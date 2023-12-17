На Украине утвердили систему военного образования в соответствии с НАТО
Павлюк: на Украине утверждена система военного образования в соответствии с НАТО
© AP Photo / LIBKOSУкраинские солдаты
© AP Photo / LIBKOS
Украинские солдаты. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Стратегия менеджмента системы военного образования, отвечающая требованиям НАТО и ЕС, утверждена на Украине, сообщил первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк в своем Telegram-канале.
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"Мною подписана и министром обороны утверждена стратегия менеджмента системы военного образования… Нам нужны своевременные продуманные решения для построения монолитной системы военного образования. Необходимы эффективные инструменты для ее управления, отвечающие требованиям НАТО и ЕС", - написал Павлюк.
Он добавил, что утвержденная стратегия позволит "выявить проблемные аспекты, правильно расставить приоритеты и распределить полномочия".
В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что полноценное членство Украины в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта. Тем временем главы стран ЕС на саммите в Брюсселе 13-15 декабря обсуждали формальное решение о начале переговорного процесса по вступлению Украины в Евросоюз. Однако ряд государств не поддерживают эти планы.
Согласно заявлению по итогам саммита в Осло, который посетил и Зеленский, страны Северной Европы - Норвегия, Финляндия, Швеция, Исландия и Дания - намерены "продолжать поддерживать Украину на пути к ее дальнейшему членству в НАТО", а государства-члены ЕС, в свою очередь, поддерживают начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. При этом в июне 2022 года президент Владимир Путин, говоря о возможном вступлении Украины в ЕС, заявлял, что Россия ничего не имеет против, это не военный блок.