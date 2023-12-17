https://ria.ru/20231217/manzherok-1916497729.html

На курорте "Манжерок" на Алтае гостям устроили гастропутешествие до Крыма

На курорте "Манжерок" на Алтае гостям устроили гастропутешествие до Крыма - РИА Новости, 18.12.2023

На курорте "Манжерок" на Алтае гостям устроили гастропутешествие до Крыма

Бренд-шеф алтайского курорта "Манжерок" Семен Нутельс и шеф-повар крымского курорта Mriya Resort & SPA Игорь Бойправ представили совместный ужин в рамках... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-17T04:13

2023-12-17T04:13

2023-12-18T21:11

туризм

новости - туризм

mriya resort & spa

сбербанк россии

республика алтай

горно-алтайск

горнолыжный спорт

куда поехать

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916493560_0:109:2730:1645_1920x0_80_0_0_1ce27eec2c3fd383cc74bcc8aade2842.jpg

ГОРНО-АЛТАЙСК, 17 дек – РИА Новости. Бренд-шеф алтайского курорта "Манжерок" Семен Нутельс и шеф-повар крымского курорта Mriya Resort & SPA Игорь Бойправ представили совместный ужин в рамках открытия второго сезона гастрономического проекта "2 шефа – 1 кухня", передает корреспондент РИА Новости."Первый сезон проекта "2 шефа – 1 кухня" проходил в Крыму, и участие в нем приняли крымские шеф-повара и рестораторы. В новом сезоне мы решили выйти на федеральный уровень и первый гастроужин провести на Алтае", – рассказал Игорь Бойправ.Мероприятие состоялось в ресторане "Тенгри" на алтайском курорте "Манжерок". Шефы Семен Нутельс и Игорь Бойправ предложили гостям отправиться в гастрономическое путешествие от Крымского полуострова до Алтая."Мы проложили для гостей путь в пять тысяч километров из Крыма на Алтай с локальным продуктами. Хотели, чтобы гости прикоснулись к фундаментальным вещам региона через гастрономию", – поделился Семен Нутельс.Сет состоял из 9 курсов, двух авторских коктейлей и лимонада. Блюда от крымского и алтайского шефов чередовались, и шли по традиции от закусок и горячих блюд до десерта, который представил бренд-шеф "Манжерока". Это был “мокрый” пирог из кедровых орехов.Гостям также подали тартар из марала с вяленым сердцем северного оленя, муксун с печеной капустой и соусом из сморчков с чагой, севиче из морского окуня с печеными перцами и паштетом из крымской утки. Коронным блюдом алтайского шефа стала индигирка из яка с икрой хариуса, а крымского – тартар из черноморского горбыля с икрой щуки.Практически все блюда были сопровождены винами из винного парка Крыма Winepark. Помимо этого шеф-повар курорта Mriya Resort & SPA Игорь Бойправ привез с полустрова и большую часть продуктов– ялтинский лук, горбыль, перепелку, мясо говядины. "Я хотел показать, чем богат наш крымский край", – подчеркнул Игорь Бойправ.Придала этнический колорит ужину посуда, в которой подавались блюда. Как рассказал Нутельс, керамические тарелки с петроглифами и различными резными узорами были сделаны на заказ московскими мастерами.Проект "2 шефа – 1 кухня" был запущен в январе 2023 года, его организатором является курорт Mriya Resort & SPА. Проект направлен на проведение гастрономических ужинов, в ходе которых шефы создают уникальные блюда, используя местные ингредиенты Крыма и других регионов. Ожидается, что во втором сезоне состоится 15 ужинов, в которых примут участие шеф-повара и рестораторы Сочи, Краснодара, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и Москвы.На всесезонном курорте Сбера в 2023 году открылся пятизвездочный отель, ставший самым большой гостиницей премиум-класса в Сибири. Максимально интегрированный в окружающую среду, он предлагает гостям 304 номера. На "Манжероке", помимо горнолыжных трасс и всей необходимой для катания инфраструктуры, находится тематический парк "Хранитель Большого Алтая", велотрассы, пешие маршруты и современные глэмпинги.

https://ria.ru/20231202/shou-1913352712.html

республика алтай

горно-алтайск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости - туризм, mriya resort & spa, сбербанк россии, республика алтай, горно-алтайск, горнолыжный спорт, куда поехать, куда поехать в выходные, туризм