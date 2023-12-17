https://ria.ru/20231217/sanktsii-1916266007.html

В МИД заявили, что передают ООН данные по соблюдению санкций против КНДР

В МИД заявили, что передают ООН данные по соблюдению санкций против КНДР - РИА Новости, 17.12.2023

В МИД заявили, что передают ООН данные по соблюдению санкций против КНДР

Россия в контактах с экспертами ООН, которые занимаются отслеживанием возможных нарушений санкций СБ ООН в отношении Пхеньяна, опровергает вбросы о том, что... РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T07:19

2023-12-17T07:19

2023-12-17T07:19

россия

пхеньян

москва

петр ильичев

оон

в мире

кндр (северная корея)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155299/06/1552990657_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1c9371e91e65c2f993c505a79da81236.jpg

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Россия в контактах с экспертами ООН, которые занимаются отслеживанием возможных нарушений санкций СБ ООН в отношении Пхеньяна, опровергает вбросы о том, что Москва нарушает санкции, предоставляя им проверенные данные, заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев. "Терпеливо разъясняем наши подходы к ситуации вокруг Корейского полуострова, которая усиленно нагнетается стараниями одного государства и его союзников. Взаимодействуем с ооновскими экспертами, уполномоченными отслеживать возможные нарушения санкций. В ходе этих контактов опровергаем на основе проверенных данных разнообразные домыслы. При этом твёрдо намерены продолжать развивать традиционные отношения дружбы и сотрудничества с КНДР в областях, на которые не распространяются ограничения", - сказал Ильичев, отвечая на вопрос, планирует ли РФ предоставить в санкционный комитет ООН данные, которые могли бы развеять подозрения ряда стран в том, что РФ и КНДР нарушают санкции СБ ООН. По словам Ильичева, Россия ответственно относится к своим международным обязательствам. "Спекуляциями занимаются те, кто зациклен на задаче дискредитации нашей страны. Для её выполнения, видимо, все средства хороши. Бездоказательные информационные вбросы – одно из основных. Их генератором чаще всего является, как принято выражаться в ООН, "одно государство". Даже не искушённым в политике людям ясно, что скрывается под этой словесной формулой", - добавил Ильичев. Ранее в Сеуле заявляли, что Россия якобы могла помочь КНДР доработать системы двигателя для своей ракеты-носителя, чтобы запустить военный разведывательный спутник. В середине декабря США ввели санкции против группы компаний, физических лиц и морских судов, которые якобы завозят в Россию оружие из Китая и боеприпасы из КНДР, сообщили министерство финансов и госдепартамент. В октябре координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби выступил с бездоказательным утверждением, что КНДР якобы за последние недели поставила России более тысячи контейнеров с вооружениями и боеприпасами для последующего применения на Украине. При этом никаких доказательств своих слов он не привел. В свою очередь, посол по особым поручениям МИД РФ Олег Бурмистров в интервью РИА Новости заявил, что Россия как ответственный член мирового сообщества строго придерживается своих международных обязательств в отношении Пхеньяна по линии Совета безопасности ООН.

https://ria.ru/20231217/rezolyutsiya-1916265738.html

россия

пхеньян

москва

кндр (северная корея)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, пхеньян, москва, петр ильичев, оон, в мире, кндр (северная корея)