https://ria.ru/20231218/aborty-1916459541.html

В Совфеде высказались против запрета частным клиникам проводить аборты

В Совфеде высказались против запрета частным клиникам проводить аборты - РИА Новости, 18.12.2023

В Совфеде высказались против запрета частным клиникам проводить аборты

Проведение аборта можно сравнить с другим любым медицинским воздействием на человека, мы не можем регулировать для граждан разрешения на те или иные... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T12:50

2023-12-18T12:50

2023-12-18T20:51

общество

александр башкин

россия

совет федерации рф

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Проведение аборта можно сравнить с другим любым медицинским воздействием на человека, мы не можем регулировать для граждан разрешения на те или иные манипуляции, с абортами нужно бороться, но не запретами, а повышением грамотности, социальным путем, сказал РИА Новости сенатор, врач Александр Башкин.Любые проекты по ограничениям легальных абортов, в том числе в частных клиниках, требуют проработки, в комитете Госдумы по здоровью ведется работа по мониторингу принимаемых мер по профилактике абортов, сообщила журналистам пресс-служба комитета.Там отметили, что ранее комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства указал, что запрет проведения искусственного прерывания беременности частными медицинскими организациями может привести к серьезным последствиям, "таким как увеличение числа незаконных абортов, что может нести угрозу жизни и здоровью женщин". Позиция комитета ГД по здоровью есть в распоряжении РИА Новости."Аборт - это такое же медицинское воздействие, как масса других манипуляций. Мы не можем регулировать разрешения на те или иные манипуляции в различных видах клиник, исходя из каких-то социальных соображений. Чем отличается в частной клинике аборт от измерения давления", - сказал Башкин.Он подчеркнул, что с абортами нужно бороться, но "не запретами, а повышением грамотности, запрещая склонение к абортам, стимулируя женщин к социальной уверенности".По мнению законодателя, нужно решать этот вопрос, не оказывая давление на врачей, а грамотным политическим, логическим, социальным путем.

https://ria.ru/20231107/gd-1907814169.html

https://ria.ru/20231129/abort-1912708720.html

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общество, александр башкин, россия, совет федерации рф