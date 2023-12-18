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Мурашко заявил о росте числа детей, пострадавших от киевского режима
Мурашко заявил о росте числа детей, пострадавших от киевского режима - РИА Новости, 18.12.2023
Мурашко заявил о росте числа детей, пострадавших от киевского режима
Число детей, пострадавших от действий киевского режима, растет - в ДНР с 2014 года ранения различной степени тяжести получили 663 ребенка, заявил министр... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T10:29
2023-12-18T10:29
2023-12-18T10:57
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михаил мурашко
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Число детей, пострадавших от действий киевского режима, растет - в ДНР с 2014 года ранения различной степени тяжести получили 663 ребенка, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Растут цифры детей, пострадавших от действий со стороны Киева", - сказал Мурашко в Совете Федерации на заседании парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима.Он отметил, что с 2014 года на территории ДНР ранения различной степени тяжести в результате обстрелов, боевых действий получили 663 ребёнка. Превалирующие диагнозы - минно-взрывные травмы, огнестрельные ранения, сочетанные травмы. Погибло в результате проведения боевых действий на территории Донецкой Народной Республики 214 детей, уточнил министр.По данным министерства здравоохранения ЛНР, с 2014 года по настоящее время общее количество пострадавших детей составило 248 человек, в том числе 57 погибших, добавил Мурашко.По его словам, в Херсонской области пострадали 35 детей, в том числе было 6 летальных исходов, в Запорожской области - с 2022 года 10 детей.Кроме того, отмечается рост пострадавших детей и в приграничных территориях, подчеркнул Мурашко.
https://ria.ru/20231218/prestupnost-1916409000.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, михаил мурашко
В мире, Украина, Михаил Мурашко, Специальная военная операция на Украине
Мурашко заявил о росте числа детей, пострадавших от киевского режима
Мурашко: число детей, пострадавших от действий киевского режима, растет
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Число детей, пострадавших от действий киевского режима, растет - в ДНР с 2014 года ранения различной степени тяжести получили 663 ребенка, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Растут цифры детей, пострадавших от действий со стороны Киева", - сказал Мурашко в Совете Федерации
на заседании парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима.
Он отметил, что с 2014 года на территории ДНР ранения различной степени тяжести в результате обстрелов, боевых действий получили 663 ребёнка. Превалирующие диагнозы - минно-взрывные травмы, огнестрельные ранения, сочетанные травмы. Погибло в результате проведения боевых действий на территории Донецкой Народной Республики 214 детей, уточнил министр.
По данным министерства здравоохранения ЛНР
, с 2014 года по настоящее время общее количество пострадавших детей составило 248 человек, в том числе 57 погибших, добавил Мурашко.
По его словам, в Херсонской области
пострадали 35 детей, в том числе было 6 летальных исходов, в Запорожской области
- с 2022 года 10 детей.
Кроме того, отмечается рост пострадавших детей и в приграничных территориях, подчеркнул Мурашко.
В Госдуме назвали киевский режим катализатором детской преступности