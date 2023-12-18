В СФ рассказали о защищенности корпоративных мессенджеров на ОС "Аврора"
В Совфеде рассказали о защищенности корпоративных мессенджеров на ОС "Аврора"
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЛоготип российской операционной системы "Аврора"
Логотип российской операционной системы "Аврора". Архивное фото
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. В Совете Федерации продолжают тестировать отечественные устройства на российской ОС "Аврора", в частности, эта система четвертого поколения демонстрирует защищённость приёма и передачи информации, рассказал РИА Новости зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде, сенатор Артём Шейкин.
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"Сейчас мною тестируются планшеты отечественной разработки компании Аквариус на российской ОС "Аврора" четвертого поколения. Отмечу, что устройства отвечают необходимым требованиям для работы. Главное преимущество - это защищенная передача данных и информации, которая обеспечивается благодаря надежным оперативной системе и корпоративным мессенджерам", - сказал Шейкин.
Сенатор отметил, что вся информация хранится не на облачных хранилищах, а в "организациях-пользователях, в связи с чем есть понимание четкого физического контроля над ними".
Гендиректор ООО "Открытая мобильная платформа", которая занимается разработкой ОС "Аврора", Павел Эйгес рассказал РИА Новости, что в ближайшее время для этой операционной системы портируют (адаптируют – ред.) RuStore, СБПэй, приложения банка ВТБ, РЖД — известно, что и другие ведущие российские разработчики "всерьёз изучают вопрос портирования своих приложений на ОС "Аврора".
"Недавно на Rostelecom Tech Day было объявлено о выхода ОС "Аврора" 5-го поколения. В ближайшее время мы увидим, как все сервисы мобильной платформы Аврора и экосистема приложений и устройств также переедут на 5-е поколение платформы. Важной составляющей нового поколения являются интегрированные с ОС "Аврора" платежные сервисы НСПК и публичный магазин приложений RuStore. В следующем году мы увидим, как экосистема Аврора 5 продолжит свой динамичный рост: к ней подключатся новые партнеры, появятся новые приложения и устройства. Наша задача как разработчика операционной системы - оперативно, но обдуманно реагировать на рост экосистемы и помогать ей расти, именно на этом мы делаем основной акцент", - сказал Эйгес.
Он также добавил, что ОС "Аврора" изначально создавалась "как доверенная мобильная платформа для корпоративного применения".
"Защита в ОС Аврора строится на основе механизмов, объединенных в "прикладную эшелонированную безопасность". Также в данном вопросе важна не только надежность, но и доверие как к разработчику, так и к самому продукту. Можно смело сказать, что ОС Аврора и ее разработчик соответствуют требованиям по безопасности и надежности, что подтверждается как сертификатами ФСТЭК и ФСБ России, так и успешным опытом применения ОС "Аврора" в различных проектах", - заключил разработчик системы.
Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что в палате тестируют планшеты и смартфоны на отечественной ОС "Аврора", она защищена от утечки информации, однако приложения требуют доработки.