивать себя в еде за несколько дней до новогоднего застолья все-таки не нужно", - сказала Залетова.
Она пояснила, что резкое ограничение в питании с последующим добавлением в рацион жирных продуктов в сочетании с газированными напитками может привести к проблемам со здоровьем.
Если все же хочется немного скинуть вес, то лучше поработать над уменьшением жидкости в теле, а не жира, уточнила специалист. Для этого, по ее словам, следует убрать все соленые продукты из рациона и недосаливать еду. Также нужно стараться пить побольше воды, так быстрее произойдет очищение организма, отметила Залетова.
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