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Мурашко заявил о росте числа детей, пострадавших от киевского режима - РИА Новости, 18.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:29 18.12.2023 (обновлено: 10:57 18.12.2023)
https://ria.ru/20231218/deti-1916412710.html
Мурашко заявил о росте числа детей, пострадавших от киевского режима
Мурашко заявил о росте числа детей, пострадавших от киевского режима - РИА Новости, 18.12.2023
Мурашко заявил о росте числа детей, пострадавших от киевского режима
Число детей, пострадавших от действий киевского режима, растет - в ДНР с 2014 года ранения различной степени тяжести получили 663 ребенка, заявил министр... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T10:29
2023-12-18T10:57
в мире
украина
михаил мурашко
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Число детей, пострадавших от действий киевского режима, растет - в ДНР с 2014 года ранения различной степени тяжести получили 663 ребенка, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Растут цифры детей, пострадавших от действий со стороны Киева", - сказал Мурашко в Совете Федерации на заседании парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима.Он отметил, что с 2014 года на территории ДНР ранения различной степени тяжести в результате обстрелов, боевых действий получили 663 ребёнка. Превалирующие диагнозы - минно-взрывные травмы, огнестрельные ранения, сочетанные травмы. Погибло в результате проведения боевых действий на территории Донецкой Народной Республики 214 детей, уточнил министр.По данным министерства здравоохранения ЛНР, с 2014 года по настоящее время общее количество пострадавших детей составило 248 человек, в том числе 57 погибших, добавил Мурашко.По его словам, в Херсонской области пострадали 35 детей, в том числе было 6 летальных исходов, в Запорожской области - с 2022 года 10 детей.Кроме того, отмечается рост пострадавших детей и в приграничных территориях, подчеркнул Мурашко.
https://ria.ru/20231218/prestupnost-1916409000.html
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в мире, украина, михаил мурашко
В мире, Украина, Михаил Мурашко, Специальная военная операция на Украине
Мурашко заявил о росте числа детей, пострадавших от киевского режима

Мурашко: число детей, пострадавших от действий киевского режима, растет

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Число детей, пострадавших от действий киевского режима, растет - в ДНР с 2014 года ранения различной степени тяжести получили 663 ребенка, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Растут цифры детей, пострадавших от действий со стороны Киева", - сказал Мурашко в Совете Федерации на заседании парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима.
Он отметил, что с 2014 года на территории ДНР ранения различной степени тяжести в результате обстрелов, боевых действий получили 663 ребёнка. Превалирующие диагнозы - минно-взрывные травмы, огнестрельные ранения, сочетанные травмы. Погибло в результате проведения боевых действий на территории Донецкой Народной Республики 214 детей, уточнил министр.
По данным министерства здравоохранения ЛНР, с 2014 года по настоящее время общее количество пострадавших детей составило 248 человек, в том числе 57 погибших, добавил Мурашко.
По его словам, в Херсонской области пострадали 35 детей, в том числе было 6 летальных исходов, в Запорожской области - с 2022 года 10 детей.
Кроме того, отмечается рост пострадавших детей и в приграничных территориях, подчеркнул Мурашко.
Киев - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
В Госдуме назвали киевский режим катализатором детской преступности
Вчера, 10:17
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаМихаил Мурашко
 
 
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