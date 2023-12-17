https://ria.ru/20231217/vybory-1916345513.html

Совфед собрал группу для мониторинга попыток вмешательства в выборы

Совфед собрал группу для мониторинга попыток вмешательства в выборы - РИА Новости, 17.12.2023

Совфед собрал группу для мониторинга попыток вмешательства в выборы

В Совфеде была образована мониторинговая группа по отслеживанию попыток вмешательства в выборы президента РФ, сообщил РИА Новости глава комиссии Совфеда по... РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T18:40

2023-12-17T18:40

2023-12-17T19:59

политика

россия

андрей климов

совет федерации рф

единая россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/15/1866914667_0:127:2048:1279_1920x0_80_0_0_584f4849f5b1631e8b4653e1085f42cf.jpg

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. В Совфеде была образована мониторинговая группа по отслеживанию попыток вмешательства в выборы президента РФ, сообщил РИА Новости глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов."У нас с 8 числа, то есть, мы приняли решение об объявлении даты выборов - с этого момента по Конституции началась избирательная кампания. И сразу же на следующий день начала работу свою наша специализированная группа - мы ее называем мониторинговая группа - которая будет в постоянном режиме до подведения итогов выборов проводить мониторинг в рамках наших компетенций, компетенций нашей комиссии", - сказал он в беседе с корреспондентом РИА Новости в кулуарах съезда "Единой России".Формат оформления результатов работы мониторинговой группы остается пока что открытым вопросом, есть разные форматы, добавил сенатор."Когда-то в какие-то годы мы делали специальные дополнительные доклады - такое делалось в восемнадцатом году, был специальный доклад. То есть, разные есть формы. Бывает, мы даем большие пресс-конференции для того, чтобы обратить внимание общества, отдельных государственных структур и наших зарубежных партнеров на те или иные вызовы, с которыми нам приходится сталкиваться. Иногда мы используем методы партийной парламентской дипломатии - через наших партнеров пытаемся повлиять на тех, кто грубо нарушает и устав ООН, и российскую конституцию", - заключил Климов.Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года. ЦИК страны принял постановление, в соответствии с которым голосование будет длиться три дня - с 15 по 17 марта.

https://ria.ru/20231217/vybory-1916337952.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, андрей климов, совет федерации рф, единая россия