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Сальдо рассказал о мародерстве и грабеже в подконтрольном Украине Херсоне - РИА Новости, 17.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:33 17.12.2023
https://ria.ru/20231217/saldo-1916293318.html
Сальдо рассказал о мародерстве и грабеже в подконтрольном Украине Херсоне
Сальдо рассказал о мародерстве и грабеже в подконтрольном Украине Херсоне - РИА Новости, 17.12.2023
Сальдо рассказал о мародерстве и грабеже в подконтрольном Украине Херсоне
Город Херсон, временно оккупированный украинскими войсками, стал местом для мародерства и грабежа, а назначенная Киевом администрация даже не находится в... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T12:33
2023-12-17T12:33
специальная военная операция на украине
в мире
херсон
киев
херсонская область
владимир сальдо
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Город Херсон, временно оккупированный украинскими войсками, стал местом для мародерства и грабежа, а назначенная Киевом администрация даже не находится в городе, заявил в интервью РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "Плохо живут, очень плохо живут… Все то, что сейчас там происходит, это место для мародерства и грабежа для украинских военных, но они в меньшей степени этим занимаются, а в большей степени - мародеры и мошенники, которые приезжают для того, чтобы зайти в дома", - рассказал Сальдо. На сегодняшний день в Херсоне, сообщил он, остались порядка 60-80 тысяч жителей, тогда как раньше там проживало 340 тысяч человек. "Марионеточного управленческого персонала в Херсоне нет, они там вещают, эти гауляйтеры, якобы как назначенные главы администраций, что они в Херсоне - они не в Херсоне, они приезжают в Херсон и уезжают. То есть они там даже не находятся, они не управляют городским хозяйством, они ничего не делают для того, чтобы жители ощущали себя хотя бы каким-то образом защищенными властью. То есть, можно сказать, что это "серая" зона. А в "серой" зоне всегда плохо живется", - подчеркнул Сальдо.
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в мире, херсон, киев, херсонская область , владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсон, Киев, Херсонская область , Владимир Сальдо
Сальдо рассказал о мародерстве и грабеже в подконтрольном Украине Херсоне

Сальдо: Херсон стал местом для мародерства и грабежа, администрации там нет

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкВладимир Сальдо
Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Владимир Сальдо. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Город Херсон, временно оккупированный украинскими войсками, стал местом для мародерства и грабежа, а назначенная Киевом администрация даже не находится в городе, заявил в интервью РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«
"Плохо живут, очень плохо живут… Все то, что сейчас там происходит, это место для мародерства и грабежа для украинских военных, но они в меньшей степени этим занимаются, а в большей степени - мародеры и мошенники, которые приезжают для того, чтобы зайти в дома", - рассказал Сальдо.
На сегодняшний день в Херсоне, сообщил он, остались порядка 60-80 тысяч жителей, тогда как раньше там проживало 340 тысяч человек.
"Марионеточного управленческого персонала в Херсоне нет, они там вещают, эти гауляйтеры, якобы как назначенные главы администраций, что они в Херсоне - они не в Херсоне, они приезжают в Херсон и уезжают. То есть они там даже не находятся, они не управляют городским хозяйством, они ничего не делают для того, чтобы жители ощущали себя хотя бы каким-то образом защищенными властью. То есть, можно сказать, что это "серая" зона. А в "серой" зоне всегда плохо живется", - подчеркнул Сальдо.
Жительница Херсона о грабежах со стороны украинских военных - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонКиевХерсонская областьВладимир Сальдо
 
 
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