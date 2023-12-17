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На курорте "Манжерок" на Алтае гостям устроили гастропутешествие до Крыма - РИА Новости, 18.12.2023
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Туризм
 
04:13 17.12.2023 (обновлено: 21:11 18.12.2023)
https://ria.ru/20231217/manzherok-1916497729.html
На курорте "Манжерок" на Алтае гостям устроили гастропутешествие до Крыма
На курорте "Манжерок" на Алтае гостям устроили гастропутешествие до Крыма - РИА Новости, 18.12.2023
На курорте "Манжерок" на Алтае гостям устроили гастропутешествие до Крыма
Бренд-шеф алтайского курорта "Манжерок" Семен Нутельс и шеф-повар крымского курорта Mriya Resort & SPA Игорь Бойправ представили совместный ужин в рамках... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-17T04:13
2023-12-18T21:11
туризм
новости - туризм
mriya resort & spa
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горно-алтайск
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ГОРНО-АЛТАЙСК, 17 дек – РИА Новости. Бренд-шеф алтайского курорта "Манжерок" Семен Нутельс и шеф-повар крымского курорта Mriya Resort &amp; SPA Игорь Бойправ представили совместный ужин в рамках открытия второго сезона гастрономического проекта "2 шефа – 1 кухня", передает корреспондент РИА Новости."Первый сезон проекта "2 шефа – 1 кухня" проходил в Крыму, и участие в нем приняли крымские шеф-повара и рестораторы. В новом сезоне мы решили выйти на федеральный уровень и первый гастроужин провести на Алтае", – рассказал Игорь Бойправ.Мероприятие состоялось в ресторане "Тенгри" на алтайском курорте "Манжерок". Шефы Семен Нутельс и Игорь Бойправ предложили гостям отправиться в гастрономическое путешествие от Крымского полуострова до Алтая."Мы проложили для гостей путь в пять тысяч километров из Крыма на Алтай с локальным продуктами. Хотели, чтобы гости прикоснулись к фундаментальным вещам региона через гастрономию", – поделился Семен Нутельс.Сет состоял из 9 курсов, двух авторских коктейлей и лимонада. Блюда от крымского и алтайского шефов чередовались, и шли по традиции от закусок и горячих блюд до десерта, который представил бренд-шеф "Манжерока". Это был “мокрый” пирог из кедровых орехов.Гостям также подали тартар из марала с вяленым сердцем северного оленя, муксун с печеной капустой и соусом из сморчков с чагой, севиче из морского окуня с печеными перцами и паштетом из крымской утки. Коронным блюдом алтайского шефа стала индигирка из яка с икрой хариуса, а крымского – тартар из черноморского горбыля с икрой щуки.Практически все блюда были сопровождены винами из винного парка Крыма Winepark. Помимо этого шеф-повар курорта Mriya Resort &amp; SPA Игорь Бойправ привез с полустрова и большую часть продуктов– ялтинский лук, горбыль, перепелку, мясо говядины. "Я хотел показать, чем богат наш крымский край", – подчеркнул Игорь Бойправ.Придала этнический колорит ужину посуда, в которой подавались блюда. Как рассказал Нутельс, керамические тарелки с петроглифами и различными резными узорами были сделаны на заказ московскими мастерами.Проект "2 шефа – 1 кухня" был запущен в январе 2023 года, его организатором является курорт Mriya Resort &amp; SPА. Проект направлен на проведение гастрономических ужинов, в ходе которых шефы создают уникальные блюда, используя местные ингредиенты Крыма и других регионов. Ожидается, что во втором сезоне состоится 15 ужинов, в которых примут участие шеф-повара и рестораторы Сочи, Краснодара, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и Москвы.На всесезонном курорте Сбера в 2023 году открылся пятизвездочный отель, ставший самым большой гостиницей премиум-класса в Сибири. Максимально интегрированный в окружающую среду, он предлагает гостям 304 номера. На "Манжероке", помимо горнолыжных трасс и всей необходимой для катания инфраструктуры, находится тематический парк "Хранитель Большого Алтая", велотрассы, пешие маршруты и современные глэмпинги.
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новости - туризм, mriya resort & spa, сбербанк россии, республика алтай, горно-алтайск, горнолыжный спорт, куда поехать, куда поехать в выходные, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Mriya Resort & Spa, Сбербанк России, Республика Алтай, Горно-Алтайск, Горнолыжный спорт, куда поехать, куда поехать в выходные, Туризм
На курорте "Манжерок" на Алтае гостям устроили гастропутешествие до Крыма

