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Дети из Ишимбая отправят на нужды СВО деньги, заработанные на ярмарке - РИА Новости, 18.12.2023
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17:02 18.12.2023
https://ria.ru/20231218/dengi-1916549313.html
Дети из Ишимбая отправят на нужды СВО деньги, заработанные на ярмарке
Дети из Ишимбая отправят на нужды СВО деньги, заработанные на ярмарке - РИА Новости, 18.12.2023
Дети из Ишимбая отправят на нужды СВО деньги, заработанные на ярмарке
Воспитанники Дворца детского творчества башкирского Ишимбая провели предновогоднюю ярмарку, чтобы отправить заработанные деньги на нужды спецоперации, сообщили... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T17:02
2023-12-18T17:02
надежные люди
ишимбай
ишимбайский район
республика башкортостан
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УФА, 18 дек – РИА Новости. Воспитанники Дворца детского творчества башкирского Ишимбая провели предновогоднюю ярмарку, чтобы отправить заработанные деньги на нужды спецоперации, сообщили во Дворце детского творчества города. "В нашем Дворце прошла предновогодняя ярмарка. Собранные в ходе неё деньги направят на нужды участников СВО. В ярмарке приняли участие ребята и педагоги из 16 объединений ДДТ. Кружковцы сами раскладывали на столы выпечку, кондитерские изделия, напитки, поделки, изготовленные своими руками и напечатанные на 3D-принтере, книги, игрушки. А ещё они назначали цену на продукты и товары, писали ценники. Ярмарка шла бойко, и у продавцов, и у покупателей было хорошее настроение", - сообщает администрация дворца на своей странице в "ВКонтакте". Отмечается, что дети на ярмарке выручили почти 15 тысяч рублей, которые направили в благотворительный фонд помощи мобилизованным участникам СВО из Ишимбая и Ишимбайского района.
ишимбай
ишимбайский район
республика башкортостан
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ишимбай, ишимбайский район, республика башкортостан
Надежные люди, Ишимбай, Ишимбайский район, Республика Башкортостан

Дети из Ишимбая отправят на нужды СВО деньги, заработанные на ярмарке

© Фото : администрации Дворца детского творчества города ИшимбайДетская ярмарка для нужд СВО в Ишимбае
Детская ярмарка для нужд СВО в Ишимбае - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© Фото : администрации Дворца детского творчества города Ишимбай
Детская ярмарка для нужд СВО в Ишимбае
Читать ria.ru в
УФА, 18 дек – РИА Новости. Воспитанники Дворца детского творчества башкирского Ишимбая провели предновогоднюю ярмарку, чтобы отправить заработанные деньги на нужды спецоперации, сообщили во Дворце детского творчества города.
"В нашем Дворце прошла предновогодняя ярмарка. Собранные в ходе неё деньги направят на нужды участников СВО. В ярмарке приняли участие ребята и педагоги из 16 объединений ДДТ. Кружковцы сами раскладывали на столы выпечку, кондитерские изделия, напитки, поделки, изготовленные своими руками и напечатанные на 3D-принтере, книги, игрушки. А ещё они назначали цену на продукты и товары, писали ценники. Ярмарка шла бойко, и у продавцов, и у покупателей было хорошее настроение", - сообщает администрация дворца на своей странице в "ВКонтакте".
Отмечается, что дети на ярмарке выручили почти 15 тысяч рублей, которые направили в благотворительный фонд помощи мобилизованным участникам СВО из Ишимбая и Ишимбайского района.
© Фото : администрации Дворца детского творчества города ИшимбайДети из ДДТ Ишимбая продают сладости
Дети из ДДТ Ишимбая продают сладости - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© Фото : администрации Дворца детского творчества города Ишимбай
Дети из ДДТ Ишимбая продают сладости
 
Надежные людиИшимбайИшимбайский районРеспублика Башкортостан
 
 
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