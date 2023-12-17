https://ria.ru/20231217/zerno-1916306738.html

Патрушев назвал предварительные цифры экспорта зерна в 2023 году

Патрушев назвал предварительные цифры экспорта зерна в 2023 году - РИА Новости, 17.12.2023

Патрушев назвал предварительные цифры экспорта зерна в 2023 году

Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев рассчитывает, что объем экспорта зерна в этом сельхозгоду будет не менее 65 миллионов тонн, но цифра будет уточняться. РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T14:20

2023-12-17T14:20

2023-12-17T14:38

экономика

россия

дмитрий патрушев

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150791/75/1507917556_0:95:3304:1954_1920x0_80_0_0_128d002c6f712b9e2e1de78ac68a760b.jpg

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев рассчитывает, что объем экспорта зерна в этом сельхозгоду будет не менее 65 миллионов тонн, но цифра будет уточняться. "Объем сбора зерна вместе с новыми территориями у нас на сегодняшний день составляют более 153 миллионов тонн, но это пока в грязном весе", - сообщил Патрушев в кулуарах съезда "Единой России"."Цифра будет уточняться, посмотрим, каким темпом будут экспортировать. Но надеюсь, что не менее 65", - заявил министр журналистам, отвечая на вопрос о том, каков будет объем экспорта зерна в этом сельхозгоду. Поставки зерна на экспорт в 2022-2023 сельхозгоду (с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года) составили 60 миллионов тонн, из них пшеницы - около 47 миллионов тонн. Экспортный потенциал в текущем сезоне 2023-2024 (с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года) оценивается в 65 миллионов тонн.

https://ria.ru/20231217/zerno-1916303129.html

россия

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Ольга Фомченкова

экономика, россия, дмитрий патрушев, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)