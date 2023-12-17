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Россия не заинтересована в продлении зерновой сделки, заявил Минсельхоз - РИА Новости, 17.12.2023
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14:41 17.12.2023 (обновлено: 14:53 17.12.2023)
https://ria.ru/20231217/sdelka-1916309237.html
Россия не заинтересована в продлении зерновой сделки, заявил Минсельхоз
Россия не заинтересована в продлении зерновой сделки, заявил Минсельхоз - РИА Новости, 17.12.2023
Россия не заинтересована в продлении зерновой сделки, заявил Минсельхоз
Россия не заинтересована в продлении зерновой сделки, объемы экспорта зерна с учетом сворачивания зерновой сделки не упали, а несколько выросли, заявил министр... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T14:41
2023-12-17T14:53
экономика
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
дмитрий патрушев
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Россия не заинтересована в продлении зерновой сделки, объемы экспорта зерна с учетом сворачивания зерновой сделки не упали, а несколько выросли, заявил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев."У нас объемы экспорта зерна с учетом сворачивания зерновой сделки ни в коем случае не упали, а даже несколько выросли. Уже, по данным на середину декабря, в этом сельхозгоду было экспортировано более 30 миллионов тонн, это больше, чем за аналогичную дату в прошлом году", - сообщил Патрушев на вопрос, заинтересована ли Россия в возобновлении переговоров по зерновой сделке.Министр отметил, что в большей степени это политическое решение, но Россия продолжит экспортировать свое зерно, поскольку оно имеет своего покупателя."Мы не заинтересованы в продлении зерновой сделки", - добавил глава ведомства.
https://ria.ru/20231106/sdelka-1907663521.html
https://ria.ru/20231211/sdelka-1914992901.html
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экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), дмитрий патрушев
Экономика, Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Дмитрий Патрушев
Россия не заинтересована в продлении зерновой сделки, заявил Минсельхоз

Патрушев: Россия не заинтересована в продлении зерновой сделки

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкУборка урожая пшеницы
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Россия не заинтересована в продлении зерновой сделки, объемы экспорта зерна с учетом сворачивания зерновой сделки не упали, а несколько выросли, заявил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев.
"У нас объемы экспорта зерна с учетом сворачивания зерновой сделки ни в коем случае не упали, а даже несколько выросли. Уже, по данным на середину декабря, в этом сельхозгоду было экспортировано более 30 миллионов тонн, это больше, чем за аналогичную дату в прошлом году", - сообщил Патрушев на вопрос, заинтересована ли Россия в возобновлении переговоров по зерновой сделке.
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Министр отметил, что в большей степени это политическое решение, но Россия продолжит экспортировать свое зерно, поскольку оно имеет своего покупателя.
"Мы не заинтересованы в продлении зерновой сделки", - добавил глава ведомства.
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ЭкономикаРоссияМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Дмитрий Патрушев
 
 
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