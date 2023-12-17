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На Украине утвердили систему военного образования в соответствии с НАТО - РИА Новости, 17.12.2023
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14:12 17.12.2023 (обновлено: 14:24 17.12.2023)
https://ria.ru/20231217/mo-1916304796.html
На Украине утвердили систему военного образования в соответствии с НАТО
На Украине утвердили систему военного образования в соответствии с НАТО - РИА Новости, 17.12.2023
На Украине утвердили систему военного образования в соответствии с НАТО
Стратегия менеджмента системы военного образования, отвечающая требованиям НАТО и ЕС, утверждена на Украине, сообщил первый заместитель министра обороны Украины РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T14:12
2023-12-17T14:24
специальная военная операция на украине
в мире
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россия
брюссель
владимир зеленский
йенс столтенберг
дмитрий песков
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Стратегия менеджмента системы военного образования, отвечающая требованиям НАТО и ЕС, утверждена на Украине, сообщил первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк в своем Telegram-канале."Мною подписана и министром обороны утверждена стратегия менеджмента системы военного образования… Нам нужны своевременные продуманные решения для построения монолитной системы военного образования. Необходимы эффективные инструменты для ее управления, отвечающие требованиям НАТО и ЕС", - написал Павлюк. Он добавил, что утвержденная стратегия позволит "выявить проблемные аспекты, правильно расставить приоритеты и распределить полномочия". В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что полноценное членство Украины в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта. Тем временем главы стран ЕС на саммите в Брюсселе 13-15 декабря обсуждали формальное решение о начале переговорного процесса по вступлению Украины в Евросоюз. Однако ряд государств не поддерживают эти планы. Согласно заявлению по итогам саммита в Осло, который посетил и Зеленский, страны Северной Европы - Норвегия, Финляндия, Швеция, Исландия и Дания - намерены "продолжать поддерживать Украину на пути к ее дальнейшему членству в НАТО", а государства-члены ЕС, в свою очередь, поддерживают начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. При этом в июне 2022 года президент Владимир Путин, говоря о возможном вступлении Украины в ЕС, заявлял, что Россия ничего не имеет против, это не военный блок.
https://ria.ru/20231217/pobeda-1916264508.html
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в мире, украина, россия, брюссель, владимир зеленский, йенс столтенберг, дмитрий песков, нато, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Брюссель, Владимир Зеленский, Йенс Столтенберг, Дмитрий Песков, НАТО, Евросоюз
На Украине утвердили систему военного образования в соответствии с НАТО

Павлюк: на Украине утверждена система военного образования в соответствии с НАТО

© AP Photo / LIBKOSУкраинские солдаты
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские солдаты. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Стратегия менеджмента системы военного образования, отвечающая требованиям НАТО и ЕС, утверждена на Украине, сообщил первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк в своем Telegram-канале.
«
"Мною подписана и министром обороны утверждена стратегия менеджмента системы военного образования… Нам нужны своевременные продуманные решения для построения монолитной системы военного образования. Необходимы эффективные инструменты для ее управления, отвечающие требованиям НАТО и ЕС", - написал Павлюк.
Российские военные - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
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Он добавил, что утвержденная стратегия позволит "выявить проблемные аспекты, правильно расставить приоритеты и распределить полномочия".
В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что полноценное членство Украины в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта. Тем временем главы стран ЕС на саммите в Брюсселе 13-15 декабря обсуждали формальное решение о начале переговорного процесса по вступлению Украины в Евросоюз. Однако ряд государств не поддерживают эти планы.
Согласно заявлению по итогам саммита в Осло, который посетил и Зеленский, страны Северной Европы - Норвегия, Финляндия, Швеция, Исландия и Дания - намерены "продолжать поддерживать Украину на пути к ее дальнейшему членству в НАТО", а государства-члены ЕС, в свою очередь, поддерживают начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. При этом в июне 2022 года президент Владимир Путин, говоря о возможном вступлении Украины в ЕС, заявлял, что Россия ничего не имеет против, это не военный блок.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
16 декабря, 16:39
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 16.12.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияБрюссельВладимир ЗеленскийЙенс СтолтенбергДмитрий ПесковНАТОЕвросоюз
 
 
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