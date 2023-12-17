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Сальдо рассказал о мародерстве и грабеже в подконтрольном Украине Херсоне
Сальдо рассказал о мародерстве и грабеже в подконтрольном Украине Херсоне - РИА Новости, 17.12.2023
Сальдо рассказал о мародерстве и грабеже в подконтрольном Украине Херсоне
Город Херсон, временно оккупированный украинскими войсками, стал местом для мародерства и грабежа, а назначенная Киевом администрация даже не находится в... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T12:33
2023-12-17T12:33
2023-12-17T12:33
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Город Херсон, временно оккупированный украинскими войсками, стал местом для мародерства и грабежа, а назначенная Киевом администрация даже не находится в городе, заявил в интервью РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "Плохо живут, очень плохо живут… Все то, что сейчас там происходит, это место для мародерства и грабежа для украинских военных, но они в меньшей степени этим занимаются, а в большей степени - мародеры и мошенники, которые приезжают для того, чтобы зайти в дома", - рассказал Сальдо. На сегодняшний день в Херсоне, сообщил он, остались порядка 60-80 тысяч жителей, тогда как раньше там проживало 340 тысяч человек. "Марионеточного управленческого персонала в Херсоне нет, они там вещают, эти гауляйтеры, якобы как назначенные главы администраций, что они в Херсоне - они не в Херсоне, они приезжают в Херсон и уезжают. То есть они там даже не находятся, они не управляют городским хозяйством, они ничего не делают для того, чтобы жители ощущали себя хотя бы каким-то образом защищенными властью. То есть, можно сказать, что это "серая" зона. А в "серой" зоне всегда плохо живется", - подчеркнул Сальдо.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсон, Киев, Херсонская область , Владимир Сальдо
Сальдо рассказал о мародерстве и грабеже в подконтрольном Украине Херсоне
Сальдо: Херсон стал местом для мародерства и грабежа, администрации там нет