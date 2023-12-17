https://ria.ru/20231217/yaytsa-1916301272.html
Патрушев рассказал о мерах по насыщению рынка яиц
Патрушев рассказал о мерах по насыщению рынка яиц - РИА Новости, 17.12.2023
Патрушев рассказал о мерах по насыщению рынка яиц
Процесс снятия импортных пошлин с ввозимых в Россию яиц практически завершился, заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев в кулуарах съезда "Единой... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T13:52
2023-12-17T13:52
2023-12-17T15:41
общество
итоги года с владимиром путиным
россия
дмитрий патрушев
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
азербайджан
турция
владимир путин
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Процесс снятия импортных пошлин с ввозимых в Россию яиц практически завершился, заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев в кулуарах съезда "Единой России"."В ближайшее время, уже на этой неделе, должны приехать яйца из Азербайджана. Буквально, думаю, недели через две-три пойдут яйца из Турции без соответствующей импортной пошлины, что позволит скорректировать нам цены" — сказал он.Как отметил глава ведомства, яйца — сезонный продукт, в это время их стоимость всегда возрастает."Тем не менее дальше должен сказаться сезонный фактор, и очень надеюсь, что после Нового года цены начнут снижаться", — добавил Патрушев.Как заявил Владимир Путин, рост цен объясняется тем, что спрос увеличился, а производство не выросло, к тому же вовремя не открыли импорт. Это был сбой в работе правительства, пояснил президент. Он выразил уверенность, что в скором времени ситуация улучшится, поскольку находится под пристальным вниманием Минсельхоза.Среди принимаемых мер — планы по наращиванию производства, расширение торговли яйцом напрямую от производителей, перевод птицефабрик и сетей на долгосрочные договоры поставок, а также беспошлинный импорт этой продукции.
https://ria.ru/20231215/dela-1916076195.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, итоги года с владимиром путиным, россия, дмитрий патрушев, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), азербайджан, турция, владимир путин, единая россия
Общество, Итоги года с Владимиром Путиным, Россия, Дмитрий Патрушев, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Азербайджан, Турция, Владимир Путин, Единая Россия
Патрушев рассказал о мерах по насыщению рынка яиц
Патрушев: снятие импортной пошлины с яиц позволит насытить рынок и снизить цены