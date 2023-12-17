Совфед собрал группу для мониторинга попыток вмешательства в выборы
Сенатор Климов: СФ собрал группу для мониторинга попыток вмешательства в выборы
Совет Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. В Совфеде была образована мониторинговая группа по отслеживанию попыток вмешательства в выборы президента РФ, сообщил РИА Новости глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.
"У нас с 8 числа, то есть, мы приняли решение об объявлении даты выборов - с этого момента по Конституции началась избирательная кампания. И сразу же на следующий день начала работу свою наша специализированная группа - мы ее называем мониторинговая группа - которая будет в постоянном режиме до подведения итогов выборов проводить мониторинг в рамках наших компетенций, компетенций нашей комиссии", - сказал он в беседе с корреспондентом РИА Новости в кулуарах съезда "Единой России".
Формат оформления результатов работы мониторинговой группы остается пока что открытым вопросом, есть разные форматы, добавил сенатор.
"Когда-то в какие-то годы мы делали специальные дополнительные доклады - такое делалось в восемнадцатом году, был специальный доклад. То есть, разные есть формы. Бывает, мы даем большие пресс-конференции для того, чтобы обратить внимание общества, отдельных государственных структур и наших зарубежных партнеров на те или иные вызовы, с которыми нам приходится сталкиваться. Иногда мы используем методы партийной парламентской дипломатии - через наших партнеров пытаемся повлиять на тех, кто грубо нарушает и устав ООН, и российскую конституцию", - заключил Климов.
Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года. ЦИК страны принял постановление, в соответствии с которым голосование будет длиться три дня - с 15 по 17 марта.