На курорте "Манжерок" состоялся гала-ужин от ведущих шеф-поваров Алтая и Крыма

© РИА Новости / Марина ПервухинаАлтай. Манжерок. Гастроужин
Алтай. Манжерок. Гастроужин - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
© РИА Новости / Марина Первухина
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ГОРНО-АЛТАЙСК, 17 дек – РИА Новости. Бренд-шеф алтайского курорта "Манжерок" Семен Нутельс и шеф-повар крымского курорта Mriya Resort & SPA Игорь Бойправ представили совместный ужин в рамках открытия второго сезона гастрономического проекта "2 шефа – 1 кухня", передает корреспондент РИА Новости.
"Первый сезон проекта "2 шефа – 1 кухня" проходил в Крыму, и участие в нем приняли крымские шеф-повара и рестораторы. В новом сезоне мы решили выйти на федеральный уровень и первый гастроужин провести на Алтае", – рассказал Игорь Бойправ.
Мероприятие состоялось в ресторане "Тенгри" на алтайском курорте "Манжерок". Шефы Семен Нутельс и Игорь Бойправ предложили гостям отправиться в гастрономическое путешествие от Крымского полуострова до Алтая.
"Мы проложили для гостей путь в пять тысяч километров из Крыма на Алтай с локальным продуктами. Хотели, чтобы гости прикоснулись к фундаментальным вещам региона через гастрономию", – поделился Семен Нутельс.
Сет состоял из 9 курсов, двух авторских коктейлей и лимонада. Блюда от крымского и алтайского шефов чередовались, и шли по традиции от закусок и горячих блюд до десерта, который представил бренд-шеф "Манжерока". Это был “мокрый” пирог из кедровых орехов.
© РИА Новости / Марина ПервухинаАлтай. Манжерок. Гастроужин
Алтай. Манжерок. Гастроужин
Алтай. Манжерок. Гастроужин
© РИА Новости / Марина Первухина
1 из 6
© РИА Новости / Марина ПервухинаАлтай. Манжерок. Гастроужин
Алтай. Манжерок. Гастроужин
Алтай. Манжерок. Гастроужин
© РИА Новости / Марина Первухина
2 из 6
© РИА Новости / Марина ПервухинаАлтай. Манжерок. Гастроужин
Алтай. Манжерок. Гастроужин
Алтай. Манжерок. Гастроужин
© РИА Новости / Марина Первухина
3 из 6
© РИА Новости / Марина ПервухинаАлтай. Манжерок. Гастроужин
Алтай. Манжерок. Гастроужин
Алтай. Манжерок. Гастроужин
© РИА Новости / Марина Первухина
4 из 6
© РИА Новости / Марина ПервухинаАлтай. Манжерок. Гастроужин
Алтай. Манжерок. Гастроужин
Алтай. Манжерок. Гастроужин
© РИА Новости / Марина Первухина
5 из 6
© РИА Новости / Марина ПервухинаАлтай. Манжерок. Гастроужин
Алтай. Манжерок. Гастроужин
Алтай. Манжерок. Гастроужин
© РИА Новости / Марина Первухина
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Алтай. Манжерок. Гастроужин
© РИА Новости / Марина Первухина
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Алтай. Манжерок. Гастроужин
© РИА Новости / Марина Первухина
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Алтай. Манжерок. Гастроужин
© РИА Новости / Марина Первухина
3 из 6
Алтай. Манжерок. Гастроужин
© РИА Новости / Марина Первухина
4 из 6
Алтай. Манжерок. Гастроужин
© РИА Новости / Марина Первухина
5 из 6
Алтай. Манжерок. Гастроужин
© РИА Новости / Марина Первухина
6 из 6
Гостям также подали тартар из марала с вяленым сердцем северного оленя, муксун с печеной капустой и соусом из сморчков с чагой, севиче из морского окуня с печеными перцами и паштетом из крымской утки. Коронным блюдом алтайского шефа стала индигирка из яка с икрой хариуса, а крымского – тартар из черноморского горбыля с икрой щуки.
Практически все блюда были сопровождены винами из винного парка Крыма Winepark. Помимо этого шеф-повар курорта Mriya Resort & SPA Игорь Бойправ привез с полустрова и большую часть продуктов– ялтинский лук, горбыль, перепелку, мясо говядины. "Я хотел показать, чем богат наш крымский край", – подчеркнул Игорь Бойправ.
© РИА Новости / Марина ПервухинаАлтай. Манжерок. Гастроужин
Алтай. Манжерок. Гастроужин - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости / Марина Первухина
Алтай. Манжерок. Гастроужин
Придала этнический колорит ужину посуда, в которой подавались блюда. Как рассказал Нутельс, керамические тарелки с петроглифами и различными резными узорами были сделаны на заказ московскими мастерами.
Проект "2 шефа – 1 кухня" был запущен в январе 2023 года, его организатором является курорт Mriya Resort & SPА. Проект направлен на проведение гастрономических ужинов, в ходе которых шефы создают уникальные блюда, используя местные ингредиенты Крыма и других регионов. Ожидается, что во втором сезоне состоится 15 ужинов, в которых примут участие шеф-повара и рестораторы Сочи, Краснодара, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и Москвы.
На всесезонном курорте Сбера в 2023 году открылся пятизвездочный отель, ставший самым большой гостиницей премиум-класса в Сибири. Максимально интегрированный в окружающую среду, он предлагает гостям 304 номера. На "Манжероке", помимо горнолыжных трасс и всей необходимой для катания инфраструктуры, находится тематический парк "Хранитель Большого Алтая", велотрассы, пешие маршруты и современные глэмпинги.
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