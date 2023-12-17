https://ria.ru/20231217/vizit-1916346878.html

КНДР резко раскритиковала визит атомной подлодки США в Южную Корею

КНДР резко раскритиковала визит атомной подлодки США в Южную Корею - РИА Новости, 17.12.2023

КНДР резко раскритиковала визит атомной подлодки США в Южную Корею

Минобороны КНДР резко раскритиковало визит в Южную Корею атомной подводной лодки США, а также недавние договоренности двух стран по созданию общей "системы... РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T18:51

2023-12-17T18:51

2023-12-17T18:51

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южная корея

сша

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СЕУЛ, 17 дек – РИА Новости. Минобороны КНДР резко раскритиковало визит в Южную Корею атомной подводной лодки США, а также недавние договоренности двух стран по созданию общей "системы расширенного сдерживания" и включению ядерных тренировок в совместные военные учения, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК). Как говорится в заявлении представителя минобороны КНДР, США и Южная Корея "весь год" дестабилизировали ситуацию на Корейском полуострове своими "безумными" военными провокациями, в том числе размещением ядерных ударных средств и крупными военными учениями. Также Сеул и Вашингтон недавно обсудили общую ядерную стратегию и договорились включить ядерные операционные учения в более крупномасштабные совместные учения Ulchi Freedom Shield (UFS). "Любые попытки враждебных сил, нацеленные на применение ядерного оружия, столкнутся с превентивными и разрушительными контрмерами", - говорится в статье минобороны. Отмечается, что действия США и Южной Кореи являются "откровенным объявлением ядерной конфронтации" и демонстрируют, что применение ядерного оружия в случае конфликта с КНДР - это "установленный факт". В воскресенье атомная подводная лодка класса "Вирджиния" USS Missouri (SSN-780) пришла на военно-морскую базу в южнокорейском Пусане, а до этого, 22 ноября, подлодка USS Santa Fe (SSN-763) класса "Лос-Анджелес" посетила военно-морскую базу южнокорейского острова Чеджудо. Также 15 декабря США и "маньяки", как их называет ЦТАК, из Республики Корея провели второе заседание консультативной группы по ядерным вопросам (NCG), на котором договорились завершить разработку руководящих принципов планирования и применения общей ядерной стратегии к середине следующего года. Указанные принципы будут охватывать целый ряд вопросов, касающихся обмена конфиденциальной ядерной информацией, создания соответствующей системы безопасности, разработки процедур консультаций в случае ядерного кризиса, а также функционирования канала связи на уровне руководства двух стран в режиме реального времени. США также согласились предоставить "углубленное" обучение в ядерной сфере южнокорейским чиновникам в следующем году. В октябре 15 южнокорейских чиновников уже прошли обучение по ядерной политике, стратегии и планированию США. "Наши революционные вооруженные силы строго осуждают и опровергают безрассудное военное бесчинство США и военных гангстеров "Республики Корея", которые враждебными провокационными акциями против КНДР до конца года максимально обостряют ситуацию на Корейском полуострове и в районе вокруг него", - заявило минобороны КНДР. По словам министерства, в этом году США не раз перебрасывали на Корейский полуостров такие вооружения, как стратегические бомбардировщики и атомные субмарины, что ясно показывает, кто является "провокатором, односторонне нагнетающим военную напряженность" в регионе. В итоге из-за действий США и их союзников кризис ядерного столкновения на Корейском полуострове "с каждой секундой все больше становится вопросом времени", а не вероятностью. "Мы ни в коем случае не будем смотреть сложа руки на провокационные акции США, которые вопреки стремлению и чаянию международного сообщества даже в преддверии конца уходящего года и начала нового года опять перебрасывают ядерные стратегические средства на Корейский полуостров. Вооруженные силы КНДР будут последовательно нейтрализовывать попытки провокации ядерной войны со стороны США и их сателлитов, и тем верно выполнять свою конституционную обязанность по надежному обеспечению мира и безопасности на Корейском полуострове и в регионе, защите государственного суверенитета, территориальной целостности, прав и интересов народа", - подытожили военные.

https://ria.ru/20230817/koreya-1890498858.html

https://ria.ru/20230906/rossiya-1894393228.html

https://ria.ru/20230727/kndr-1886485817.html

корейский полуостров

южная корея

сша

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корейский полуостров, южная корея, сша, в мире