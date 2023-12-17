https://ria.ru/20231217/sdelka-1916309237.html

Россия не заинтересована в продлении зерновой сделки, заявил Минсельхоз

Россия не заинтересована в продлении зерновой сделки, заявил Минсельхоз - РИА Новости, 17.12.2023

Россия не заинтересована в продлении зерновой сделки, заявил Минсельхоз

Россия не заинтересована в продлении зерновой сделки, объемы экспорта зерна с учетом сворачивания зерновой сделки не упали, а несколько выросли, заявил министр... РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T14:41

2023-12-17T14:41

2023-12-17T14:53

экономика

россия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

дмитрий патрушев

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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Россия не заинтересована в продлении зерновой сделки, объемы экспорта зерна с учетом сворачивания зерновой сделки не упали, а несколько выросли, заявил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев."У нас объемы экспорта зерна с учетом сворачивания зерновой сделки ни в коем случае не упали, а даже несколько выросли. Уже, по данным на середину декабря, в этом сельхозгоду было экспортировано более 30 миллионов тонн, это больше, чем за аналогичную дату в прошлом году", - сообщил Патрушев на вопрос, заинтересована ли Россия в возобновлении переговоров по зерновой сделке.Министр отметил, что в большей степени это политическое решение, но Россия продолжит экспортировать свое зерно, поскольку оно имеет своего покупателя."Мы не заинтересованы в продлении зерновой сделки", - добавил глава ведомства.

https://ria.ru/20231106/sdelka-1907663521.html

https://ria.ru/20231211/sdelka-1914992901.html

россия

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экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), дмитрий патрушев