https://ria.ru/20231218/deti-1916499206.html

Большинство россиянок хотели бы иметь детей, показал опрос

Большинство россиянок хотели бы иметь детей, показал опрос - РИА Новости, 18.12.2023

Большинство россиянок хотели бы иметь детей, показал опрос

Большинство россиянок хотели бы иметь детей, причем не одного, а двоих или троих, рассказал директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T14:18

2023-12-18T14:18

2023-12-18T15:07

общество

москва

кирилл родин

вциом

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Большинство россиянок хотели бы иметь детей, причем не одного, а двоих или троих, рассказал директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин на презентации доклада в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Так, желание иметь детей выразили 88 процентов женщин репродуктивного возраста, причем 12 процентов из них хотят одного ребенка, 39 процентов — двоих, 28 процентов — троих. О желании иметь четырех и более детей заявили девять процентов россиянок. "Некоторые мечтают стать многодетными родителями, а кто-то сомневается, хочет ли детей вообще. <…> Вопрос звучал о мечте, если не принимать никакие ограничивающие обстоятельства", — сказал Родин, представляя доклад "Демография 2030. Как обеспечить устойчивый рост населения Российской Федерации".Он отметил, что ответы и реальные показатели будут значительно различаться, поскольку социологи спрашивали о желании, а не о его реализации. "В большей степени ориентация на многодетную семью у нас существует на сельских территориях и в поселках городского типа, то есть для молодежи городов эта ценность является, мягко говоря, иллюзорной", — подчеркнул Родин. Из опроса следует, что на селе 33 процента жителей хотят иметь троих детей, а 15 процентов — четверых и более. А вот в больших городах, таких как Москва и Санкт-Петербург, 14 процентов респонденток сказали, что вообще не хотят иметь детей. Причем наибольшее число тех, кто не планирует заводить детей, отмечается в возрастной категории от 18 до 24 лет — 13 процентов. Рождение ребенка большинство опрошенных россиянок (65 процентов) считают большой ответственностью, 58 процентов сказали, что рождение детей приносит счастье и радость, для 32 процентов дети — смысл жизни, 30 процентов сказали, что с детьми семья становится полной. Менее трети (29 процентов) россиянок планируют рождение детей в ближайшие пять лет, 48 процентов заявили, что не планируют, а 21 процент женщин затруднились ответить. Интернет-опрос по вероятностной панели был проведен с 5 по 10 марта 2022 года среди 1248 россиянок в возрасте от 18 до 45 лет.

https://ria.ru/20230804/spasenie-1888274921.html

https://ria.ru/20231205/amnistiya-1913824158.html

https://ria.ru/20231123/proisshestvie-1911243107.html

https://ria.ru/20231121/rebenok-1910801418.html

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общество, москва, кирилл родин, вциом