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Съезд ЕР единогласно поддержал кандидатуру Путина на выборах президента - РИА Новости, 17.12.2023
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16:10 17.12.2023 (обновлено: 16:48 17.12.2023)
https://ria.ru/20231217/putin-1916322351.html
Съезд ЕР единогласно поддержал кандидатуру Путина на выборах президента
Съезд ЕР единогласно поддержал кандидатуру Путина на выборах президента - РИА Новости, 17.12.2023
Съезд ЕР единогласно поддержал кандидатуру Путина на выборах президента
Съезд "Единой России" единогласно поддержал кандидатуру Путина на выборах президента, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T16:10
2023-12-17T16:48
политика
единая россия
владимир путин
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Съезд "Единой России" единогласно поддержал кандидатуру Путина на выборах президента, передает корреспондент РИА Новости."Ставлю на голосование предложение поддержать выдвижение Владимира Владимировича Путина кандидатом на должность президента Российской Федерации на выборах, назначенных на 17 марта 2024 года. Голосование по этому вопросу открытое", — сказал председатель партии Дмитрий Медведев и попросил проголосовать.Съезд поддержал это предложение единогласно.Путин на прошлой неделе объявил о своем участии в выборах президента. До этого его четырежды избирали на высший государственный пост: в 2000, 2004, 2012 и 2018 годах. После принятия поправок к конституции он получил право выставить свою кандидатуру и в 2024 году.Накануне стало известно, что действующий глава государства пойдет на выборы в качестве самовыдвиженца. "Единая Россия" будет помогать в предвыборной кампании и сборе подписей вместе с "Народным фронтом".Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года. ЦИК принял постановление, в соответствии с которым голосование продлится три дня — с 15 по 17 марта.
https://ria.ru/20231217/putin-1916322075.html
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политика, единая россия, владимир путин
Политика, Единая Россия, Владимир Путин
Съезд ЕР единогласно поддержал кандидатуру Путина на выборах президента

Съезд ЕР единогласно поддержал кандидатуру Путина на выборах президента РФ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Съезд "Единой России" единогласно поддержал кандидатуру Путина на выборах президента, передает корреспондент РИА Новости.
"Ставлю на голосование предложение поддержать выдвижение Владимира Владимировича Путина кандидатом на должность президента Российской Федерации на выборах, назначенных на 17 марта 2024 года. Голосование по этому вопросу открытое", — сказал председатель партии Дмитрий Медведев и попросил проголосовать.
Дмитрий Медведев на пленарном заседании XXI съезда Всероссийской политической партии Единая Россия. 17 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
Медведев рассказал, какой должна стать победа президента России на выборах
Вчера, 16:08
Съезд поддержал это предложение единогласно.
Путин на прошлой неделе объявил о своем участии в выборах президента. До этого его четырежды избирали на высший государственный пост: в 2000, 2004, 2012 и 2018 годах. После принятия поправок к конституции он получил право выставить свою кандидатуру и в 2024 году.
Накануне стало известно, что действующий глава государства пойдет на выборы в качестве самовыдвиженца. "Единая Россия" будет помогать в предвыборной кампании и сборе подписей вместе с "Народным фронтом".
Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года. ЦИК принял постановление, в соответствии с которым голосование продлится три дня — с 15 по 17 марта.
Президент России Владимир Путин встретился с главами думских фракций - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
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15 декабря, 21:55
 
ПолитикаЕдиная РоссияВладимир Путин
 
 
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