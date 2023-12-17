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В Хабаровском крае отловили тигра, беспокоившего жителей села - РИА Новости, 17.12.2023
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12:23 17.12.2023
https://ria.ru/20231217/tigr-1916292576.html
В Хабаровском крае отловили тигра, беспокоившего жителей села
В Хабаровском крае отловили тигра, беспокоившего жителей села - РИА Новости, 17.12.2023
В Хабаровском крае отловили тигра, беспокоившего жителей села
Краснокнижного амурского тигра, который из-за своей "конфликтности" не давал покоя жителям села Лермонтовка, отловили в Хабаровском крае, сообщил глава региона... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T12:23
2023-12-17T12:23
происшествия
михаил дегтярев
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ХАБАРОВСК, 17 дек - РИА Новости. Краснокнижного амурского тигра, который из-за своей "конфликтности" не давал покоя жителям села Лермонтовка, отловили в Хабаровском крае, сообщил глава региона Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале. "Конфликтный тигр отловлен в Бикинском районе Хабаровского края. Специалисты управления краевого охотхозяйства совместно со службой по охране животного мира и особо охраняемых природных территорий Хабаровского края обезвредили самца краснокнижного хищника, который не давал покоя жителям села Лермонтовка", - написал Дегтярев. По его словам, зверь в специальной клетке будет доставлен на осмотр ветеринарным врачам. После медицинского заключения судьба тигра решится в Росприроднадзоре. Обычно речь идет о реабилитации или выпуске в тайгу вдали от населенных пунктов. "Что касается других конфликтных ситуаций с тиграми, то управлением охотничьего хозяйства правительства Хабаровского края получено разрешение оперативно действовать сразу в нескольких районах: Вяземском, имени Лазо, Хабаровском, Нанайском и Бикинском и работать над каждым подобным случаем", - заключил глава региона. Ранее в воскресенье сообщалось о поимке еще одного тигра в другом регионе Дальнего Востока РФ - Приморском крае. Хищник загрыз собаку в селе Дмитриевка, а теперь отправится в центр реабилитации. В России насчитывается порядка 750 особей амурского (уссурийского) тигра, занесенных в Красные книги Международного союза охраны природы и РФ. Популяция за последние годы выросла примерно на 150 кошек. В России эти хищники обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей.
https://ria.ru/20230725/tigr-1886207172.html
https://ria.ru/20231108/tigr-1908152905.html
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происшествия, михаил дегтярев, международный союз охраны природы
Происшествия, Михаил Дегтярев, Международный союз охраны природы
В Хабаровском крае отловили тигра, беспокоившего жителей села

Дегтярев: тигра, беспокоившего жителей хабаровского села Лермонтовка, отловили

© ПУЛЕМЁТ ДЕГТЯРЁВА Z/TelegramАмурский тигр, отловленный в Хабаровском крае
Амурский тигр, отловленный в Хабаровском крае
© ПУЛЕМЁТ ДЕГТЯРЁВА Z/Telegram
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 17 дек - РИА Новости. Краснокнижного амурского тигра, который из-за своей "конфликтности" не давал покоя жителям села Лермонтовка, отловили в Хабаровском крае, сообщил глава региона Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале.
"Конфликтный тигр отловлен в Бикинском районе Хабаровского края. Специалисты управления краевого охотхозяйства совместно со службой по охране животного мира и особо охраняемых природных территорий Хабаровского края обезвредили самца краснокнижного хищника, который не давал покоя жителям села Лермонтовка", - написал Дегтярев.
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По его словам, зверь в специальной клетке будет доставлен на осмотр ветеринарным врачам. После медицинского заключения судьба тигра решится в Росприроднадзоре. Обычно речь идет о реабилитации или выпуске в тайгу вдали от населенных пунктов.
"Что касается других конфликтных ситуаций с тиграми, то управлением охотничьего хозяйства правительства Хабаровского края получено разрешение оперативно действовать сразу в нескольких районах: Вяземском, имени Лазо, Хабаровском, Нанайском и Бикинском и работать над каждым подобным случаем", - заключил глава региона.
Ранее в воскресенье сообщалось о поимке еще одного тигра в другом регионе Дальнего Востока РФ - Приморском крае. Хищник загрыз собаку в селе Дмитриевка, а теперь отправится в центр реабилитации.
В России насчитывается порядка 750 особей амурского (уссурийского) тигра, занесенных в Красные книги Международного союза охраны природы и РФ. Популяция за последние годы выросла примерно на 150 кошек. В России эти хищники обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей.
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ПроисшествияМихаил ДегтяревМеждународный союз охраны природы
 
 
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