https://ria.ru/20231218/dengi-1916549313.html

Дети из Ишимбая отправят на нужды СВО деньги, заработанные на ярмарке

Дети из Ишимбая отправят на нужды СВО деньги, заработанные на ярмарке - РИА Новости, 18.12.2023

Дети из Ишимбая отправят на нужды СВО деньги, заработанные на ярмарке

Воспитанники Дворца детского творчества башкирского Ишимбая провели предновогоднюю ярмарку, чтобы отправить заработанные деньги на нужды спецоперации, сообщили... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T17:02

2023-12-18T17:02

2023-12-18T17:02

надежные люди

ишимбай

ишимбайский район

республика башкортостан

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УФА, 18 дек – РИА Новости. Воспитанники Дворца детского творчества башкирского Ишимбая провели предновогоднюю ярмарку, чтобы отправить заработанные деньги на нужды спецоперации, сообщили во Дворце детского творчества города. "В нашем Дворце прошла предновогодняя ярмарка. Собранные в ходе неё деньги направят на нужды участников СВО. В ярмарке приняли участие ребята и педагоги из 16 объединений ДДТ. Кружковцы сами раскладывали на столы выпечку, кондитерские изделия, напитки, поделки, изготовленные своими руками и напечатанные на 3D-принтере, книги, игрушки. А ещё они назначали цену на продукты и товары, писали ценники. Ярмарка шла бойко, и у продавцов, и у покупателей было хорошее настроение", - сообщает администрация дворца на своей странице в "ВКонтакте". Отмечается, что дети на ярмарке выручили почти 15 тысяч рублей, которые направили в благотворительный фонд помощи мобилизованным участникам СВО из Ишимбая и Ишимбайского района.

ишимбай

ишимбайский район

республика башкортостан

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ишимбай, ишимбайский район, республика башкортостан