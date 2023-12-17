https://ria.ru/20231217/putin-1916322351.html

Съезд ЕР единогласно поддержал кандидатуру Путина на выборах президента

Съезд ЕР единогласно поддержал кандидатуру Путина на выборах президента - РИА Новости, 17.12.2023

Съезд ЕР единогласно поддержал кандидатуру Путина на выборах президента

Съезд "Единой России" единогласно поддержал кандидатуру Путина на выборах президента, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T16:10

2023-12-17T16:10

2023-12-17T16:48

политика

единая россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915873701_0:275:3150:2047_1920x0_80_0_0_fef3b9f30743aa9d4498cfa83ce8640b.jpg

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Съезд "Единой России" единогласно поддержал кандидатуру Путина на выборах президента, передает корреспондент РИА Новости."Ставлю на голосование предложение поддержать выдвижение Владимира Владимировича Путина кандидатом на должность президента Российской Федерации на выборах, назначенных на 17 марта 2024 года. Голосование по этому вопросу открытое", — сказал председатель партии Дмитрий Медведев и попросил проголосовать.Съезд поддержал это предложение единогласно.Путин на прошлой неделе объявил о своем участии в выборах президента. До этого его четырежды избирали на высший государственный пост: в 2000, 2004, 2012 и 2018 годах. После принятия поправок к конституции он получил право выставить свою кандидатуру и в 2024 году.Накануне стало известно, что действующий глава государства пойдет на выборы в качестве самовыдвиженца. "Единая Россия" будет помогать в предвыборной кампании и сборе подписей вместе с "Народным фронтом".Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года. ЦИК принял постановление, в соответствии с которым голосование продлится три дня — с 15 по 17 марта.

https://ria.ru/20231217/putin-1916322075.html

https://ria.ru/20231215/vybory-1916122610.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, единая россия, владимир путин