https://ria.ru/20231217/tigr-1916292576.html

В Хабаровском крае отловили тигра, беспокоившего жителей села

В Хабаровском крае отловили тигра, беспокоившего жителей села - РИА Новости, 17.12.2023

В Хабаровском крае отловили тигра, беспокоившего жителей села

Краснокнижного амурского тигра, который из-за своей "конфликтности" не давал покоя жителям села Лермонтовка, отловили в Хабаровском крае, сообщил глава региона... РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T12:23

2023-12-17T12:23

2023-12-17T12:23

происшествия

михаил дегтярев

международный союз охраны природы

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ХАБАРОВСК, 17 дек - РИА Новости. Краснокнижного амурского тигра, который из-за своей "конфликтности" не давал покоя жителям села Лермонтовка, отловили в Хабаровском крае, сообщил глава региона Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале. "Конфликтный тигр отловлен в Бикинском районе Хабаровского края. Специалисты управления краевого охотхозяйства совместно со службой по охране животного мира и особо охраняемых природных территорий Хабаровского края обезвредили самца краснокнижного хищника, который не давал покоя жителям села Лермонтовка", - написал Дегтярев. По его словам, зверь в специальной клетке будет доставлен на осмотр ветеринарным врачам. После медицинского заключения судьба тигра решится в Росприроднадзоре. Обычно речь идет о реабилитации или выпуске в тайгу вдали от населенных пунктов. "Что касается других конфликтных ситуаций с тиграми, то управлением охотничьего хозяйства правительства Хабаровского края получено разрешение оперативно действовать сразу в нескольких районах: Вяземском, имени Лазо, Хабаровском, Нанайском и Бикинском и работать над каждым подобным случаем", - заключил глава региона. Ранее в воскресенье сообщалось о поимке еще одного тигра в другом регионе Дальнего Востока РФ - Приморском крае. Хищник загрыз собаку в селе Дмитриевка, а теперь отправится в центр реабилитации. В России насчитывается порядка 750 особей амурского (уссурийского) тигра, занесенных в Красные книги Международного союза охраны природы и РФ. Популяция за последние годы выросла примерно на 150 кошек. В России эти хищники обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей.

https://ria.ru/20230725/tigr-1886207172.html

https://ria.ru/20231108/tigr-1908152905.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, михаил дегтярев, международный союз охраны природы