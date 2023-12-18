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Сальдо: ВСУ стали чаще использовать FPV-дроны против мирного населения - РИА Новости, 18.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:33 18.12.2023 (обновлено: 12:27 18.12.2023)
https://ria.ru/20231218/bespilotniki-1916393250.html
Сальдо: ВСУ стали чаще использовать FPV-дроны против мирного населения
Сальдо: ВСУ стали чаще использовать FPV-дроны против мирного населения - РИА Новости, 18.12.2023
Сальдо: ВСУ стали чаще использовать FPV-дроны против мирного населения
Украинские войска все чаще начали использовать FPV-дроны против мирного населения, чтобы показать хотя бы какие-то "успехи", рассказал в интервью РИА Новости... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T08:33
2023-12-18T12:27
специальная военная операция на украине
происшествия
владимир сальдо
вооруженные силы украины
херсонская область
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Украинские войска все чаще начали использовать FPV-дроны против мирного населения, чтобы показать хотя бы какие-то "успехи", рассказал в интервью РИА Новости глава региона Владимир Сальдо. "Они (ВСУ - ред.) все больше и больше применяют FPV-дроны, которые наносят урон, но, опять же, это варварский урон. Он наносится не по военным, он наносится по большей части по гражданским объектам, и с помощью FPV-дронов они уже охотятся даже за мотоциклами и за велосипедистами. Лишь бы только показать, что они что-то могут", - рассказал Сальдо. При этом, отметил он, такие действия направлены лишь на одно - "создать иллюзию, что есть какие-то успехи".Читайте полный текст интервью Владимира Сальдо &gt;&gt;
https://ria.ru/20231217/pvo-1916306409.html
херсонская область
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происшествия, владимир сальдо, вооруженные силы украины, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Херсонская область
Сальдо: ВСУ стали чаще использовать FPV-дроны против мирного населения

Сальдо: ВСУ стали чаще применять FPV-дроны по гражданским объектам и населению

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкОператор FPV-дрона
Оператор FPV-дрона - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Оператор FPV-дрона. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Украинские войска все чаще начали использовать FPV-дроны против мирного населения, чтобы показать хотя бы какие-то "успехи", рассказал в интервью РИА Новости глава региона Владимир Сальдо.
"Они (ВСУ - ред.) все больше и больше применяют FPV-дроны, которые наносят урон, но, опять же, это варварский урон. Он наносится не по военным, он наносится по большей части по гражданским объектам, и с помощью FPV-дронов они уже охотятся даже за мотоциклами и за велосипедистами. Лишь бы только показать, что они что-то могут", - рассказал Сальдо.
При этом, отметил он, такие действия направлены лишь на одно - "создать иллюзию, что есть какие-то успехи".
Читайте полный текст интервью Владимира Сальдо >>
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