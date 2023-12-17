https://ria.ru/20231217/rvsn-1916252019.html

Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем РВСН

Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем РВСН - РИА Новости, 17.12.2023

Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем РВСН

Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Ракетных войск стратегического назначения, он отметил, что этот род войск... РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T00:08

2023-12-17T00:08

2023-12-17T00:08

безопасность

россия

сергей шойгу

ракетные войска стратегического назначения

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Ракетных войск стратегического назначения, он отметил, что этот род войск остаётся надежной защитой страны от внешних угроз, гарантом национальной безопасности и стратегической стабильности. День РВСН отмечается в России 17 декабря. "Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики и мичманы, офицеры! Уважаемые ученые, конструкторы и работники оборонно-промышленного комплекса! Дорогие ветераны!... Уважаемые товарищи! Поздравляю всех с праздником и благодарю за добросовестную службу! Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, дальнейших успехов на благо Отечества!", - говорится в соответствующем приказе министра, опубликованном военным ведомством. "С момента своего создания РВСН остаются надежной защитой Родины от внешних угроз, гарантом национальной безопасности и стратегической стабильности", - добавил Шойгу. Он подчеркнул, что сегодня на вооружении РВСН находятся уникальные, не имеющие аналогов стратегические ракетные комплексы, обладающие высокой боевой готовностью и управляемостью. Министр также отметил отличную профессиональную подготовку, ответственность и дисциплинированность личного состава РВСН, которые позволяют этому роду войск "успешно осваивать современное вооружение, непрерывно нести боевое дежурство, быть в готовности к немедленному выполнению поставленных задач, эффективно действовать в любых условиях обстановки".

https://ria.ru/20231216/rakety-1916137256.html

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безопасность, россия, сергей шойгу, ракетные войска стратегического назначения