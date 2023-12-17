"Это конец". Слова фон дер Ляйен об Украине вызвали шок в Германии
Немецкий бизнесмен Дотком обвинил фон дер Ляйен в разрушении ЕС из-за Украины
© iStock.com / ANATOLII STEPANOVПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
© iStock.com / ANATOLII STEPANOV
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен приближает разрушение Евросоюза своими заявлениями об Украине, написал немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети X.
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"Запомните этот момент, когда Европейский союз разрушили из-за Украины, государства, не входящего в ЕС. Страны согласились вступить в ЕС, пообещав единогласие при принятии всех важных решений. Это обещание теперь нарушается. Это конец Европейского союза", — заявил он.
Так Ким Дотком прокомментировал заявление фон дер Ляйен о необходимости выработать "альтернативу", при которой не потребуется одобрение всех 27 стран объединения для решения вопросов Евросоюза.
Ранее лидеры стран ЕС приняли решение начать переговоры о членстве Украины и Молдавии, а также предоставили статус страны-кандидата Грузии. Источник в Брюсселе сообщил, что венгерский премьер Виктор Орбан "временно отлучился из зала, где прошло голосование".
Сам Орбан позднее заявил, что его страна не изменила свою позицию и не будет разделять с другими странами "это плохое решение". По его словам, сейчас Будапешт ничего не теряет, а в будущем еще 75 раз сможет остановить процесс приема Украины.