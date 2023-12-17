В Хабаровском крае отловили тигра, беспокоившего жителей села
Дегтярев: тигра, беспокоившего жителей хабаровского села Лермонтовка, отловили
ХАБАРОВСК, 17 дек - РИА Новости. Краснокнижного амурского тигра, который из-за своей "конфликтности" не давал покоя жителям села Лермонтовка, отловили в Хабаровском крае, сообщил глава региона Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале.
"Конфликтный тигр отловлен в Бикинском районе Хабаровского края. Специалисты управления краевого охотхозяйства совместно со службой по охране животного мира и особо охраняемых природных территорий Хабаровского края обезвредили самца краснокнижного хищника, который не давал покоя жителям села Лермонтовка", - написал Дегтярев.
По его словам, зверь в специальной клетке будет доставлен на осмотр ветеринарным врачам. После медицинского заключения судьба тигра решится в Росприроднадзоре. Обычно речь идет о реабилитации или выпуске в тайгу вдали от населенных пунктов.
"Что касается других конфликтных ситуаций с тиграми, то управлением охотничьего хозяйства правительства Хабаровского края получено разрешение оперативно действовать сразу в нескольких районах: Вяземском, имени Лазо, Хабаровском, Нанайском и Бикинском и работать над каждым подобным случаем", - заключил глава региона.
Ранее в воскресенье сообщалось о поимке еще одного тигра в другом регионе Дальнего Востока РФ - Приморском крае. Хищник загрыз собаку в селе Дмитриевка, а теперь отправится в центр реабилитации.
В России насчитывается порядка 750 особей амурского (уссурийского) тигра, занесенных в Красные книги Международного союза охраны природы и РФ. Популяция за последние годы выросла примерно на 150 кошек. В России эти хищники обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей.