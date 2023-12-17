В МИД заявили, что передают ООН данные по соблюдению санкций против КНДР
МИД: Россия передает ООН данные, опровергающие нарушение санкций против КНДР
Флаги России и КНДР. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Россия в контактах с экспертами ООН, которые занимаются отслеживанием возможных нарушений санкций СБ ООН в отношении Пхеньяна, опровергает вбросы о том, что Москва нарушает санкции, предоставляя им проверенные данные, заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев.
«
"Терпеливо разъясняем наши подходы к ситуации вокруг Корейского полуострова, которая усиленно нагнетается стараниями одного государства и его союзников. Взаимодействуем с ооновскими экспертами, уполномоченными отслеживать возможные нарушения санкций. В ходе этих контактов опровергаем на основе проверенных данных разнообразные домыслы. При этом твёрдо намерены продолжать развивать традиционные отношения дружбы и сотрудничества с КНДР в областях, на которые не распространяются ограничения", - сказал Ильичев, отвечая на вопрос, планирует ли РФ предоставить в санкционный комитет ООН данные, которые могли бы развеять подозрения ряда стран в том, что РФ и КНДР нарушают санкции СБ ООН.
По словам Ильичева, Россия ответственно относится к своим международным обязательствам.
"Спекуляциями занимаются те, кто зациклен на задаче дискредитации нашей страны. Для её выполнения, видимо, все средства хороши. Бездоказательные информационные вбросы – одно из основных. Их генератором чаще всего является, как принято выражаться в ООН, "одно государство". Даже не искушённым в политике людям ясно, что скрывается под этой словесной формулой", - добавил Ильичев.
Ранее в Сеуле заявляли, что Россия якобы могла помочь КНДР доработать системы двигателя для своей ракеты-носителя, чтобы запустить военный разведывательный спутник. В середине декабря США ввели санкции против группы компаний, физических лиц и морских судов, которые якобы завозят в Россию оружие из Китая и боеприпасы из КНДР, сообщили министерство финансов и госдепартамент.
В октябре координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби выступил с бездоказательным утверждением, что КНДР якобы за последние недели поставила России более тысячи контейнеров с вооружениями и боеприпасами для последующего применения на Украине. При этом никаких доказательств своих слов он не привел. В свою очередь, посол по особым поручениям МИД РФ Олег Бурмистров в интервью РИА Новости заявил, что Россия как ответственный член мирового сообщества строго придерживается своих международных обязательств в отношении Пхеньяна по линии Совета безопасности ООН.