https://ria.ru/20231218/bespilotniki-1916393250.html
Сальдо: ВСУ стали чаще использовать FPV-дроны против мирного населения
Сальдо: ВСУ стали чаще использовать FPV-дроны против мирного населения - РИА Новости, 18.12.2023
Сальдо: ВСУ стали чаще использовать FPV-дроны против мирного населения
Украинские войска все чаще начали использовать FPV-дроны против мирного населения, чтобы показать хотя бы какие-то "успехи", рассказал в интервью РИА Новости... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T08:33
2023-12-18T08:33
2023-12-18T12:27
специальная военная операция на украине
происшествия
владимир сальдо
вооруженные силы украины
херсонская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/09/1908382971_0:399:2932:2048_1920x0_80_0_0_3c630f287bd1338933ff376eab654aef.jpg
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Украинские войска все чаще начали использовать FPV-дроны против мирного населения, чтобы показать хотя бы какие-то "успехи", рассказал в интервью РИА Новости глава региона Владимир Сальдо. "Они (ВСУ - ред.) все больше и больше применяют FPV-дроны, которые наносят урон, но, опять же, это варварский урон. Он наносится не по военным, он наносится по большей части по гражданским объектам, и с помощью FPV-дронов они уже охотятся даже за мотоциклами и за велосипедистами. Лишь бы только показать, что они что-то могут", - рассказал Сальдо. При этом, отметил он, такие действия направлены лишь на одно - "создать иллюзию, что есть какие-то успехи".Читайте полный текст интервью Владимира Сальдо >>
https://ria.ru/20231217/pvo-1916306409.html
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/09/1908382971_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d3b6fd2c5662a9154ccf7d024d171922.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владимир сальдо, вооруженные силы украины, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Херсонская область
Сальдо: ВСУ стали чаще использовать FPV-дроны против мирного населения
Сальдо: ВСУ стали чаще применять FPV-дроны по гражданским объектам и населению