https://ria.ru/20231217/zerno-1916306738.html
Патрушев назвал предварительные цифры экспорта зерна в 2023 году
Патрушев назвал предварительные цифры экспорта зерна в 2023 году - РИА Новости, 17.12.2023
Патрушев назвал предварительные цифры экспорта зерна в 2023 году
Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев рассчитывает, что объем экспорта зерна в этом сельхозгоду будет не менее 65 миллионов тонн, но цифра будет уточняться. РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T14:20
2023-12-17T14:20
2023-12-17T14:38
экономика
россия
дмитрий патрушев
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев рассчитывает, что объем экспорта зерна в этом сельхозгоду будет не менее 65 миллионов тонн, но цифра будет уточняться. "Объем сбора зерна вместе с новыми территориями у нас на сегодняшний день составляют более 153 миллионов тонн, но это пока в грязном весе", - сообщил Патрушев в кулуарах съезда "Единой России"."Цифра будет уточняться, посмотрим, каким темпом будут экспортировать. Но надеюсь, что не менее 65", - заявил министр журналистам, отвечая на вопрос о том, каков будет объем экспорта зерна в этом сельхозгоду. Поставки зерна на экспорт в 2022-2023 сельхозгоду (с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года) составили 60 миллионов тонн, из них пшеницы - около 47 миллионов тонн. Экспортный потенциал в текущем сезоне 2023-2024 (с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года) оценивается в 65 миллионов тонн.
https://ria.ru/20231217/zerno-1916303129.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, дмитрий патрушев, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Дмитрий Патрушев, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Патрушев назвал предварительные цифры экспорта зерна в 2023 году
Патрушев: объем экспорта зерна в 2023 году может составить не менее 65 млн тонн
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев рассчитывает, что объем экспорта зерна в этом сельхозгоду будет не менее 65 миллионов тонн, но цифра будет уточняться.
"Объем сбора зерна вместе с новыми территориями у нас на сегодняшний день составляют более 153 миллионов тонн, но это пока в грязном весе", - сообщил Патрушев в кулуарах съезда "Единой России".
"Цифра будет уточняться, посмотрим, каким темпом будут экспортировать. Но надеюсь, что не менее 65", - заявил министр журналистам, отвечая на вопрос о том, каков будет объем экспорта зерна в этом сельхозгоду.
Поставки зерна на экспорт в 2022-2023 сельхозгоду (с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года) составили 60 миллионов тонн, из них пшеницы - около 47 миллионов тонн. Экспортный потенциал в текущем сезоне 2023-2024 (с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года) оценивается в 65 миллионов тонн.
Патрушев ответил на вопрос о прогнозе по сбору зерна