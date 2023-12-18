https://ria.ru/20231218/bespilotniki-1916393250.html

Сальдо: ВСУ стали чаще использовать FPV-дроны против мирного населения

Сальдо: ВСУ стали чаще использовать FPV-дроны против мирного населения - РИА Новости, 18.12.2023

Сальдо: ВСУ стали чаще использовать FPV-дроны против мирного населения

Украинские войска все чаще начали использовать FPV-дроны против мирного населения, чтобы показать хотя бы какие-то "успехи", рассказал в интервью РИА Новости... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T08:33

2023-12-18T08:33

2023-12-18T12:27

специальная военная операция на украине

происшествия

владимир сальдо

вооруженные силы украины

херсонская область

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Украинские войска все чаще начали использовать FPV-дроны против мирного населения, чтобы показать хотя бы какие-то "успехи", рассказал в интервью РИА Новости глава региона Владимир Сальдо. "Они (ВСУ - ред.) все больше и больше применяют FPV-дроны, которые наносят урон, но, опять же, это варварский урон. Он наносится не по военным, он наносится по большей части по гражданским объектам, и с помощью FPV-дронов они уже охотятся даже за мотоциклами и за велосипедистами. Лишь бы только показать, что они что-то могут", - рассказал Сальдо. При этом, отметил он, такие действия направлены лишь на одно - "создать иллюзию, что есть какие-то успехи".Читайте полный текст интервью Владимира Сальдо >>

https://ria.ru/20231217/pvo-1916306409.html

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, владимир сальдо, вооруженные силы украины, херсонская область