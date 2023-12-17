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В Приморье отловили тигра, который загрыз собаку - РИА Новости, 17.12.2023
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11:57 17.12.2023
https://ria.ru/20231217/tigr-1916289529.html
В Приморье отловили тигра, который загрыз собаку
В Приморье отловили тигра, который загрыз собаку - РИА Новости, 17.12.2023
В Приморье отловили тигра, который загрыз собаку
Краснокнижного амурского тигра, который загрыз собаку в селе в Приморье, отловили и отправили на обследование в центр реабилитации, сообщается в Telegram-канале РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T11:57
2023-12-17T11:57
происшествия
хабаровский край
амурская область
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ВЛАДИВОСТОК, 17 дек - РИА Новости. Краснокнижного амурского тигра, который загрыз собаку в селе в Приморье, отловили и отправили на обследование в центр реабилитации, сообщается в Telegram-канале краевого министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира. Ранее, как сообщалось, в соцсетях распространилась информация о том, что в приморском селе амурский тигр якобы загрыз несколько собак. В центре "Амурский тигр" эту информацию опровергли, подтвердив один случай в селе Дмитриевка. По данным центра, инцидент произошёл 8 декабря: около пяти часов утра мужчина, услышав шорох во дворе, вышел из дома на окраине села и увидел тигра. Хищник убежал, завидев человека. Инспектор охотнадзора прибыл в 6 утра, выяснилось, что тигр загрыз собаку. Специалисты охотнадзора дежурили в селе до воскресенья, 10 декабря, но хищник не появился. В центре информировали, что у тигра травма лапы, его отловят. "В ночь на воскресенье, 17 декабря, в районе приморского села Дмитриевка был пойман амурский тигр, который в начале декабря проявил несколько эпизодов конфликтного поведения, задавив... собак... Пойманным тигром оказался самец весом 150-170 килограммов", - говорится в сообщении. По данным минлесхоза региона, решение об отлове краснокнижного хищника приняли совместно со специалистами центра "Амурский тигр" после того, как выяснилось, что зверя не удаётся отогнать от населённого пункта. Специалисты Госохотнадзора установили на территории, где появлялся хищник, несколько фотоловушек для наблюдения за животным и понимания осо6енностей его поведения. Краснокнижного зверя доставили в центр реабилитации амурских тигров и других редких животных (МРОО "Центр "Тигр"), после осмотра ветеринары примут решение о дальнейшей судьбе животного. "Если тигр здоров и может самостоятельно охотиться, то его скорее всего выпустят в малонаселенной местности с богатой кормовой базой на территории ареала амурского тигра. Если состояние здоровья хищника не позволит это сделать, тигр продолжит жизнь в неволе", - добавили в краевом минлесхозе. Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области, Еврейской автономной области. По результатам сплошного учета, в России обитают порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.
https://ria.ru/20231204/sk-1913619958.html
https://ria.ru/20230630/tigr-1881347642.html
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хабаровский край
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происшествия, хабаровский край, амурская область
Происшествия, Хабаровский край, Амурская область
В Приморье отловили тигра, который загрыз собаку

В Приморье отловили амурского тигра, который загрыз собаку в селе Дмитриевка

© Фото : Минлесхоз Приморья/TelegramАмурский тигр, отловленный и отправленный на обследование в центр реабилитации в Приморье
Амурский тигр, отловленный и отправленный на обследование в центр реабилитации в Приморье - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
© Фото : Минлесхоз Приморья/Telegram
Амурский тигр, отловленный и отправленный на обследование в центр реабилитации в Приморье
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ВЛАДИВОСТОК, 17 дек - РИА Новости. Краснокнижного амурского тигра, который загрыз собаку в селе в Приморье, отловили и отправили на обследование в центр реабилитации, сообщается в Telegram-канале краевого министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира.
Ранее, как сообщалось, в соцсетях распространилась информация о том, что в приморском селе амурский тигр якобы загрыз несколько собак. В центре "Амурский тигр" эту информацию опровергли, подтвердив один случай в селе Дмитриевка. По данным центра, инцидент произошёл 8 декабря: около пяти часов утра мужчина, услышав шорох во дворе, вышел из дома на окраине села и увидел тигра. Хищник убежал, завидев человека. Инспектор охотнадзора прибыл в 6 утра, выяснилось, что тигр загрыз собаку. Специалисты охотнадзора дежурили в селе до воскресенья, 10 декабря, но хищник не появился. В центре информировали, что у тигра травма лапы, его отловят.
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"В ночь на воскресенье, 17 декабря, в районе приморского села Дмитриевка был пойман амурский тигр, который в начале декабря проявил несколько эпизодов конфликтного поведения, задавив... собак... Пойманным тигром оказался самец весом 150-170 килограммов", - говорится в сообщении.
По данным минлесхоза региона, решение об отлове краснокнижного хищника приняли совместно со специалистами центра "Амурский тигр" после того, как выяснилось, что зверя не удаётся отогнать от населённого пункта. Специалисты Госохотнадзора установили на территории, где появлялся хищник, несколько фотоловушек для наблюдения за животным и понимания осо6енностей его поведения.
Краснокнижного зверя доставили в центр реабилитации амурских тигров и других редких животных (МРОО "Центр "Тигр"), после осмотра ветеринары примут решение о дальнейшей судьбе животного.
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"Если тигр здоров и может самостоятельно охотиться, то его скорее всего выпустят в малонаселенной местности с богатой кормовой базой на территории ареала амурского тигра. Если состояние здоровья хищника не позволит это сделать, тигр продолжит жизнь в неволе", - добавили в краевом минлесхозе.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области, Еврейской автономной области. По результатам сплошного учета, в России обитают порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.
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