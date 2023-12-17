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Совфед собрал группу для мониторинга попыток вмешательства в выборы - РИА Новости, 17.12.2023
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18:40 17.12.2023 (обновлено: 19:59 17.12.2023)
https://ria.ru/20231217/vybory-1916345513.html
Совфед собрал группу для мониторинга попыток вмешательства в выборы
Совфед собрал группу для мониторинга попыток вмешательства в выборы - РИА Новости, 17.12.2023
Совфед собрал группу для мониторинга попыток вмешательства в выборы
В Совфеде была образована мониторинговая группа по отслеживанию попыток вмешательства в выборы президента РФ, сообщил РИА Новости глава комиссии Совфеда по... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T18:40
2023-12-17T19:59
политика
россия
андрей климов
совет федерации рф
единая россия
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. В Совфеде была образована мониторинговая группа по отслеживанию попыток вмешательства в выборы президента РФ, сообщил РИА Новости глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов."У нас с 8 числа, то есть, мы приняли решение об объявлении даты выборов - с этого момента по Конституции началась избирательная кампания. И сразу же на следующий день начала работу свою наша специализированная группа - мы ее называем мониторинговая группа - которая будет в постоянном режиме до подведения итогов выборов проводить мониторинг в рамках наших компетенций, компетенций нашей комиссии", - сказал он в беседе с корреспондентом РИА Новости в кулуарах съезда "Единой России".Формат оформления результатов работы мониторинговой группы остается пока что открытым вопросом, есть разные форматы, добавил сенатор."Когда-то в какие-то годы мы делали специальные дополнительные доклады - такое делалось в восемнадцатом году, был специальный доклад. То есть, разные есть формы. Бывает, мы даем большие пресс-конференции для того, чтобы обратить внимание общества, отдельных государственных структур и наших зарубежных партнеров на те или иные вызовы, с которыми нам приходится сталкиваться. Иногда мы используем методы партийной парламентской дипломатии - через наших партнеров пытаемся повлиять на тех, кто грубо нарушает и устав ООН, и российскую конституцию", - заключил Климов.Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года. ЦИК страны принял постановление, в соответствии с которым голосование будет длиться три дня - с 15 по 17 марта.
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политика, россия, андрей климов, совет федерации рф, единая россия
Политика, Россия, Андрей Климов, Совет Федерации РФ, Единая Россия
Совфед собрал группу для мониторинга попыток вмешательства в выборы

Сенатор Климов: СФ собрал группу для мониторинга попыток вмешательства в выборы

© Фото : Совет Федерации/Eugene EgorovСовет Федерации
Совет Федерации - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
© Фото : Совет Федерации/Eugene Egorov
Совет Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. В Совфеде была образована мониторинговая группа по отслеживанию попыток вмешательства в выборы президента РФ, сообщил РИА Новости глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.
"У нас с 8 числа, то есть, мы приняли решение об объявлении даты выборов - с этого момента по Конституции началась избирательная кампания. И сразу же на следующий день начала работу свою наша специализированная группа - мы ее называем мониторинговая группа - которая будет в постоянном режиме до подведения итогов выборов проводить мониторинг в рамках наших компетенций, компетенций нашей комиссии", - сказал он в беседе с корреспондентом РИА Новости в кулуарах съезда "Единой России".
Формат оформления результатов работы мониторинговой группы остается пока что открытым вопросом, есть разные форматы, добавил сенатор.
"Когда-то в какие-то годы мы делали специальные дополнительные доклады - такое делалось в восемнадцатом году, был специальный доклад. То есть, разные есть формы. Бывает, мы даем большие пресс-конференции для того, чтобы обратить внимание общества, отдельных государственных структур и наших зарубежных партнеров на те или иные вызовы, с которыми нам приходится сталкиваться. Иногда мы используем методы партийной парламентской дипломатии - через наших партнеров пытаемся повлиять на тех, кто грубо нарушает и устав ООН, и российскую конституцию", - заключил Климов.
Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года. ЦИК страны принял постановление, в соответствии с которым голосование будет длиться три дня - с 15 по 17 марта.
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